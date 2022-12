Show vor Finale im halbleeren Stadion: „Perfekter Abschluss für so eine Schand-WM“

Von: Stefan Schmid

Teilen

Die Abschluss-Show vor dem WM-Final will ein Zeichen der Gemeinschaft senden, das versandet allerdings in einem halbleeren Stadion.

Lusail/München - Gut eine Stunde vor dem Anpfiff des Finales bei der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich greifen die Gastgeber noch einmal tief in die Show-Kiste. Das Ziel ist klar: Kurz vor dem Abschluss der Weltmeisterschaft der abermalige Versuch, Katar in ein positives Licht zu rücken. Dies wird allerdings von dem tristen Hintergrund halbleerer Tribünen konterkariert, da können noch so viel Lichteffekte und umherfliegende Ballons in Tierform aufgeboten werden.

Katar malt sich seine eigene „wonderful world“

Dass Katar die Weltmeisterschaft nach außen vor allem dafür nutzen will, um das eigene Ansehen in der Welt zu steigern, ist kein Geheimnis mehr. Dazu gehören auch immer große Zeichen und Bilder, die entsprechend arrangiert auf die Bildschirme der Zuschauer transportiert werden sollen. Eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiel startete die Show mit einem musikalischen Beitrag der katarischen Sängerin Dana, die den weltberühmten Song „What a wonderful world“ von Louis Armstrong, teilweise auf Arabisch, vortrug.

Finalzeremonie vor halbleeren Rängen im Lusail Iconic Stadium. © Screenshot: ARD Sportschau

Gesang alleine ist für die Ansprüche der Katarer natürlich zu wenig und so schwirrten über und um die Sängerin im Lusail Iconic Stadium verschiedene Ballons in Form von Delfinen und Walen durch das Stadion. Unterlegt war das ganze von entsprechenden Lichteffekten, die eine Meeresatmosphäre erzeugen sollten.

Finalzeremonie „perfekter Abschluss für so eine Schand-WM“

Die Organisatoren der Zeremonie vor dem Finale haben sich aber noch mehr einfallen lassen. Nach der Sängerin kommen zwei Lyriker auf die Bühne, die im Mittelkreis aufgebaut wurde, und tragen Gedichte vor, die die Gemeinschaft aller teilnehmenden Mannschaften und Nationen beschwören. Dass sich eine Gemeinschaft vor halbleeren Tribünen nur schwerlich inszenieren lässt, bleibt auch dem Netz nicht verborgen und so wurden auch auf Twitter entsprechende Tweets abgesetzt. Hier herrscht aber die Stimmung vor, dass die Kulisse perfekt zur „Schand-WM“ passe.

Selbstverständlich durfte auch der offizielle WM-Song „Hayya Hayya“ nicht fehlen, der den Abschluss der Show bildete. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist dann auch den Bild-Regisseuren deutlich geworden, dass die halbleere Gegengerade eine schlechte Kulisse bildet. Und so zeigten die TV-Bilder am Ende feiernde Argentinien-Fans im Fanblock, bei denen sich allerdings die Frage stellt, ob der Begeisterung sich auf die Show selbst bezogen hat. Die Vermutung, dass diese sich eher auf das Spiel (hier im Live-Ticker) freuen, liegt da schon näher. (sch)