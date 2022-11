Englands Nationalhymne bei der WM 2022: Titel hat sich erst vor kurzem geändert

Spieler der englischen Nationalmannschaft bei der Nationalhymne © IMAGO/Paul Chesterton

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts ist „God Save the Queen” bzw. „God Save the King” die Nationalhymne des Vereinigten Königreichs von Großbritannien.

München - Die englische Nationalhymne „God Save the King“ ist die Hymne des Vereinigten Königreichs von Großbritannien. Ebenso ist diese Fassung eine der beiden Nationalhymnen von Neuseeland sowie die Königshymne aller Commonwealth Staaten.

Englands Nationalhymne God Save the Queen („Gott schütze die Königin“) bzw. God Save the King („Gott schütze den König“) ist abhängig davon, ob es sich zum Zeitpunkt der Verwendung der Hymne bei dem britischen Oberhaupt der englischen Krone um eine Frau oder einen Mann handelt. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 wurde der Titel geändert - Nachfolger König Charles III. ist nun der Namensgeber für „God Save the King“.

Die englische Nationalhymne – der Ursprung

Um den Ursprung der Nationalhymne von England ranken sich zahlreiche Legenden. Ihr Ursprung liegt fast vollständig im Dunkeln. Wer die englische Hymne ursprünglich geschrieben hat, ist unklar und konnte auch bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden. So wird unter anderem der Dichter Henry Carey als Urheber der Melodie vermutet, ebenso werden auch John Bull und Jean-Baptiste Lully häufig erwähnt.

Dennoch soll die britische Hymne „God save the King“ Überlieferungen nach von Henry Cary stammen. Heute wird jedoch die Urheberschaft des Dichters Henry Carey als unrichtig hingestellt. 1795 hatte Careys Sohn die Urheberrechte an der Melodie seinem Vater überlassen. Er gab jedoch an, dass sein Vater die Melodie im Jahre 1745 komponiert habe, obwohl sein Vater bereits 1743 verstorben war. Der Überlieferung nach soll der Schriftsteller Carey bei der Komposition die Hilfe seines Freundes Smith in Anspruch genommen haben.

God Save the King: Wissenswertes zur englischen Nationalhymne

Ebenso ist der genaue Entstehungszeitraum der englischen Nationalhymne unbekannt bzw. gibt es keine eindeutigen Angaben dazu und bis heute streiten sich immer wieder die Experten um die Details der Entstehungsgeschichte.

Möglicherweise stammt die Melodie bereits aus dem 17. Jahrhundert, aber die britische Hymne in ihrer heutigen Form existiert seit dem 18. Jahrhundert. Die Hymne „God save the King“ wurde erstmals öffentlich 1745 in London, zur Ehrung des damaligen Königs Georg II. von Großbritannien und Irland, aufgeführt. Zu dieser Zeit sang man diese Hymne täglich in Londoner Theatern und Konzerten, bevor das Lied von Carey bekannt wurde. Bald verbreitete sich auch in anderen Theatern der Brauch, Monarchen mit diesem Lied zu begrüßen, sobald sie an öffentlichen Orten erschienen. So wurde „God save the King“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Nationalhymne bekannt. Bis heute ist der verwendete Text jener, der bereits auch schon 1745 gesungen wurde.

Die englische Nationalhymne – der Text

Der Text der englischen Nationalhymne, genauer gesagt der Nationalhymne des Vereinigten Königreichs, entspricht stets dem Geschlecht des Staatsoberhauptes. Daher lautete der Titel über die letzten 70 Jahre in Anlehnung an Königin Elisabeth II. „God Save the Queen“. Sobald ein König der Monarchie vorsteht, wie es nun nach dem Tod der Queen der Fall ist, lautet der Titel „God Save the King“, denn lediglich die Pronomen werden angepasst.

Die Nationalhymne von England hatte ursprünglich sechs Strophen, aber die letzten drei Strophen werden heute nicht mehr gesungen und bei sportlichen Veranstaltungen wird ohnehin lediglich die erste Strophe gesungen, so dann auch bei der WM 2022, wenn die englische Nationalmannschaft spielt.

Die englische Nationalhymne – Hintergrundinformationen

Die Hymne „God Save the King“ ist jedoch nicht nur für England gültig. Das Lied ist ebenso Erkennungsmelodie des Vereinten Königreich Großbritanniens, Nordirlands und des Commonwealth und wird auch heute noch in den Staaten gesungen, in denen der nun englische König das Staatsoberhaupt ist. Einige Staaten des Vereinten Königreichs haben jedoch eigene Hymnen, die zu Staatsempfängen und anderen offiziellen Anlässen gesungen werden. Neben der englischen Hymne haben Wales und Schottland auch eigene Nationalhymnen. In Neuseeland ist die englische Nationalhymne eine von zwei offiziellen Hymnen. Nur in Kanada gibt es eine zusätzliche Strophe, die aber nur in Kanada zur offiziellen Hymne zugeordnet wird.

Aber zu allen großen öffentlichen Veranstaltungen, wie zu Olympischen Spielen zum Beispiel, wird stets die Nationalhymne Englands und Großbritanniens gespielt.