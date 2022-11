Deutschland vor Entscheidungsspiel gegen Spanien — Sané kehrt in den Kader zurück

Von: Felix Durach

Teilen

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Sonntagabend gegen Spanien ums Überleben der Gruppenphase. Leroy Sané kehrt in den Kader zurück.

Leroy Sané kehrt nach seinen Knieproblemen in den Kader der Nationalmannschaft zurück.

Deutschland trifft am Sonntagabend im zweiten Gruppenspiel der WM 2022 auf Spanien.

Dieser Countdown-Ticker zum Spiel zweiten WM-Gruppenspiel des DFB-Teams wird laufend aktualisiert.

Doha — Genau eine Woche nach dem Start der WM 2022 in Katar steht für Deutschland bereits das erste Endspiel an. Am Sonntagabend um 20.00 Uhr (Sendetermine des DFB-Teams) trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf die spanische Auswahl. Nach dem verpatzten Auftakt gegen Japan (Teams bei der WM 2022) steht das DFB-Team bereits mit dem Rücken zur Wand und braucht gegen den Siebten der FIFA-Weltrangliste einen Sieg, um noch realistische Chancen auf einen Einzug in Achtelfinale zu haben.

Am Sonntagabend wieder im Kader: Bayern-Star Leroy Sané (r). © Moritz Mueller/imago-images

WM 2022: Deutschland trifft auf Angstgegner Spanien

Spanien hat sich den letzten Jahren immer mehr zum Angstgegner der Deutschen gewandelt. Ein Blick in die Statistik zeigt das Ausmaß. Deutschland gewann zuletzt im Jahr 1988 ein Pflichtspiel gegen die Spanier. Damals siegte die DFB-Elf im Rahmen der EM in Deutschland das Gruppenspiel im Münchner Olympiastadion mit 2:0. Seitdem folgte die Finalniederlage bei der EM 2008, das Halbfinalaus bei der WM 2010 und die 0:6-Klatsche in der Nations League 2020.

Deutschlands Kader für die WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Vor „Endspiel“ gegen Spanien — Sané kehrt in den DFB-Kader zurück

Für das Team von Hansi Flick liegt es nur daran, diesen Trend zu brechen. Dafür kann der Bundestrainer auch wieder auf Bayern-Star Leroy Sané zurückgreifen. Der Offensivspieler hatte das Auftaktspiel gegen Japan aufgrund von Knieproblemen verpasst. Am Abschlusstraining der deutschen Mannschaft am Samstagabend konnte der 26-Jährige jedoch teilnehmen und steht nun wieder im Kader für das zweite Gruppenspiel. Nach Informationen des SID ist für Sané zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler möglich.

In der Startelf muss Flick für die Offensive also erst einmal wieder andere Optionen finden (WM-Kader DFB). Gegen Japan bildeten Serge Gnabry und Jamal Musiala die Flügelzange. Thomas Müller hatte auf der Zehner-Position begonnen und Kai Havertz in der Spitze.

Schützenhilfe aus Mittelamerika? Deutschland muss auf Costa Rica hoffen

Vor dem Spiel wird sich der Blick der deutschen Fans und Spieler jedoch erst einmal auf die andere Begegnung in der Gruppe E zwischen Japan und Costa Rica (Wir berichten im Live-Ticker) richten. In dieser kann Deutschland auf Schützenhilfe von Costa Rica hoffen. Bei einem Sieg der Mittelamerikaner gegen die favorisierten Japaner hätte das DFB-Team auch bei einer Niederlage gegen Spanien noch Chancen auf ein Weiterkommen. Bei einem Sieg Japans könnte Deutschland hingegen noch heute Abend sicher aus der WM ausscheiden. (fd)