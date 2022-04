Revanche gegen Spanien! Neuer: „Passiert uns nicht zweimal“ - Reaktionen zur WM-Auslosung

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Manuel Neuer denkt bei der Gruppenkonstellation an das Debakel gegen Spanien © Anke Waelischmiller/Imago

Die DFB-Elf trifft bei der WM 2022 in Katar auf Spanien, Japan und den Sieger aus Costa Rica gegen Neuseeland. Reaktionen zur Auslosung.

Doha/München - Machbar oder Hammergruppe? Von Losglück kann man wohl nicht unbedingt sprechen, aber es hätte auch schlimmer kommen können für die deutsche Nationalmannschaft, das sich in der Gruppe E bei der Fußball-WM in Katar mit Japan, Spanien und dem Sieger aus dem Qualifikations-Duell Costa Rica gegen Neuseeland messen muss.

Wir haben die Stimmen bei Magenta TV und ARD von Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Kapitän Manuel Neuer und Co. zur Auslosung zusammengestellt (hier geht‘s zum Spielplan der WM 2022 in Katar).

WM 2022 in Katar: Bundestrainer Hansi Flick über ...

... die deutsche Gruppe: „Es ist so, dass man damit gerechnet hat. Man kann keine leichte Gruppe zugelost bekommen. Alle haben ihre eigenen Stärken. Man muss es so nehmen wie es ist. Wir haben eine Gruppe, in der man von Anfang an da sein muss. Wir wollen möglichst ins Finale kommen. Wir müssen in jedem Spiel abrufen, was unsere Stärke ist. Es ist eine spannende und interessante Gruppe, die Aufgaben sind nicht so einfach. Wir haben uns aber viel vorgenommen. Wir müssen schauen, dass wir uns durchsetzen. Alle haben ihren Reiz, das hat man gesehen. Wir sind happy, werden von Anfang an da sein müssen. Wir wollen so weit kommen wie möglich, am besten ins Finale.“

... Spanien: „Spanien, das ist schon der Hammer. Da muss ich mit Lothar (Matthäus, der bei der Auslosung Losfee gespielt hat, d. Red.) noch mal drüber sprechen.“

... ein mögliches Achtelfinale: „Das habe ich noch nicht geschaut. Es geht erstmal darum, die Gruppenphase zu überstehen. Ich war damit zufrieden. Brasilien ist eine der stärksten Mannschaften, Frankreich ist eine Gruppe vor uns. Es ist alles so, wie es ist. Wir sind zufrieden und nehmen es gerne so an. Es ist an uns, uns top vorzubereiten. Da freuen wir uns alle drauf.“

WM 2022 in Katar: DFB-Kapitän Manuel Neuer (bei Magenta TV) über ...

... Spanien, gegen das Deutschland zuletzt 0:6 verloren hat: „Es war klar, dass wir aus Topf 1 einen sehr guten Gegner kriegen würden. Jetzt ist es Spanien, da haben wir negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Aber ich glaube, so etwas passiert uns nicht zweimal.“

... den Weg der DFB-Elf: „Wir sind mit unserem Nationalteam auf einem guten Weg. Wir haben unter Hansi Flick versucht, eine neue Ära einzuleiten. Wir freuen uns erstmal auf die Spiele der Nations League, das sind gute Tests in Sachen Vorbereitung. Wir sind alle positiv und guter Dinge, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen werden.“

... die Gruppe: „Für uns geht es von Anfang an los. Für uns zählen nur Siege in dieser Gruppe, wir müssen direkt auf der Höhe sein.“

... die WM-Favoriten: „Gerade bei Turnieren geht es immer um die Tagesform in den K.o.-Spielen, da muss man die Nase vorne haben. Da muss man die Cleverness mitbringen. Wir haben uns in der jüngsten Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert.“

WM 2022 in Katar: Ex-DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger über ...

