Wo läuft das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich live im TV und Stream?

Von: Nico Scheck

Das Finale der WM 2022 steht an. Argentinien trifft auf Frankreich. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Lusail - Nach knapp vier Wochen Dauerfußball steht jetzt das Finale der WM 2022 an. Übrig geblieben sind Argentinien und Frankreich. Dabei können die Franzosen historisches schaffen. Seit 60 Jahren hat es keine Nationalmannschaft mehr geschafft (1962 Brasilien), den WM-Titel zu verteidigen. Bis jetzt?

Das Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich wird am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, um 16 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail angepfiffen. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream zu sehen sein wird.

Argentinien - Frankreich bei der WM 2022: Finale live im Free-TV der ARD

Das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich wird live im Free-TV in der ARD übertragen.

Zudem zeigt die ARD die Partie auch im kostenlosen Live-Stream bei daserste.de.

Die Übertragung beginnt am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, um 15 Uhr. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Tom Bartels wird das Spiel kommentieren.

Als Moderatorin fungiert Jessy Wellmer. Ihr stehen Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira als Experten zur Seite.

Aus dem Stadion in Lusail berichtet live Moderatorin Esther Sedlaczek gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger.

Argentinien - Frankreich bei der WM 2022: Finale live im TV bei Magenta

Auch bei Magenta TV wird das Finale zwischen Argentinien und Frankreich zu sehen sein.

Die Vorberichte beginnen am Sonntag, dem 18. Dezember, um 15 Uhr.

Wolff Fuss kommentiert das Spiel.

Aus dem Studio berichten Anette Sattler, Jan Henkel und Michael Ballack.

Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder Live-Stream abgespielt werden.

Übertragung von Argentinien gegen Frankreich im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream daserste.de, Magenta TV (Abo erforderlich)

Messi gegen Mbappé: Das Duell der Superstars im WM-Finale

Unbestritten: Argentinien und Frankreich stehen verdient im Finale der WM in Katar. Beide Teams haben über das Turnier hinweg am meisten überzeugt, allen voran die Superstars beider Mannschaften. Da wäre auf argentinischer Seite Lionel Messi. In seiner titelreichen Sammlung fehlt noch eine Trophäe: der WM-Titel. Umso pikanter, dass ausgerechnet dieses Finale laut Messi sein letztes im Dress der „Albiceleste“ sein soll. Mit dem goldenen Pokal in der Hand würde sich der 35-Jährige wohl endgültig unsterblich in seiner Heimat machen.

Begegnung Argentinien - Frankreich Anpfiff 18. Dezember, 16 Uhr Stadion Lusail Iconic Stadium (Lusail)

Und Frankreich? Der Weltmeister von 2018 hat sicherlich den individuell besten Kader weltweit. Dennoch ragt Kylian Mbappé heraus. Fünf Tore hat er bei dieser WM bisher erzielt, neun WM-Tore zieren sein Konto insgesamt - und das mit gerade einmal 23 Jahren. Bleibt abzuwarten, wer dem Finale seinen Stempel aufdrücken kann. Messi oder Mbappé? Für Letzteren wäre es im Übrigen nach 2018 schon der zweite WM-Titel. Davon kann Messi nur träumen. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Ist nur noch einen Sieg vom lange ersehnten WM-Titel entfernt: Lionel Messi. © Tom Weller/dpa

Wie haben sich Argentinien und Frankreich für das Finale qualifiziert?

Spiel Argentinien Frankreich Vorrunde (1. Spieltag) 1:2 gegen Saudi-Arabien 4:1 gegen Australien Vorrunde (2. Spieltag) 2:0 gegen Mexiko 2:1 gegen Dänemark Vorrunde (3. Spieltag) 2:0 gegen Polen 0:1 gegen Tunesien Achtelfinale 2:1 gegen Australien 3:1 gegen Polen Viertelfinale 4:3 i.E. gegen Niederlande 2:1 gegen England Halbfinale 3:0 gegen Kroatien 2:0 gegen Marokko

WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene.