Gruppe A bei der WM 2022: Mannschaften, Spiele, Favoriten - Alle Infos

Spieler der senegalesischen Nationalmannschaft (Symbolbild). © Kepseu / IMAGO

Die 32 teilnehmenden Mannschaften der WM 2022 sehen sich auf acht Gruppen à vier Nationen verteilt. In Gruppe A ist unter anderem Gastgeber Katar dabei.

Doha – Bei der WM 2022 in Katar gehen insgesamt 32 Nationalmannschaften an den Start. Die Vorrunde wird im sogenannten Gruppenmodus gespielt. Das bedeutet, dass die Teilnehmer jeder Gruppe untereinander die Achtelfinalteilnehmer ermitteln.

Von vier Gruppenmitgliedern kommen zwei weiter, zwei scheiden aus. Jeder spielt gegen jeden, sodass pro Gruppe sechs Partien ausgetragen werden. In Gruppe A geht ein bunt gemischtes Feld an den Start. Die größte Unterstützung dürfte den Gastgebern aus Katar entgegenschlagen, die erstmals die große Fußballbühne betreten.

Gruppe A bei der WM 2022: Mannschaften

Folgende vier Teams sind der Gruppe A bei der WM 2022 zugelost worden:

Niederlande

Ecuador

Senegal

Katar

Niederlande

Das Team aus den Niederlanden besitzt die erfolgreichste WM-Historie des involvierten Quartetts. Bei den letzten zehn Weltmeisterschaften erreichten die Holländer sechsmal mindestens das Achtelfinale. Die letzte WM in Russland verpassten die Niederlande allerdings, da man sich auf sportlichem Wege nicht qualifizieren konnte. Nach der Schmach kam es zu einer personellen Umstrukturierung. Neue Gesichter übernahmen Verantwortung und läuteten einen erfolgreichen Entwicklungsprozess ein. Eines der neuen Gesichter ist allerdings ein alter Bekannter: der Trainer. Louis van Gaal steht bereits zum dritten Mal in der Verantwortung. Der Bondscoach ist inzwischen 70 Jahre alt, aber kaum weniger entschlossen, seine Landsleute zu höheren Weihen zu führen.

Ecuador

Ecuador schnuppert mit Vorliebe Höhenluft – die Luft der Hauptstadt Quito, einem der höchstgelegenen Zentren des Andenareals. Das heimische Olympiastadion liegt fast 3.000 Meter über dem Meeresspiegel, was den Gegnern der Ecuadorianer regelmäßig zu schaffen macht. Die Höhenluft bekommt naturgemäß nicht jedem, was den Hausherren in der Vergangenheit regelmäßig in die Karten spielte. In der WM-Qualifikation verlor man nur eine von neun Partien im heimischen Stadion. In der Fremde sind die Südamerikaner allerdings durchschnittlich. Bei drei von vier Weltmeisterschaften schied man nach der Vorrunde aus.

Senegal

Mit der senegalesischen Nationalmannschaft nimmt der aktuelle Afrikameister an der WM teil. Trainiert wird der Senegal von Aliou Cissé, einem ehemaligen Profi von Paris St. Germain. Auch einige seiner Spieler sind im europäischen Ausland aktiv: unter anderem Sadio Mané, der beim FC Liverpool unter Vertrag stand und einen Wechsel in die Bundesliga erwägt. Erster Ansprechpartner ist der FC Bayern München.

Katar

Gastgeber Katar komplettiert Gruppe A. Sportlich sind die Wüstenkicker ein unbeschriebenes Blatt, nehmen sie doch zum ersten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Bei der Asienmeisterschaft im Jahr 2019 trumpfte man groß auf, bei den Vorbereitungsspielen gegen europäische Teams wusste Katar nur gegen Luxemburg und Aserbaidschan zu überzeugen. Gegen Portugal, Serbien und Irland musste man Niederlagen hinnehmen.

Gruppe A bei der WM 2022: Spielplan

Der Spielplan der Gruppe A bei der WM 2022 sieht folgende Partien vor:

Katar – Ecuador (20.11.22, 17 Uhr MEZ)

Senegal – Niederlande (21.11.22, 17 Uhr MEZ)

Katar – Senegal (25.11.22, 14 Uhr MEZ)

Niederlande – Ecuador (25.11.22, 17 Uhr MEZ)

Ecuador – Senegal (29.11.22, 16 Uhr MEZ)

Niederlande – Katar (29.11.22, 16 Uhr MEZ)

Gruppe A bei der WM 2022: Stadien

Bei der WM 2022 werden von den Teilnehmern der Gruppe A diese Stadien bespielt:

al-Thumama ist ebenso in Doha beheimatet wie Khalifa International. al-Bayt liegt in der Stadt al-Chaur.

Gruppe A bei der WM 2022: Favoriten

Die Favoriten der Gruppe A bei der WM 2022 sind schnell ausgemacht: die Niederlande. Das Nachbarland Deutschlands besitzt die höchste Weltranglistenposition (Rang 8) und das beste Spielermaterial. Auf Platz 18 rangiert der Senegal, was die Afrikaner zum zweiten Aspiranten auf das Achtelfinale macht.