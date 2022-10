WM 2022: Gruppe G - Mannschaften, Spiele, Favoriten

Teilen

Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft (Symbolbild) © IMAGO / AFLOSPORT

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar gilt Gruppe G als die vermeintlich stärkste. Alle Infos über die zugelosten Mannschaften, den Spielplan und die Favoriten.

Doha – Bei der WM 2022 in Katar gehen insgesamt 32 teilnehmende Nationen an den Start. Die Vorrunde wird im Gruppenmodus ausgetragen, was bedeutet, dass innerhalb einer Gruppe jeder gegen jeden anzutreten hat. Bei acht Vierergruppen ist dies gleichbedeutend mit sechs Spielen pro Gruppe. Die auf den beiden vorderen Rängen platzierten Mannschaften kommen weiter, die beiden Letztplatzierten scheiden aus. Von den Namen her ist Gruppe G die sportlich herausforderndste aller acht Gruppen. Hier treffen mehrere Hochkaräter aufeinander. Sie kommen aus Europa, Südamerika und Afrika. Der gesamte Spielplan mit allen DFB-Partien im Überblick steht bereits fest.

Gruppe G bei der WM 2022: Die Mannschaften

Bei der WM 2022 in Katar werden folgende vier Mannschaften in Gruppe G antreten:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Serbien kommt in Sachen Weltmeisterschaften als relativ unbeschriebenes Blatt daher. Erst zweimal nahmen die Serben an einer Endrunde teil – und scheiterten sowohl 2010 als auch 2018 in der Vorrunde. Besserung tut not. Nicht zuletzt wegen Neutrainer Dragan Stojković, der die Osteuropäer in die K.-o.-Runde führen soll. Auf dem Feld tummeln sich zahlreiche Kicker, die ihr Geld im europäischen Ausland verdienen. Bekanntester Name dürfte der für Eintracht Frankfurt tätige Filip Kostić sein. Aber auch Kollegen wie Aleksandar Mitrović (FC Fulham), Luka Jović (AC Florenz) und Dušan Vlahović (Juventus Turin) garantieren gehobenes Niveau.

Die Jungs aus Kamerun haben sich per Last-Minute-Treffer in der Afrika-Qualifikation für Katar qualifiziert. Im entscheidenden Match hielt man Algerien nieder und machte dem eigenen Spitznamen („Die unbezwingbaren Löwen“) alle Ehre. Bei Weltmeisterschaften kamen die Kameruner erst ein Mal über die Vorrunde hinaus und gelten auch diesmal als Außenseiter.

Gruppe G bei der WM 2022: Der Spielplan

Der Spielplan der Gruppe G bei der WM 2022 sieht folgende sechs Partien vor:

Schweiz – Kamerun (24.11.22, 11 Uhr MEZ)

Brasilien – Serbien (24.11.22, 20 Uhr MEZ)

Kamerun – Serbien (28.11.22, 11 Uhr MEZ)

Brasilien – Schweiz (28.11.22, 17 Uhr MEZ)

Serbien – Schweiz (02.12.22, 20 Uhr MEZ)

Kamerun – Brasilien (02.12.22, 20 Uhr MEZ)

Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit werden die letzten beiden Gruppenspiele parallel ausgetragen.

Gruppe G bei der WM 2022: Die Stadien

Folgende Stadien werden von der Gruppe G bei der WM bespielt:

Al-Janoub befindet sich in al-Wakra, Lusail im gleichnamigen Ort und 974 in Doha.

Gruppe G bei der WM 2022: Die Favoriten

Brasilien gilt als Favorit der Gruppe G bei der WM 2022. Es gibt faktisch keine Schwachstelle im Kader der Seleção, der so ausgeglichen wie hochkarätig besetzt ist. Geht es nach der Rangliste, müsste die Schweiz den Brasilianern ins Achtelfinale folgen. Doch die Unterschiede zwischen der Schweiz und Serbien sind marginal.

Die Kicker aus Brasilien sind fünffacher Weltmeister und belegen zudem Platz eins der FIFA-Weltrangliste. Bei den letzten zehn Endrunden kamen die Ballkünstler vom Zuckerhut nur einmal nicht in die K.-o.-Runde. Ansonsten drang man immer mindestens bis ins Viertelfinale vor. Dies wird den Südamerikanern diesmal kaum reichen, denn bei der letzten WM in Russland scheiterte die Seleção in der Runde der letzten Acht. Zu wenig für die Gelbhemden, die letztmals von Trainer Tite in die Endrunde geführt werden. Der hat in der Vergangenheit alles gewonnen – außer den WM-Titel.

Die Schweiz geht mit zahlreichen Bundesliga-Legionären an den Start. Allein drei Kicker besitzen Arbeitspapiere bei Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo sollen ihre Erfahrungen aus der höchsten deutschen Liga in die Waagschale werfen. Hinzu kommen bestens geschulte Kräfte wie Granit Xhaka und Denis Zakaria, die ebenfalls eine Mönchengladbacher Vergangenheit besitzen. Nicht umsonst gilt der Verein vom Niederrhein als Schweizer Filiale.