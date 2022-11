Matthäus rasiert Müller: „Dachte an mein letztes Turnier“

Von: Christoph Klaucke

Lothar Matthäus sieht Thomas Müller nicht in der deutschen WM-Startelf gegen Spanien. Der ehemalige Weltmeister würde noch weitere Änderungen vornehmen.

Doha – Die deutsche Nationalmannschaft steht nach der Auftakt-Pleite gegen Japan schon im zweiten Spiel der WM 2022 unter Druck. Gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) zählt eigentlich nur ein Sieg. Grund genug aus Sicht von Weltmeister Lothar Matthäus für einige Änderungen in der Startelf.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Position: Hängende Spitze Verein: FC Bayern Länderspielbilanz: 119 Spiele, 44 Tore (Stand: 25. November 2022)

WM 2022: Müller fliegt aus Matthäus-Startelf gegen Spanien

Wenn es nach Matthäus geht, fliegt Thomas Müller aus der Aufstellung für das „Endspiel“ gegen Spanien. Der 61-Jährige erklärt auch, warum es für den Anführer des FC Bayern nicht von Anfang an reicht und erinnert an seine eigene Situation zu Spielerzeiten.

„Bei Thomas Müller dachte ich an mein letztes Turnier, die EM 2000. Ich kam damals aus einer zweiwöchigen Verletzung und fand nie ins Spiel. Wahrscheinlich hätte ich eine bessere Figur abgegeben, wenn Erich Ribbeck mich nicht aufgestellt hätte. Jetzt hatte ich nicht den Eindruck, dass Müller hundert Prozent fit ist. Er war nicht im Spiel“, schrieb Matthäus in seiner WM-Kolumne bei Bild. Matthäus hatte damals einen Muskelfaserriss und ihm fehlte der Spielrhythmus, um das Spiel der deutschen Mannschaft als Libero zu diktieren.

Für „Bundestrainer“ Lothar Matthäus wäre für Thomas Müller kein Platz in der deutschen Startelf gegen Spanien. © Tom Weller/dpa

Lothar Matthäus: Mit Müller in der Startelf stehen sich Kimmich und Gündogan im Weg

Ähnlich geht es aktuell Müller. Der Ur-Bayer stand wegen Hüftproblemen, Corona-Infektion und einer Muskelverletzung letztmals Ende September über 90 Minuten auf dem Platz. Gegen Japan zeigte er zwar eine ordentliche Leistung, wurde aber Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan bildeten die Doppelsechs, Müller agierte davor auf der Zehn. Matthäus wirft Bundestrainer Hansi Flick sogar vor, sich „vercoacht“ zu haben. „Kimmich und Gündogan haben sich gegenseitig die Räume genommen“, so Matthäus.

WM 2022: Matthäus fordert Goretzka und Füllkrug für Deutschland-Aufstellung

Seine Idee: „Goretzka neben Kimmich ins Mittelfeld, auch das stabilisiert. Dann Gündogan nach vorn ziehen und Musiala auf halblinks. Gnabry bleibt rechts.“ Für Müller ist in dieser Aufstellung dann kein Platz mehr, denn im Sturmzentrum fordert Matthäus anstelle von Kai Havertz („Das war viel zu wenig“) mit Niclas Füllkrug einen echten Neuner.

Man müsse nun die richtigen Lehren aus der Niederlage ziehen, und „alles, wirklich alles dafür zu tun, um Spanien zu schlagen. Und das heißt: die Mannschaft umbauen. Nicht alles über den Haufen werfen, aber ein paar wesentliche Dinge korrigieren.“ Das betrifft Matthäus zufolge auch die Abwehr.

Matthäus seziert deutsche Abwehr: „Schlotterbeck noch nicht so weit, Raum arbeitet zu wenig nach hinten“

„Süle ist kein Außenverteidiger. Schlotterbeck ist noch nicht so weit. Raum agiert viel zu offensiv, arbeitet zu wenig nach hinten“, so Matthäus‘ Urteil über die DFB-Abwehr. Die Folge: „Günter muss links hinten spielen, Kehrer rechts. Süle muss in die Innenverteidigung – oder Ginter. Gegen Spanien wird eine stabile Abwehr wichtig sein.“

Hansi Flick stellte sich nach der Japan-Pleite bei einer Krisen-PK. Der Bundestrainer forderte: „Wir müssen am Sonntag Charakter zeigen.“ (ck)

