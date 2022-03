Musiala ins Zentrum, Kimmich hinten rechts: So sollte Flick die DFB-Elf bei der WM 2022 aufstellen

Von: Manuel Bonke

Joshua Kimmich sollte bei der WM in Katar als Rechtsverteidiger eingesetzt werden, kommentiert Manuel Bonke. © Federico Gambarini/dpa

Deutschland wappnet sich für die WM 2022. Aber welche Elf schickt Hansi Flick ins Rennen? Möglicherweise darf Joshua Kimmich ja wieder hinten rechts ran. Ein Kommentar von Manuel Bonke.

München - Endlich hat die Nationalmannschaft wieder einen Fußballer in ihren Reihen, der dem deutschen Spiel etwas Spektakuläres verleiht: Jamal Musiala. Der 19-Jährige verzauberte gegen Israel (2:0) und die Niederlande (1:1) mit seiner Spielweise Fans, Mitspieler und Bundestrainer Hansi Flick. Musiala spielt nicht nur Fußball, er zelebriert ihn. Wenn der Münchner in Amsterdam zum Dribbling ansetzte, war er von seinen Gegenspielern nicht mal mit einem Trikot-Zupfer zu stoppen. Sie mussten ihn regelrecht niederringen, um das taktische Foul zu ziehen. „Ich will einfach nur Fußball spielen“, sagte der Youngster nach der Partie.

DFB-Youngster Musiala über sich selbst: „Bin auf einem guten Weg“

Dabei ist es „Bambi“, das die Platzhirsche immer mehr aufmischt, egal, auf welcher Position er das tut. In der Johan-Cruyff-Arena lief Musiala auf der Doppelsechs neben Ilkay Gündogan auf – und konnte seinen starken Auftritt gegen Israel noch einmal toppen. Mit seinen langen, grätigen Beinen stibitzte er den Holländern reihenweise die Bälle von den Füßen und schirmte das Leder durch seinen niedrigen Körperschwerpunkt perfekt von den Gegenspielern ab. „Als Sechser muss man etwas anders spielen: Cleverer und mit mehr Disziplin. Ich bin nicht der Größte auf dem Feld und da muss ich meinen Körper anders einsetzen. Es gibt noch viele Sachen, die ich verbessern kann. Aber ich bin auf einem guten Weg“, erklärte Musiala.

DFB-Aufstellung in Katar: Kimmich sollte wieder Rechtsverteidiger werden

Was jeder sehen konnte: Der Youngster ist mehr als eine talentierte Alternative auf der Position, die er bereits beim FC Bayern ausfüllt. Er ist ein echter Mehrwert. Darum sollte der Bundestrainer im Hinblick auf die WM in Katar ernsthaft darüber nachdenken, Musiala dort dauerhaft zu integrieren. Doch dafür braucht Flick Platz im Mittelfeldzentrum – und könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn er Joshua Kimmich wieder als Rechtsverteidiger spielen lässt. Bisher setzt der Bundestrainer auf dieser Position auf Thilo Kehrer. Doch dessen Qualitäten sind überschaubar. Dass Kimmich als Rechtsverteidiger einen großen Teil dazu beitragen kann, einen großen Titel zu gewinnen, hat er bereits beim Champions-League-Sieg des FC Bayern 2020 in Lissabon gezeigt. Damals opferte Flick seinen nominellen Mittelfeldchef und setzte ihn auf der rechten Seite als offensivstarken Abwehrspieler ein. Mit historischem Erfolg.