Gruppe F bei der WM 2022: Mannschaften, Spiele, Favoriten - Alle Infos im Überblick

Zwei europäische, eine amerikanische und eine afrikanische Mannschaft treffen in Gruppe F bei der WM aufeinander. Alle Infos über die Teams, den Spielplan und die Favoriten.

Doha – Teams von mindestens vier Kontinenten bilden die Belegschaft der WM 2022 in Katar. Um zum Schluss ganz oben zu stehen, muss zunächst die Gruppenphase überstanden werden.

Innerhalb einer Gruppe treffen vier Nationen aufeinander. Jeder spielt gegen jeden. Die beiden besten Teams erreichen die K.-o.-Runde. In Gruppe F spielen der Zweite und Dritte der letzten WM. Ergänzt wird das Duo durch zwei Außenseiter, die nicht zu unterschätzen sind.

Gruppe F bei der WM 2022: Alle Teams

Folgende vier Mannschaften bilden bei der WM 2022 Gruppe F:

Kroatien

Marokko

Belgien

Kanada

Marokko belegt den 23. Platz der Weltrangliste und gehört zu den besten afrikanischen Teams. In Katar steht WM-Teilnahme Nummer sechs an, was die „Löwen vom Atlas“ zum Anlass nehmen, ihre Spielkünste der Welt zu präsentieren. Das Überstehen der Gruppenphase wird oberste Prämisse der Marokkaner sein, die bei den letzten zehn Weltmeisterschaften nur einmal die K.-o.-Runde erreichten (1986). Abhilfe soll Trainer Vahid Halilhodžić leisten. Zum Einstand legte sich der ehemalige Aktive Jugoslawiens mit Stürmerstar Hakim Ziyech an. Ergebnis: Halilhodžić durfte bleiben, Ziyech gab seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt.

Kanada muss sich mit der Rolle des Underdogs in Gruppe F abfinden. Die Nordamerikaner haben sich zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert (Premiere 1986). Umso größer ist die Euphorie unter den Kanadiern, die in der Qualifikation den großen Bruder aus dem Süden, die USA, hinter sich ließen. Unangefochtener Star Kanadas ist der beim FC Bayern München unter Vertrag stehende Alphonso Davies.

Gruppe F bei der WM 2022: Spielplan

Der Spielplan in Gruppe F sieht bei der WM 2022 folgende Partien vor:

Marokko – Kroatien (23.11.22, 11 Uhr MEZ)

Belgien – Kanada (23.11.22, 20 Uhr MEZ)

Belgien – Marokko (27.11.22, 14 Uhr MEZ)

Kroatien – Kanada (27.11.22, 17 Uhr MEZ)

Kanada – Marokko (01.12.22, 16 Uhr MEZ)

Kroatien – Belgien (01.12.22, 16 Uhr MEZ)

Die beiden letzten Gruppenspiele werden aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit parallel ausgetragen.

Die Stadien in der Gruppe F

Gruppe F bespielt bei der WM 2022 folgenden Stadien:

Khalifa und al-Thumama befinden sich in Doha, al-Bayt in al-Chaur und Ahmad bin Ali in al-Rayyan.

Gruppe F bei der WM 2022: Favoriten

Die Favoriten der Gruppe F bei der WM 2022 sind leicht ausgemacht: Belgien und Kroatien. Beide verfügen über reichlich (Turnier-)Erfahrung. Und über das beste Spielermaterial. Hinzu kommt taktisches Geschick, das die Legionäre bei ihren Auslandsstationen erlernt haben.

Mit Kroatien reist der Zweitplatzierte der letzten Weltmeisterschaft nach Katar. Bei der Endrunde in Russland (2018) schafften es die Kroaten bis ins Endspiel. Dort unterlag man Frankreich mit 2:4. Das Team von Trainer Zlatko Dalić war vor vier Jahren auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Entsprechend befinden sich die tonangebenden Kicker der Kroaten inzwischen im fortgeschrittenen Alter. Allen voran Luka Modrić (Real Madrid), der mit Beginn der WM 37 sein wird. Ob es für mehr als das Achtelfinale reicht, wird unter anderem an den Bundesliga-erfahrenen Stürmern Ante Rebić und Andrej Kramarić festzumachen sein.

Mit Belgien ist ein echtes Schwergewicht der Gruppe F zugelost worden. Der westliche Nachbar Deutschlands stand vier Jahre an der Spitze der Weltrangliste, musste aber unlängst seinen Platz an die Brasilianer abtreten. Der spielerischen Klasse der Belgier wird dies keinen Abbruch tun, gelten die „roten Teufel“ doch als permanenter Titelanwärter. Den letzten Schritt ließen die Belgier bisher vermissen, da andere Nationen im entscheidenden Moment besser waren. Folglich bekommen die Kicker um Leader Kevin De Bruyne in Katar eine neuerliche Chance.