Gier-Diskussion: ZDF-Experte Per Mertesacker äußert „Arroganz“-Vorwurf gegen Antonio Rüdiger

Von: Antonio José Riether

Die fehlende Gier wurde von Antonio Rüdiger als einer der Gründe für das WM-Aus angeführt. Per Mertesacker reagierte überraschend hart auf die Aussage des Verteidigers.

Mainz – Nach dem vorzeitigen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft suchen viele Beteiligte nach den ausschlaggebenden Gründen. Rio-Weltmeister und TV-Experte Bastian Schweinsteiger beklagte kurz nach der Partie die fehlende Gier. Auch der Nationalspieler Antonio Rüdiger formulierte es im Interview nach dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica ähnlich. ZDF-Experte Per Mertesacker widerspricht seinem Nachfolger jedoch auf ganzer Linie.

Fußball WM 2022 Gastgeber: Katar Dauer: 20. November bis 18. Dezember 2022 Anzahl der Spiele: 64 Anzahl der Teams: 32

WM 2022: Schweinsteiger und Rüdiger befeuern Debatte um fehlende Gier

In seiner Wutrede bemängelte ARD-Experte Schweinsteiger den fehlenden Willen. „Wo ist dieses Feuer? Diese Gier? Dass es auch mal scheppert und man dagegenhält. Nein, wir stehen weg“, meinte der ehemalige FC-Bayern-Profi bei seiner langen Analyse, bei der er hart mit der Nationalmannschaft ins Gericht ging.

Auch Antonio Rüdiger fand eine Erklärung und nutzte dabei beinahe identische Worte. „Die letzte Gier, dieses etwas Dreckige – das fehlt uns“, meinte der sichtlich enttäuschte Profi von Real Madrid nach dem letztlich bedeutungslosen 4:2-Sieg gegen die Mittelamerikaner. „Viel Talent, alles schön und gut. Aber da gehört mehr dazu als einfach nur Talent, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle“, fügte der 29-Jährige hinzu.

Nach WM-Aus: Mertesacker kontert Rüdiger – „Das ist schon sehr, sehr arrogant“

Einer, der Rüdigers letzter Aussage wohl zustimmen könnte, ist ZDF-Experte Per Mertesacker. Dennoch kritisiert der Weltmeister von 2014 den Innenverteidiger für dessen Äußerung im Interview. „Das ist schon sehr, sehr arrogant, diese Aussage. Was heißt jetzt dreckig oder gierig? Wie wäre es mal mit verlässlich?“, meint der ehemalige Abwehrspieler.

„Ganz einfach verlässlich zu sein und besonders hinten die richtige Entscheidung zu treffen. Normal zu handeln, einfach oder geradlinig zu spielen, diese Dinge fehlen mir“, so die Kritik des heutigen Arsenal-Nachwuchschefs. „Das hat nichts mit dreckig oder gierig zu tun. Da fehlt mir diese Einfachheit“, führte er fort.

Per Mertesacker (r.) kritisierte Antonio Rüdiger für dessen Aussage nach dem Spiel gegen Costa Rica. © Chai v.d. Laage/Martin Hoffmann/imago

Gier-Debatte: ZDF-Experte Christoph Kramer widerspricht Kollege Mertesacker

Das genannte Problem exisitiert laut Mertesacker jedoch nciht erst seit kurzem. „Diese Verlässlichkeit hat uns die letzten Jahre total verlassen. Da wird auf Potenzial und Eins-gegen-Eins gesetzt, aber in den entscheidenden Phasen sind wir nicht mehr verlässlich. Uns fehlt die Kompromisslosigkeit“, lautet das Fazit des Hannoveraners.

Sein Experten-Kollege Christoph Kramer sieht das etwas anders und zieht einen Vergleich mit dem Weltmeister-Team von 2014. „Ich weiß, was der Fan mit Gier meint, aber ich kann nicht richtig was damit anfangen. Wir wollten gestern ein bisschen zu viel, weil unser Positionsspiel zu nicht mehr sauber war“, so der Bundesliga-Profi. „Und dann sieht es nicht so aus, dass wir gierig sind, da wir nicht nah am Gegner sind und nicht ins Gegenpressing kommen. Das liegt dann nicht an der Gier.“

Auch der Vorwurf, dass sich die Spieler zu sehr wohlfühlen, stößt bei ihm auf Unverständnis. „Ich finde eine Wohlfühl-Oase ist immer krass negativ behaftet, ich finde sie aber gut, damit man seine beste Leistung bringen kann. Ich habe mich 2014 im Campo Bahia sehr wohlgefühlt. Wir hatten das beste Essen, das beste Hotel, konnten Golf spielen und alles machen – und konnten trotzdem eine Gier entwickelt.“ (ajr)