WM 2022: Frankreichs Nationalhymne - Text, Ursprung, Hintergrund

Spieler der französischen Fußballnationalmannschaft singen die Nationalhymne © IMAGO / sport pictures-Razvan Pasarica

Frankreich qualifizierte sich bisher zu allen Fußball-Weltmeisterschaften. Was ist über den Ursprung der Nationalhymne Frankreichs bekannt?

Straßburg – nach der Kriegserklärung des französischen Königs an Österreich im Jahre 1792, komponierte der Offizier, Rouget de Lisle, das „Chant de guerre pour l’armée du Rhin“ (Kriegslied der Rheinarmee). Da das Lied von Soldaten aus Marseille im Jahr 1792 beim Einzug in Paris gesungen wurde, erhielt es den Namen „Marseillaise“.

Der Text der Marseillaise, offizielle Nationalhymne von Frankreich

Das Motto der französischen Nationalhymne lautet: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die deutsche Übersetzung aus dem Französischen der Marseillaise lautet wie folgt:

Auf, Kinder des Vaterlandes,

Der Tag des Ruhmes ist gekommen!

Gegen uns ist der Tyrannei

Blutiges Banner erhoben.

Blutiges Banner erhoben.

Hört ihr auf den Feldern

Diese wilden Soldaten brüllen?

Sie kommen bis in eure Arme,

Um euren Söhnen, euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden.



Refrain (2x):

Zu den Waffen, Bürger,

Formiert eure Truppen,

Marschieren wir, marschieren wir!

Unreines Blut

Tränke unsere Furchen!

Was will diese Horde von Sklaven,

Von Verrätern, von verschwörerischen Königen?

Für wen diese gemeinen Fesseln,

Diese seit langem vorbereiteten Eisen?

Diese seit langem vorbereiteten Eisen?

Franzosen, für uns, ach! welche Schmach,

Welchen Zorn muss dies hervorrufen!

Man wagt es, daran zu denken,

Uns in die alte Knechtschaft zu führen!

Refrain

Was! Ausländische Kohorten

Würden über unsere Heime gebieten!

Was! Diese Söldnerscharen würden

Unsere stolzen Krieger niedermachen!

Unsere stolzen Krieger niedermachen!

Großer Gott! Mit Ketten an den Händen

Würden sich unsere Häupter dem Joch beugen.

Niederträchtige Despoten würden

Über unser Schicksal bestimmen!

Refrain

Zittert, Tyrannen und ihr Niederträchtigen,

Schande aller Parteien,

Zittert! Eure verruchten Pläne

Werden euch endlich heimgezahlt!

Werden euch endlich heimgezahlt!

Jeder ist Soldat, um euch zu bekämpfen,

Wenn sie fallen, unsere jungen Helden,

Zeugt die Erde neue,

Die bereit sind, gegen euch zu kämpfen.

Refrain

Franzosen, ihr edlen Krieger,

Versetzt eure Schläge oder haltet sie zurück!

Verschont diese traurigen Opfer,

Die sich widerwillig gegen uns bewaffnen.

Die sich widerwillig gegen uns bewaffnen.

Aber diese blutrünstigen Despoten,

Aber diese Komplizen von Bouillé,

Alle diese Tiger, die erbarmungslos

Die Brust ihrer Mutter zerfleischen!

Refrain

Heilige Liebe zum Vaterland,

Führe, stütze unsere rächenden Arme.

Freiheit, geliebte Freiheit,

Kämpfe mit deinen Verteidigern!

Kämpfe mit deinen Verteidigern!

Unter unseren Flaggen, damit der Sieg

Den Klängen der kräftigen Männer zu Hilfe eilt,

Damit deine sterbenden Feinde

Deinen Sieg und unseren Ruhm sehen!

Refrain

Wir werden des Lebens Weg weiter beschreiten,

Wenn die Älteren nicht mehr da sein werden,

Wir werden dort ihren Staub

Und ihrer Tugenden Spur finden.

Und ihrer Tugenden Spur finden.

Eher ihren Sarg teilen

Als sie überleben wollend,

Werden wir mit erhabenem Stolz

Sie rächen oder ihnen folgen.

Refrain

Der Ursprung der französischen Nationalhymne

Das Chant de guerre pour l‘armée du Rhin (Kriegslied für die Rheinarmee) wurde dem Grafen Luckner während der französischen Kriegserklärung des Ersten Koalitionskrieges gewidmet. Geschrieben wurde es in der Nacht auf den 26. April 1792 von dem Offizier, Dichter und Komponist Claude Joseph Rouget de Lisle.

Das Lied verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit zunächst im Elsass und erfreute sich immer größerer Beliebtheit. Schon ein Jahr später verfügte der Nationalkonvent, dass die „Hymne der Marseillaise“ auf allen öffentlichen Veranstaltungen gesungen werden sollte. Schließlich wurde das Stück am 14. Juli 1795 per Dekret zum französischen Nationalgesang.

Zur Zeit von Napoleon 1804 bis 1814 und während der bourbonischen Restauration 1815 bis 1830 wurde das Stück als Hymne verboten. Während der Dritten Französischen Republik wurde die Marseillaise per Beschluss im Jahr 1879 wieder die offizielle Nationalhymne Frankreichs und wird auch bei der WM 2022 erklingen, sobald die Frankreichs Nationalmannschaft im Einsatz ist. Eine Gruppe professioneller Musiker legte im Jahr 1887 eine offizielle Fassung der Hymne fest, da das Stück zuvor auf verschiedenste Weisen vertont wurde.

Musikalische und künstlerische Adaptionen der französischen Nationalhymne

In der Vergangenheit wurde von zahlreichen Künstlern Gebrauch von der Marseillaise gemacht:

Dmitri Schostakowitsch zitiert „La Marseillaise“ ausführlich in der fünften Rolle der Filmmusik, die er 1929 für den Stummfilm „Das neue Babylon“ komponierte.

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky zitiert „La Marseillaise“ in seiner Ouvertüre von 1812, die die einmarschierende französische Armee unter Napoleon.

Claude Debussy zitiert Fragmente von „La Marseillaise“ in zwei seiner Klavierwerke

Die Beatles-Hitsingle von 1967, „All You Need Is Love“, verwendet die Anfangstakte von „La Marseillaise“ als Einleitung

An Simchat Torah 1973 passte der Lubawitscher Rebbe die Melodie an das jüdische Gebet „Ha‘aderet V‘ha‘emuna an.

In den Filmen Metropolis (1927) und Casablanca (1942) wird die Melodie der Hymne verwendet.