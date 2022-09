Gruppe E bei der WM 2022: Teams, Spiele, Stadien - Was man zur deutschen Gruppe wissen muss

Spieler der deutschen Nationalmannschaft (Symbolbild) © IMAGO / ActionPictures

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht die DFB-Elf in Gruppe E an den Start. Alle Infos über die Gegner der deutschen Mannschaft, den Spielplan und die Favoriten.

Doha – Bei der WM 2022 in Katar sind insgesamt 32 Nationen aus mindestens vier Kontinenten involviert. Die Vorrunde wird im Gruppenmodus ausgetragen. Jede Gruppe besteht aus vier Mannschaften. Das bedeutet, dass jeder gegen jeden anzutreten hat. Die beiden besten Teams erreichen die nächste Runde, die beiden übrigen Mannschaften scheiden aus.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wurde in Gruppe E gelost. Dort trifft sie auf Konkurrenten aus Europa, Asien und Mittelamerika.

Wer spielt in der Gruppe E bei der WM?

In Gruppe E treffen bei der WM 2022 folgende Mannschaften aufeinander:

Eine Betrachtung wert ist die japanische Nationalmannschaft, die sich über die Jahre kontinuierlich verbessert hat. Für die Japaner ist es die sechste WM in Folge. Dreimal erreichte man das Achtelfinale, wo regelmäßig Schluss war. Es gibt also Luft nach oben – auch, weil zahlreiche Japaner ihr Geld in europäischen Profiligen verdienen. Allein drei japanische Nationalkicker schnüren ihre Schuhe für Vereine aus der Bundesliga: Wataru Endo ist für den VfB Stuttgart aktiv, Genki Haraguchi steht bei Union Berlin unter Vertrag und Takuma Asano besitzt ein Arbeitspapier beim VfL Bochum.

Ein weiteres Team in Gruppe E wird Costa Rica sein. In der Vergangenheit entpuppten sich die Costa Ricaner mehrfach als Favoritenschreck, drangen beispielsweise bei der WM 2014 bis in Viertelfinale vor, wo man erst im Elfmeterschießen ausschied.

Wann finden die Spiele in der Gruppe E statt?

Der Spielplan der Gruppe E bei der WM 2022 sieht folgendermaßen aus:

Deutschland – Japan: 23. November 2022 (14 Uhr MEZ)

Spanien – Costa Rica: 23. November 2022 (17 Uhr MEZ)

Japan – Costa Rica: 27. November 2022 (11 Uhr MEZ)

Spanien – Deutschland: 27. November 2022 (20 Uhr MEZ)

Deutschland – Costa Rica: 1. Dezember 2022 (20 Uhr MEZ)

Japan – Spanien: 1. Dezember 2022 (20 Uhr MEZ)

Die Ortszeit in Katar liegt jeweils zwei Stunden vor der Zeit in der mitteleuropäischen Zone.

Gruppe E bei der WM 2022: Stadien

Die Gruppe E bespielt bei der WM 2022 vier Stadien:

Gruppe E bei der WM 2022: Favoriten

In Gruppe E gibt es bei der WM 2022 zwei Favoriten: Deutschland und Spanien. Dies hat in erster Linie mit der Weltranglistenposition zu tun. Beide Teams rangieren relativ weit vorn: Deutschland auf Platz 11, Spanien auf Platz 6. Japan findet sich auf Rang 24 wieder. Costa Rica belegt Platz 34.

Deutschland hat nach der verpatzten WM 2018 einiges gutzumachen. Der Auftritt in Russland war blamabel, das Aus nach der Vorrunde der Tiefpunkt in Joachim Löws Trainerlaufbahn und läutete indirekt das Ende seiner Amtszeit ein. Unter dem neuen Coach Hansi Flick zeigen sich die Deutschen formverbessert. Laut Trainergespann und Spielerkader ist man fest entschlossen, die vier Jahre zurückliegende Schmach vergessen zu machen.

Als zweiter Favorit geht Spanien an den Start. Die Bilanz der Deutschen gegen die Iberer ist ausgeglichen, was eine Prognose erschwert. In den letzten vier Spielen gegen die Spanier ging die DFB-Elf dreimal als Verlierer vom Platz. Trainiert wird das spanische Team von Luis Enrique. Der ehemalige Profi (FC Barcelona) hat als Coach noch keinen Titel gewonnen und wird bestrebt sein, dies in Katar zu ändern.