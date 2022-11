Premiere für erste WM-Schiedsrichterin – Französin Frappart pfeift DFB-Spiel

Von: Stefan Schmid

Als erste Schiedsrichterin überhaupt bei einer WM wird die Französin Stéphanie Frappart das Spiel Deutschland gegen Costa Rica pfeifen.

Doha – Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird am Donnerstagabend Geschichte schreiben. Als erste Frau überhaupt wird sie bei der Begegnung Deutschland gegen Costa Rica ein Spiel einer Männer-WM leiten. Insgesamt sind drei der 36 zur WM berufenen Schiedsrichter Frauen. Frappart ist im dann 43. Spiel der WM 2022 die erste der Drei, die zum Einsatz kommen wird.

Frappart grenzt sich bewusst von sozialen Medien ab

Vor dem Hintergrund, dass bis zum Einsatz von Stéphanie Frappart bereits 42 Spiele der Weltmeisterschaft vergangen sind, wirkt die Zuteilung doch etwas verwunderlich. Es hätte bereits einige Spiele gegeben, die die Französin pfeifen hätte können. Nun wird sie beim entscheidenden Spiel der deutschen Nationalmannschaft eingesetzt. Ein Zeichen, dass Frappart vonseiten der FIFA eine Leistung auf höchstem Niveau zugetraut wird. Etwas, was beim Blick auf jedem Unparteiischen selbstverständlich sein sollte, der für eine WM ausgewählt wird.

Stéphanie Frappart pfeift das Spiel Deutschland gegen Costa Rica. © Miguel Pereira via www.imago-images.de

Vor dem Druck, der in Form von unsachlichen und feindlichen Kommentaren über die sozialen Medien aufgebaut werden könnte, scheint die Französin befreit. „Ich bin nicht in den sozialen Netzwerken aktiv“, erklärt sie und bezeichnet dies auch als Selbstschutzmechanismus: „Ich möchte da nicht in alles hineingezogen werden.“ Statt auf anonymes Online-Geschrei will sich die Schiedsrichterin auf die Analyse von Experten verlassen. „Ich ziehe das Feedback von Leuten vor, die sich auskennen“, so die 38-Jährige.

Frappart mit viel Erfahrung – Wann dürfen die anderen Frauen ran?

Dass Frappart ihren männlichen Kollegen mindestens ebenbürtig ist, steht außer Frage. Schon in den letzten Jahren pfiff die Französin mehrere Spiele von Männer-Teams, darunter auch eine Partie in der Champions League. Für ihre Spielleitungen erntete die Unparteiische meist gute Kritiken. Zeit, auf die Nominierung für das DFB-Spiel zu reagieren, hatte sie bereits. „Ich fühle mich sehr geehrt, ausgewählt worden zu sein.“

Obwohl der Einsatz einer Frau als Schiedsrichterin zweifelsohne ein revolutionärer, wenn auch längst überfälliger, Schritt ist, stellt sich weiterhin die Frage, warum dieser Schritt erst am dreizehnten Tag der WM vollzogen wird. Ob und wann die beiden anderen Schiedsrichterinnen, Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan), eingesetzt werden, ist weiterhin nicht bekannt. (dpa/sch)