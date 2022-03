Flick startet sein Katar-Casting: DFB-Auswahl mit Koch, Stach, Weigl, Henrichs und Draxler

Von: Manuel Bonke

Bundestrainer Hansi Flick wird genau hinsehen. © Laci Perenyi/imago

Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet das WM-Jahr 2022. Bundestrainer Hansi Flick sorgte bei der Kader-Zusammenstellung für manch eine Überraschung.

München/Gravenbruch – Der Ort, an dem die Nationalmannschaft ins WM-Jahr 2022 startet, lässt langjährige DFB-Beobachter in Nostalgie schwelgen. Bundestrainer Hansi Flick versammelt seine Mannschaft im Hotel Kempinski Gravenbruch in Neu-Isenburg, vor den Toren Frankfurts, um die erste Episode seines Katar-Castings abzuhalten.

Das letzte Mal gastierte eine DFB-Truppe dort im Jahr 2004 unter Teamchef Rudi Völler. Auch dessen Vorgänger vertrauten dem Terrain nahe dem Frankfurter Stadtwald. Erst als Jürgen Klinsmann übernahm, ging es in Sachen Mannschaftshotel urbaner zu und die Nationalelf logierte in zentraler Ortslage.

Flick: „Wir wollen einen Mix finden aus Ausprobieren und Einspielen“

Für Flick gilt es in Frankfurt und den beiden anstehenden Freundschaftsspielen am Samstag in Sinsheim gegen Israel (20.45 Uhr, ZDF) und dienstags darauf in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr, ARD), sich einen ersten Überblick über gesetzte und potenzielle WM-Fahrer zu verschaffen.

Oder wie es der Bundestrainer formuliert: „Wir wollen einen Mix finden aus Ausprobieren und Einspielen.“ Das sei allerdings nicht so einfach, man sei da immer auch ein bisschen in der Zwickmühle.



Flick braucht gewisse Experimentierfreude - Ausfallliste ist lang

Was Flick meint: Zu viele Experimente verlangsamen das Einstudieren sogenannter Automatismen. Doch eine gewisse Experimentierfreude braucht der Bundestrainer, wie die jüngsten Erfahrungen in Sachen Kader-Dezimierung aufgrund von Corona-Infektionen oder Verletzungspech gezeigt haben.

Der eine oder andere Leistungsträger fehlt Flick auch jetzt, wie ein kurzer Blick in die Ausfallliste zeigt: Niklas Süle (26/Muskelfaserriss), Leon Goretzka (26/Vorsichtsmaßnahme nach Patella-Problemen), Marco Reus (32/krank), Florian Wirtz (18/Kreuzbandriss). Also bekommen vermeintliche Außenseiter eine Chance, sich zu beweisen.

Anton Stach erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert

Die Nominierungen der DFB-Rückkehrer um Julian Weigl (26/Benfica Lissabon), Benjamin Henrichs (25/ RB Leipzig) oder Robin Koch (25/ Leeds United) wirken teilweise recht exotisch. Und mit dem Mainzer Anton Stach (23) hat Flick wieder einen A-Neuling aus dem Hut gezaubert. Darüber hinaus darf sich mit PSG-Kicker Julian Draxler (28) erneut ein 2014er-Weltmeister empfehlen. „Wir nutzten die zehn Tage, um uns ein Bild zu machen“, kündigte Flick an: „Wenn wir es jetzt nicht machen, dann brauchen wir es gar nicht mehr zu machen.“

Wie der DFB am Montagnachmittag mitteilte, wird auch Mittelfeldchef Joshua Kimmich (27) erst später zur Mannschaft stoßen. Der Grund ist jedoch ein freudiger: Der Bayern-Star und Freundin Lina Meyer erwarten ihr drittes Kind. „Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist, wird Flick in einer entsprechenden DFB-Mitteilung zitiert.

DFB: Jamal Musiala als Ersatz für Joshua Kimmich?

Gut möglich, dass Jamal Musiala durch die temporäre Kimmich-Abwesenheit auch beim Bundestrainer als Sechser vorspielen darf/muss. Er selbst habe „auch schon daran gedacht, ihn auf der Sechs spielen zu lassen“, verriet der ehemalige Bayern-Coach: „Ich habe ihm das zugetraut.“ Musiala verfüge nicht nur über eine exzellente Technik und enorme Geschwindigkeit, sondern sei auch „schlau im Zweikampf“. Ein bisschen Zeit für Experimente hat Flick bis zum Turnierstart am 21. November ja noch.

