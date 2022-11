WM 2022: So schwer könnte Deutschlands Weg ins Finale werden

Kann die DFB-Elf ihren historischen Erfolg von 2014 bei der WM 2022 wiederholen? Der Weg ins Finale ist jedenfalls steinig.

Doha – Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet im Wüstenemirat Katar die WM 2022 statt. Insgesamt haben sich 32 Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Sie sind auf acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften verteilt. Innerhalb einer Gruppe spielt jeder gegen jeden. Die beiden Gruppenersten kommen weiter, die übrigen Teams scheiden aus.

Alles in allem stehen 64 Partien auf dem Plan. Sie gehen in acht Stadien über die Bühne. Die kleinsten Stadien sind das al-Thumama und das 974 Stadium. Sie fassen jeweils 40.000 Besucher. Die größte Arena ist das Lusail Stadium. Es verfügt über 86.000 Plätze. Die übrigen sechs Stadien sind für Zuschauermengen zwischen 44.000 und 68.000 Menschen ausgelegt.

Der deutsche Weg ins Finale als Gruppenerster

Im Finale der WM 2014 erzielte Mario Götze das entscheidende Tor gegen Argentinien. © imago sportfotodienst

Für die deutsche Nationalmannschaft gibt es zwei Möglichkeiten, den Finalweg bei der WM 2022 zu beschreiten: entweder als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter. Beide Platzierungen garantieren das Weiterkommen in die nächste Runde und sind gleichzusetzen mit dem Erreichen des Achtelfinales.

Um Gruppenerster zu werden, muss die DFB-Elf aller Voraussicht nach zumindest zwei ihrer drei Spiele gewinnen, wobei die Konstellation im Wesentlichen von den Ergebnissen der übrigen Mannschaften in Gruppe E abhängt. Unter Umständen wären gar drei Siege nötig gewesen, was nach der 1:2-Niederlage gegen Japan sowieso keine Möglichkeit mehr darstellt. Das Team von Hansi Flick tut also gut daran, sich möglichst umfänglich auf die Gegner Spanien und Costa Rica vorzubereiten. Beendet die deutsche Auswahl ihre Gruppe auf dem ersten Platz, trifft sie im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe F.

Der deutsche Weg ins WM-Finale als Gruppenzweiter

Auch eine Endplatzierung als Zweiter der Gruppe E garantiert der deutschen Mannschaft die Beschreitung des Finalwegs bei der WM 2022. Um Gruppenzweiter zu werden, sollte mindestens ein Spiel gewonnen werden. Zudem dürfen die beiden übrigen Partien möglichst nicht verloren gehen. Hier könnten zwei Unentschieden für die nötigen Punktgewinne sorgen und der DFB-Elf den entsprechenden Weg in die nächste Runde ebnen.

Wie viele Punkte letztlich für diesen Schritt nötig sein werden, ist schwer zu prognostizieren. Theoretisch ist es möglich, dass zwei Siege für ein Weiterkommen vonnöten sind. Theoretisch könnten aber auch drei Unentschieden für den Einzug ins Achtelfinale reichen. Beendet die deutsche Mannschaft ihre Gruppe auf Rang zwei, trifft sie im Achtelfinale auf den Sieger der Gruppe F.

Der deutsche Finalweg bei der WM 2022: K.-o.-Spiele

Der Weg der deutschen Elf Richtung Finale führt zwangsläufig über die K.-o.-Runde. Sie beginnt mit dem Achtelfinale. Ab diesem Zeitpunkt gibt es nur zwei mögliche Szenarien: Gewinnen oder den Heimweg antreten.

Um das Finale der WM 2022 zu erreichen, sind sechs erfolgreiche Spiele vonnöten. Um Weltmeister zu werden, müssen es gar sieben sein. Niederlagen kann sich die Elf von Hansi Flick ausschließlich in der Gruppenphase erlauben, danach gilt die Losung „Verlieren verboten“.

Der deutsche Finalweg bei der WM 2022: Mögliche Gegner

Mögliche Gegner der deutschen Elf auf dem Weg ins Finale der WM 2022 sind dem Spielplan entsprechend folgende Teams:

Achtelfinale: Belgien oder Kroatien

Belgien oder Kroatien Viertelfinale: Brasilien, Uruguay, Portugal oder Schweiz

Brasilien, Uruguay, Portugal oder Schweiz Halbfinale: Niederlande, England, Argentinien oder Frankreich

Niederlande, England, Argentinien oder Frankreich Finale: Spanien, Belgien, Frankreich oder Brasilien

Wichtigste Voraussetzung für das Erreichen des Achtelfinales ist eine erfolgreiche Gruppenphase. Deutschlands Elite-Kicker sind aufgefordert, mindestens zwei konkurrierende Mannschaften hinter sich zu lassen. Gelingt dies nicht, sind alle Prognosen hinfällig.