WM 2022: Gruppe C - Mannschaften, Spiele, Favoriten

Am 20. November 2022 beginnt die WM in Katar. Qualifiziert sind 32 Mannschaften, die sich auf acht Gruppen verteilt sehen. Auch Gruppe C enthält vier Nationen.

Doha – Bei der WM 2022 in Katar gehen 32 Nationen an den Start. Um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren, müssen sich die Teams zunächst in ihren jeweiligen Gruppen durchsetzen. Dies gelingt nur den Gruppenersten und -zweiten, die eine Runde weiterkommen. Die beiden verbleibenden Mannschaften scheiden aus. In Gruppe C treten zwei Teams an, die sich in den Top 20 der Weltrangliste befinden. Beide sind auf dem amerikanischen Kontinent beheimatet.

Die Teams in der Gruppe C bei der WM 2022

Folgende Mannschaften wurden bei der WM 2022 in Gruppe C gelost:

Polen

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen belegt den 26. Platz der Weltrangliste und kommt insgesamt auf neun WM-Teilnahmen. Nur zweimal reichte es für mehr als die Vorrunde, wobei das Erreichen des Achtel- beziehungsweise Halbfinals bereits 36 beziehungsweise 40 Jahre zurückliegt. Das belegt die Underdog-Rolle, die die Polen einnehmen. Doch seit der ehemalige Jugendtrainer Czesław Michniewicz das Amt von Paulo Sousa übernommen hat, geht es aufwärts. Bester Beleg ist der Sieg gegen Schweden, der Polen den Weg zur WM ebnete. Dort wird man erneut auf die Treffer Robert Lewandowskis angewiesen sein. Der Rekordtorschütze und Weltfußballer ist nicht weniger als die Lebensversicherung der Polen.

Neben Polen geht Saudi-Arabien als Außenseiter in Gruppe C an den Start. Die Saudis sind geografisch neben Katar verortet und dürften den einen oder anderen Fan zur Reise ins Nachbarland animieren. Fußball bleibt dennoch eine Minderheiten-Sportart in Saudi-Arabien, verschreiben sich die Araber doch mit Vorliebe der Falknerei. Ähnlich schnell wie die Raubvögel müssen die Spieler unterwegs sein, wenn sie gegen höher einzuordnende Teams eine Chance haben wollen.

Gruppe C bei der WM 2022: Spielplan

Der Spielplan in Gruppe C bei der WM 2022 sieht folgendermaßen aus:

Argentinien – Saudi-Arabien (22.11.22, 11 Uhr MEZ)

Mexiko – Polen (22.11.22, 17 Uhr MEZ)

Polen – Saudi-Arabien (26.11.22, 14 Uhr MEZ)

Argentinien – Mexiko (26.11.22, 20 Uhr MEZ)

Saudi-Arabien – Mexiko (30.11.22, 20 Uhr MEZ)

Polen – Argentinien (30.11.22, 20 Uhr MEZ)

Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit werden die letzten beiden Partien parallel ausgetragen.

In diesen Stadien spielt die Gruppe C

Bei der WM 2022 bespielen die Mannschaften der Gruppe C diese Stadien:

Stadium 974 befindet sich in Doha, das Lusail Stadium in Lusail und Education City in al-Rayyan.

Gruppe C bei der WM 2022: Favoriten

Die Favoriten der Gruppe C bei der WM 2022 sind zweifellos Argentinien und Mexiko. Die Weltranglistenpositionen sprechen eindeutig für die Mannschaften vom amerikanischen Kontinent. Sie haben ihre fußballerische Klasse anhand von Einzelkönnerschaft und Teamgeist mehrfach unter Beweis gestellt.

Mit Argentinien geht ein echter Hochkaräter in Gruppe C an den Start. Die Südamerikaner finden sich auf Platz 3 der Weltrangliste wieder und verfügen über eine beeindruckende WM-Bilanz. Nur einmal (2002) schieden sie binnen der letzten zehn Weltmeisterschaften in der Vorrunde aus. Ansonsten reichte es immer für die K.-o.-Runde, aus der man nicht selten bis in Finale vordrang. 1986 holte Argentinien den Titel im eigenen Land, wartet aber seitdem auf den großen Wurf. Unumwundener Star ist Lionel Messi. Der Linksfuß wird mit Beginn der WM 36 Jahre alt sein, was darauf hindeutet, dass dies Messis letztes großes Turnier sein dürfte.

Mexiko rangiert auf Platz 12 in der Weltrangliste. Dennoch mussten sie in der Qualifikation den Kanadiern den Vortritt lassen. Bei den letzten zehn Weltmeisterschaften erreichte Mexiko immer das Achtelfinale, kam aber über den ersten Schritt der K.-o.-Phase nur einmal hinaus (1986).