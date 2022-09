Von einer Krise in die nächste: Bayern-Stars bei DFB auf Formsuche, Bierhoff äußert sich zum FCB

Die Nationalmannschaft hat ihre eigenen Probleme, möchte man nach der Schlappe gegen Ungarn meinen. Doch nicht von ungefähr rückt dabei jetzt auch immer öfter die Bayern-Krise in den Mittelpunkt.

Nun also Wembley. Dort, wo vor gut einem Jahr das EM-Aus im Achtelfinale Joachim Löws Ära als Bundestrainer beendete, geht es heute (20.45 Uhr, RTL) für seinen Nachfolger Hansi Flick erneut um einiges. Nicht so sehr tabellarisch, schließlich können die letztplatzierten Engländer (zwei Punkte) in der Nations League nicht mehr an den drittplatzierten Deutschen (sechs Punkte) vorbeiziehen, dafür aber emotional. Eine zweite Pleite nach dem 0:1 gegen Ungarn würde die Mannschaft zwei Monate vor der WM schließlich in ein großes Loch werfen.

Nationalmannschaft: Für Bayern-Spieler schloss sich das 0:1 gegen Ungarn an das 0:1 gegen Augsburg an

Allen voran die Spieler des FC Bayern. Sie bilden das Gerüst der Nationalmannschaft und stellen auch dann noch den größten Block, wenn Manuel Neuer und Leon Goretzka wegen ihrer positiven Corona-Tests fehlen. Da waren immer noch ein Joshua Kimmich, der bis auf zwei Distanzschüsse wenig zu bieten hatte, ein Thomas Müller, der die beste Chance nicht verwerten konnte, ein Leroy Sané, der den Eindruck erweckte, man müsse ihn zum Jagen tragen, und ein Serge Gnabry, der phasenweise über die eigenen Füße fiel.

Als fünfter Bayern-Akteur kam per Einwechslung Jamal Musiala dazu und erlebte das 0:1 des DFB gegen Ungarn mit, das sich für die Münchner Fraktion an das 0:1 in Augsburg anschloss (dem in der Liga drei Unentschieden vorangegangen waren). Und obwohl er sich da nicht ausnehmen durfte, analysierte Thomas Müller klar: „Bei vielen hat man gemerkt, dass die Phase im Verein nicht die leichteste ist.“

Serge Gnabrys guter Saisonstart ist verpufft

Am deutlichsten bei Serge Gnabry, dessen guter Saisonstart nach der für ihn erlösenden Klarheit der Vertragsverlängerung in München verpufft ist. Infolge einer Verletzungsunterbrechung hat er beim FC Bayern den Stammspieler-Status verloren; die Chance, ohne Robert Lewandowski zum Torjäger des Teams aufzusteigen, kann er so nicht realisieren. Beim DFB erfuhr er nun das Vertrauen des Trainers, doch Hansi Flick musste es ihm zur Halbzeit entziehen. Und aus Flicks Einschätzung „der schlechtesten Halbzeit seit Langem“ und dem nachfolgenden „Die Spieler, die in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen, haben es verdient, dabei zu sein“ muss Gnabry schließen, dass er von seinem Standing eingebüßt hat.

Man merkt: Die Phase im Verein ist nicht die leichteste

Joshua Kimmich will die These nicht gelten lassen, dass Vereinsstimmung mit ins Nationalteam genommen wird. Bei ihm sei es „immer so, dass ich das letzte Spiel abhaken und voller Selbstbewusstsein ein neues beginnen kann“.



DFB-Direktor Oliver Bierhoff mit drastischer Formulierung zur Bayern-Krise

Eine Hoffnung war ja gewesen, dass Hansi Flick seine ehemaligen Vereinsschützlinge gesund streicheln würde. Oft schon war eine DFB-Woche wie ein Kuraufenthalt gegen den Klub-Stress. Diesmal nicht. In die Presserunden schmuggelte sich unablässig das Thema Bayern-Krise. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagte: „Ich sehe nicht, dass da gerade eine Mannschaft auseinanderfällt.“ Die Formulierung war erstaunlich drastisch.

Hansi Flick räumte bei der Einstufung eines Bayern-Spielers einen Fehler ein, beim „tollen Fußballer Jamal“. Warum er Musiala erst für eine (späte) Einwechslung vorgesehen hatte, konnte der Bundestrainer nicht erklären, räumte aber ein: „Gegen eine Mannschaft, die kompakt steht und tief verteidigt wie Ungarn, hätte er mit seinem gewissen Etwas schon gepasst.“ Günter Klein