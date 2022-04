Duell zweier Ex-Löwen: Julian Weigl und Flo Neuhaus kämpfen um den letzten WM-Platz

Von: Manuel Bonke

Wer fährt von ihnen zur WM? Julian Weigl (2.v.l.) oder Florian Neuhaus (r.). © IMAGO/Matthias Koch

Welcher der ehemaligen Löwen schafft es als Sechser zur Wüsten-WM nach Katar? Florian Neuhaus und Julian Weigl müssen bangen.

München - Der erste Weg von Julian Weigl (26) führte ihn am Mittwoch nach seiner Rückkehr aus Amsterdam auf das Trainingsgelände von Benfica Lissabon. Kein Wunder, immerhin ist der rehabilitierte Nationalspieler bereits am heutigen Freitag in der portugiesischen Liga gegen Sporting Braga gefordert – und ein Sieg ist Pflicht. Denn: So erfolgreich wie das Team mit dem Erreichen des Viertelfinals diese Saison in der Champions League ist, so sehr holpert es heuer im gewöhnlichen Spielbetrieb. Der Abstand auf Spitzenreiter Porto beträgt ganze zwölf Punkte, der zweitplatzierte Sporting Lissabon liegt sechs Zähler vor Benfica.

DFB-Team: Weigl hatte in Lissabon Anlaufschwierigkeiten

Sollten die Adler den Lokalrivalen nicht mehr abfangen, würde Weigl mit Lissabon nächste Saison nicht in der Königsklasse spielen. Das würde seine Chancen auf eine WM-Nominierung deutlich schmälern. Wäre dann ein Wechsel im Sommer zu einem Champions-League-Klub ein cleverer Schachzug? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.



Weigl hatte bereits in Lissabon Anlaufschwierigkeiten. Es dauerte ein gutes halbes Jahr, ehe er zum unangefochtenen Stammspieler und Anführer wurde. Diese Zeit hätte er im Sommer nicht, wenn er sich seinen Traum von der Welltmeisterschaft erfüllen möchte. Bundestrainer Hansi Flick hatte in den vergangenen Tagen bereits mehrfach angekündigt, dass er nur Akteure mit genügend Spielzeit in seinen Wüsten-Kader berufen wird. Weigl wird sich auch diesen Sommer mit seiner Familie zusammensetzen und abwägen, ob ein Verbleib oder Wechsel sinnvoll ist. „Jedoch fühle ich mich in Lissabon sehr wohl“, sagte der Bayer im Rahmen der vergangenen Länderspiele.



Ein Wechsel von Neuhaus zu einem Top-Klub steht schon länger im Raum

In einer ähnlichen Situation befindet sich der Gladbacher Florian Neuhaus (25), der wie Weigl beim TSV 1860 den Sprung in den Profi-Fußball schaffte. Aktuell kämpft der Mittelfeldspieler mit den Fohlen mehr gegen den Abstieg als um einen Platz im Europapokal. Ein Wechsel von Neuhaus zu einem absoluten Top-Klub steht schon seit Längerem im Raum.

In den verbleibenden acht Monaten werden sich Neuhaus und Weigl ein Fernduell liefern, um den vermutlich einzigen Platz als „Schatten-Sechser“ für Joshua Kimmich im deutschen WM-Kader für sich zu beanspruchen. bok