... die deutsche Gruppe: „Das ist eine gute Gruppe für uns, das hätte auch schwieriger kommen können. Das erste Spiel mit Japan ist ein gutes erstes Spiel. Costa Rica wird sich qualifizieren, davon gehe ich aus. Da bin ich mir ziemlich sicher.“

... Spanien: „Gegen Spanien war es ein schwarzer Tag unserer Nationalmannschaft. Spanien hat sich kontinuierlich verbessert, sie haben eine unglaubliche Qualität in ihren Reihen. Sie haben eine gute Mischung aus Routiniers und jüngeren Spielern. Da kommt einiges auf uns zu, aber wir können sie natürlich schlagen. Spanien ist ein richtiger Brocken, wir werden uns streiten um den ersten Platz.“

WM 2022 in Katar: Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack über ...

... die deutsche Gruppe: „Die Favoritenrolle ist in unserer Gruppe klar verteilt.“

WM 2022 in Katar: Ex-Nationalspieler Didi Hamann über ...

... die Gruppe um Favorit Spanien: „Durchaus machbar. Spanien ist für mich natürlich einer der Favoriten. Sie haben bei der letzten EM schon sehr guten Fußball gespielt. Eine junge Mannschaft - die werden noch mal ein Stück weit weiter und besser sein im Winter.“

... die anderen Gruppengegner: „Wir haben es geschafft, den Afrikanern im letzten Topf aus dem Weg zu gehen. Mit Neuseeland oder Costa Rica sind wir, glaube ich, ganz gut bedient. Machbar - aber die Japaner darf man natürlich nicht unterschätzen. Man hat es bei der letzten WM gesehen, als wir gegen Südkorea verloren haben. Also: nichts unterschätzen, aber es hätte schlimmer kommen können! (...) Ich geh schon davon aus, dass die Brust, bis es losgeht, wieder so breit ist und wir die Japaner im ersten Spiel schlagen.“

WM 2022 in Katar: Luis Enrique (Nationaltrainer Spanien) über:

... Deutschland als Gruppengegner: „Leicht, oder? Leicht! Mit Deutschland? Haha. Okay: Es wird schön, das ist eine großartige Gruppe mit einem großartigen Rivalen. Wir werden das genießen. Es ist eine WM, und die spielt man nicht so oft.“

WM 2022 in Katar: Bernd Neuendorf (DFB-Präsident) über:

... die deutsche Gruppe: „Wir sind in eine sehr attraktive Gruppe gelost worden. Die sportliche Bewertung überlasse ich selbstverständlich dem Bundestrainer. Ich bin mir aber sicher, dass Hansi Flick und sein Trainerteam unsere Mannschaft optimal auf die WM vorbereiten werden. Wir haben gerade erst zwei sehr gute Auftritte der Nationalmannschaft gesehen, die uns alle sehr hoffnungsvoll stimmen für die WM.“

... die WM in Katar: „Eine WM, in der nicht alleine sportliche Themen im Blickpunkt stehen werden. Ich habe am Rande des FIFA-Kongresses zahlreiche Gespräche zur Situation der Menschenrechte und zum Thema Nachhaltigkeit führen können. Das werde ich in den kommenden Wochen fortsetzen. Wir müssen eine klare Haltung zeigen und diejenigen Kräfte in Katar unterstützen, die eine Öffnung befürworten.“

WM 2022 in Katar: Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin) über ...

... die deutsche Gruppe: „Eine reizvolle Gruppe, die sich durch die Auslosung ergeben hat. Hansi Flick und sein Trainerteam werden sich nun intensiv mit den Gruppengegnern befassen und sich optimal auf den WM-Start vorbereiten. Wir als Verband werden versuchen, ihnen die bestmöglichen Grundlagen dafür zu schaffen.“

... die Fans, die vor Ort sein wollen: „Als Verband ist es auch unsere Aufgabe, die vielen deutschen Fans, die sich für eine Reise nach Katar interessieren, durch unsere Fan-Botschaft vor Ort und den Fan Club Nationalmannschaft optimal zu unterstützen und dazu beizutragen, dass sie sich während des Turniers sicher fühlen und Freude am Fußball haben können.“

(cg mit dpa und sid)