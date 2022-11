Doha-Knatsch wegen DFB-PK: FIFA droht Deutschland mit Geldstrafe

Von: Antonio José Riether

Am Tag vor der entscheidenden Partie gegen Spanien hält Bundestrainer Hansi Flick eine Pressekonferenz ab. Ab 14.15 Uhr gibt es die wichtigsten Aussagen im Live-Ticker.

Bundestrainer Hansi Flick gibt am Samstag um 14.15 Uhr eine Pressekonferenz.

Nach der WM-Auftaktniederlage geht es für Deutschland am Sonntag gegen Spanien.

Kurz vor der Medienrunde gab der DFB bekannt, dass kein Nationalspieler der PK beiwohnen wird.

Update vom 26. November, 13.08 Uhr: Eigentlich hatte der DFB vor der Pressekonferenz angekündigt, am Mittag einen Spieler auszuwählen, der gemeinsam mit Hansi Flick den Medientermin wahrnimmt. Nun gab der Verband jedoch bekannt, dass nur der Bundestrainer an der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Spanien teilnehmen werde. Nun droht dem DFB eine Geldstrafe durch die FIFA.

Grund dafür sind die Regularien des Weltverbandes, laut dem die Mannschaften dazu verpflichtet sind, am Tag vor den Begegnungen eine Pressekonferenz mit dem Nationaltrainer und einem Akteur abzuhalten. Dies ignoriert der DFB nun und schickt lediglich den 57-Jährigen ins Medienzentrum nach Doha, nach der PK muss Flick zum Abschlusstraining um 17.30 Uhr im nördlich gelegenen Al-Shamal eilen.

WM 2022: DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick - ohne Spieler zum Termin

Erstmeldung vom 26. November:

Al Shamal - Am Tag vor dem entscheidenden zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gibt Bundestrainer Hansi Flick eine Pressekonferenz. Welcher Spieler der Medienrunde beiwohnen wird, steht rund zwei Stunden zuvor jedoch noch nicht fest. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird dieser erst nach dem Mittagessen im Teamquartier in Al-Ruwais ausgewählt.

DFB-PK mit Hansi Flick: Entscheidung über Besetzung fällt erst kurzfristig

Doch weshalb wird die Entscheidung aufgeschoben? Nach Angaben des DFB liege der Grund in den Abläufen, denn das deutsche Team befindet sich etwa eine Stunde Fahrtzeit vom Main Media Center in Doha entfernt, von wo alle Pressekonferenzen abgehalten werden. Das Abschlusstraining der deutschen Mannschaft im nördlich gelegenen Al-Shamal ist für 19.30 Uhr katarischer Zeit, also 17.30 Uhr MEZ, angelegt.

Trotz des engen Terminplans ist das DFB-Teams dazu verpflichtet, bei der Pressekonferenz am Vortag des Spiels neben dem Cheftrainer auch einen Akteur zu stellen. Dies wurde den teilnehmenden Mannschaften nach Angaben der FIFA per Rundschreiben übermittelt. Sollte ein Verband gegen die Vorgaben verstoßen, könnten Geldstrafen verhängt werden.

DFB-PK mit Hansi Flick: Enger Zeitplan für den Bundestrainer und sein Team

Offenbar hatte der DFB darauf gehofft, seine letzte Pressekonferenz vor dem zweiten Vorrundenspiel im Medienzentrum in Al-Shamal in der Nähe des Teamhotels abhalten zu können. Die FIFA hatte aber offenbar etwas dagegen und bestand darauf, den Termin in Doha durchzuführen, obwohl dies für die Mitglieder des deutschen Teams eine Reise von mehr als 100 Kilometern bedeutet. Somit müssen Hansi Flick und der auserwählte Spieler vom Norden Katars bis in die Hauptstadt fahren. Obwohl die Partie am Sonntag gegen Spanien in Doha stattfindet, wird die Mannschaft erst zum Spieltag anreisen.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Japan war FC-Bayern-Profi Joshua Kimmich dabei, zuletzt hatten Kai Havertz und Julian Brandt am Freitag die Fragen der Pressevertreter beantwortet. (ajr)