WM 2022: Flüge von Deutschland nach Katar - wie kommt man zur Weltmeisterschaft?

Ein Passagierflugzeug der Qatar Airways auf dem Hamad International Airport © IMAGO / Olaf Schuelke

Hinsichtlich der Reiseplanung zur WM 2022 nach Katar stellt sich die Frage, mit welchen Flügen man am schnellsten und einfachsten ab Deutschland zur Fußballweltmeisterschaft reist.

Katar - Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet die WM 2022 erstmals in der Fußballgeschichte im Winter statt. Zahlreiche Fluggesellschaften fliegen den Hamad International Airport in Doha an, allen voran die Qatar Airways.

Direktflüge mit Qatar Airways nach Doha

Katars nationale Fluggesellschaft, Qatar Airways, bietet direkte Flugverbindungen zwischen Deutschland und Katar. Folgende Flughäfen in Deutschland bieten eine tägliche Verbindung mit Linienflügen zum Hamad International Airport in Doha.

Frankfurt (6 Stunden Flugzeit)

Berlin (5,75 Stunden Flugzeit)

München (5,5 Stunden Flugzeit)

In Verbindung mit der Lufthansa können Zubringerflüge ab deutschen Flughäfen wie Köln, Hamburg und vielen weiteren Städten hinzugebucht werden.

Welche Konditionen gelten bei der Qatar Airways?

Auf den Flügen von Deutschland nach Katar kann neben der Economy-Class auch die Business- oder First-Class gebucht werden. Das erlaubte Gewicht des Gepäcks richtet sich nach der entsprechenden Buchungsklasse. Solange das Gesamtgewicht der Gepäckstücke nicht überschritten wird, darf eine unbegrenzte Anzahl dieser eingecheckt werden.

Die Economy-Class bei der Qatar Airways unterteilt sich in 3 Kategorien mit jeweils unterschiedlichen Gepäckbestimmungen.

Economy Classic: 25kg + 1 Stück Handgepäck bis 7kg

Economy Convenience: 30kg + 1 Stück Handgepäck bis 7kg

Economy Comfort: 35kg + 1 Stück Handgepäck bis 7kg

Die Business-Class kann in den Kategorien

Business Classic,

Business Comfort und

Business Elite

reserviert werden.

In diesen Klassen dürfen bis zu 40kg + 2 Stücke Handgepäcke mitgeführt werden

In der First-Class (auch Elite-Class genannt) besteht die Möglichkeit, 50kg Gepäck einzuchecken und 2 Handgepäcksstücke bis zu jeweils 15kg mit ins Flugzeug zu nehmen.

Sollten ein Hin- und Rückflugticket zusammen gebucht werden, fällt der Preis pro Strecke deutlich günstiger aus. Im Falle der Buchung einzelner Strecken (nur One Way), kann das Ticket pro Strecke hingegen bis zu 30% mehr kosten. Je nach Tarifart variieren auch die Stornobedingen. Die Gebühr der Ticketumstellung beträgt etwa 170 EUR.

Weitere Flugoptionen, um nach Katar zu reisen

Viele weitere Fluggesellschaften offerieren tägliche Linienflüge, um zur WM 2022 nach Katar zu gelangen. Unter anderem vom Flughafen Frankfurt/Main ausgehend, bestehen Flugverbindungen nach Doha mit folgenden Zwischenstopps:

Egypt Air mit Zwischenstopp in Kairo

Turkish Airlines mit Zwischenstopp in Istanbul

MEA mit Zwischenstopp in Beirut

British Airways mit Zwischenstopp in London Heathrow

Etihad Airways mit Zwischenstopp in Abu Dhabi

Kuwait Airways mit Zwischenstopp in Kuwait

Die gesamte Reisedauer variiert je nach Zwischenstopplänge und beträgt etwa 10 – 15 Stunden. Die Buchung der Flüge kann entweder bei der jeweiligen Fluggesellschaft, auf Flugticket-Webseiten oder in Reisebüros vorgenommen werden. Gegebenenfalls können zusätzliche Gebühren erhoben werden. Wer aber erst im November bucht, der muss sich auf Flugpreise im vierstelligen Bereich einstellen.

Bei Ankunft in Doha

Am Hamad Flughafen in Doha erstmals angekommen, fährt man einfach per Taxi, Bus oder Metro in die Innenstadt. Bei Fahrt mit der Metro besteht die Option, an der Station eine „Travel Card“ zu erwerben. Die rote Metrolinie führt direkt vom Flughafen ins Zentrum. Sollte die Entscheidung auf den öffentlichen Bus fallen, wird eine „Smart Card“ benötigt. Diese ist am Flughafen käuflich erwerbbar.