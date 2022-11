Krisensitzung und Klartext: Leon Goretzka wohl im Mittelpunkt - wird er zum Härtefall?

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Setzt Bundestrainer Hansi Flick gegen Spanien Leon Goretzka erneut auf die Bank? © Robert Michael/dpa

Nach der WM-Auftaktpleite gegen Japan braucht das DFB-Team einen Sieg gegen Spanien. Bundestrainer Flick muss wohl eine harte Entscheidung treffen.

Doha – Ist es ein kluger Schachzug? Oder ein letzter Hilferuf? Vor dem wohl entscheidenden zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien (20.00 Uhr) wurde auf Anregung von DFB-Mediendirektor Steffen Simon der ehemalige Pressesprecher Jens Grittner ins DFB-Quartier nach Katar beordert. Grittner war mit Beginn des Jahres als Leiter in die neu gegründete DFB-Abteilung „PR Teams/Sport, Nachhaltigkeit und Projekte“ gewechselt.

Er soll sich vor Ort ein Stimmungsbild des DFB-Teams machen und dabei helfen, mit den belastenden politischen Themen wie dem Verbot der „One Love“-Binde oder der Mund-zu-Geste umzugehen. Die Leitung der Pressekonferenzen obliegt weiterhin seiner Nachfolgerin Franziska Wülle.

WM 2022 in Katar: Beim DFB-Team brodelt es vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien

Eine Nacht-und-Nebel-Aktion, die zeigt, wie akut einsturzgefährdet das gesamte WM-Konstrukt des DFB in Katar ist. Dabei wäre es aus sportlicher Sicht eigentlich angeraten, sich nur noch aufs nächste Spiel zu konzentrieren (alle Termine der WM 2022 in Katar). Immerhin droht das Vorrunden-Aus. Doch es brodelt. Am Donnerstag (24. November) fand eine längere Krisensitzung von Mannschaft und Trainerteam statt – bei der es ordentlich gekracht haben dürfte. Zumindest, wenn man die Aussagen von Kai Havertz und Julian Brandt vom Freitag (25. November) zwischen den Zeilen liest.

„Wir haben 15 Monate auf das Spiel gewartet. Nun ist es an der Zeit, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen. Wir haben gute Persönlichkeiten im Team. Da ist es gut, sich direkt die Meinung zu sagen, was gut war und was nicht“, rekapitulierte Havertz das Japan-Spiel, nach dem es massiven Redebedarf gab: „Das macht ein Team am Ende stärker. Es ist nicht immer alles nur schön. Jetzt sind wir in einem schlechten Moment, das kann sich aber auch drehen.“

Brandt schlug ähnliche Töne an: „Wir sind in einer Scheiß-Situation, ja, sind wir. Spanien kommt mit einem 7:0 im Rücken. Aber es ist auch eine Chance, die ganze Stimmung wieder zu drehen und Energie freizusetzen. Bei der EM im Vorjahr ging auch das erste Spiel verloren, dann wurde gegen Portugal 4:2 gewonnen.“

DFB-Team fehlt Teamgeist – Goretzka-Einwechslung sorgte wohl für Unfrieden

Angesichts der Gräben im Team fällt es derzeit allerdings schwer, an einen Sieg gegen die Spanier zu glauben. Zumal offenbar nicht alle Spieler ihr Eigeninteresse dem Mannschaftserfolg unterordnen: Hinter vorgehaltener Hand fällt in diesem Zusammenhang der Name von Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler könnte zum Härtefall für Bundestrainer Hansi Flick werden. Seine Einwechslung für Ilkay Gündogan gegen Japan brachte dem Trainer bereits massiv Kritik ein.

Es ist von einem Harmonie-Wechsel die Rede, da Goretzka keinen Hehl aus seiner schlechten Laune machte, nachdem er nicht in der Start-Formation stand – was für die Atmosphäre im Team nicht förderlich war. Auf dem Platz dann wirkte Goretzka übermotiviert, um seinen Trainer von einem künftigen Stammplatz zu überzeugen. Beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 sah der Münchner jedenfalls nicht gut aus.

DFB-Team: Brandt hat trotz Japan-Pleite „ein gutes Gefühl“ vor dem Spanien-Spiel

Bei der Teamsitzung kamen viele Punkte auf den Tisch. Beispielsweise das Verhalten in den letzten 20 Minuten beim WM-Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Japan. „Wenn du 1:0 führst und die Chancen nicht nutzt, dann müssen wir das Spiel verteidigen und gewinnen dann eben unspektakulärer“, forderte Brandt. Bei der Frage nach fehlenden Führungsspielern hat der BVB-Profi eine klare Haltung: „Wir sind alles Führungsspieler bei unseren Vereinen, wir sind erfahren. Es hilft nicht, wenn nur zwei, drei Jungs vorweggehen. Ich habe auch ein gutes Gefühl, dass jeder Verantwortung übernehmen will.“

Dazu gehört jedoch auch, sein Ego hintanzustellen und die Schuld bei sich selbst zu suchen. Und nicht etwa eine negative Grundstimmung in der Heimat für den schwachen Auftritt verantwortlich machen. Denn auch diese These wird unter den Spielern vertreten – und Chelsea-Legionär Havertz sprach es aus: „Ich kann verstehen, dass jetzt Negativität aufkommt. Ich weiß, dass immer viel gegen uns geschossen wird und nicht jeder hinter uns steht. Wir wissen, dass aus Deutschland nicht der 100-prozentige Support gegeben ist.“ Die beste Antwort darauf wäre ein Sieg gegen im vorgezogenen ersten K.o.-Spiel gegen Spanien.

