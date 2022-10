Halbfinale bei der WM 2022: Alle Termine, Stadien, Tickets

Die Fußballwelt schaut gespannt nach Katar. Wer trotzt am besten Gegnern und heißem Wüstenklima? Infos zum Halbfinale der WM 2022.

Lusail – Am 18.12.2022 treffen die Endspielgegner in Katar aufeinander, die zuvor im Halbfinale der WM 2022 ausgespielt werden. Es ist die erste Winter-WM der Geschichte und trotzdem werden die Bedingungen selbst den Besten der Besten alles abverlangen. Wer wird in diesen beiden Halbfinals die Rasenplätze der neuen Stadien in Lusail und al-Chaur betreten? Mehr denn je haben insbesondere Außenseiter mit Turnier-Qualität gute Chancen, ganz vorne mit dabei zu sein.

Wer sind die Favoriten bei der WM 2022 in Katar?

Acht Vorrundengruppen, 32 Teams, 48 Qualifikationsspiele für die Endrunden, zwölf Spiele der Achtel- und Viertelfinals – bevor die letzten vier Mannschaften zum Halbfinale der WM 2022 antreten, haben sie bereits einen langen Finalweg hinter sich. Internationale Turniere haben stets ihre eigenen Regeln und so mancher Favorit ist in der Vergangenheit darüber gestolpert, während Außenseiter ihre Chance nutzten. Im Wüstenstaat Katar kommt ein weiterer Gegner auf dem Weg ins Halbfinale dazu – die oft übermenschliche Hitze. Wem geben die Experten die besten Chancen auf einen Einzug in die finalen Fußballspiele der WM 2022?

Diese Mannschaften werden als Top-Favoriten gehandelt:

England – mit Kapitän und Torschützenkönig der WM 2018 Harry Kane absoluter Favorit

Frankreich – ambitionierter Titelverteidiger

Deutschland – zuletzt schwächelnd, im Turnier jedoch oft stark

Brasilien – bisher immer für die Endrunden qualifiziert

Argentinien – strebt nach einem goldenen Karriere-Ende für Superstar Lionel Messi

Spanien – auf dem Weg zu alter Größe

Diesen Teams trauen die Experten eine Außenseiter-Chance zu:

Portugal – Top-Kader unter Cristiano Ronaldo mit dem Traum des ersten WM-Titels

Belgien – WM-Dritter 2018 und unberechenbarer Geheimtipp

Niederlande – Vize-Weltmeister 2010 auf Wiedergutmachungs-Tour für lange Zeit der Mittelmäßigkeit

Wo und wann das Halbfinale ausgetragen wird

Das al-Bayt Stadium in al-Chaur und das Lusail Stadium in der gleichnamigen Stadt werden zum Blickpunkt im Halbfinale der Fußball WM 2022 der Männer. Wie alle neu erbauten Stadien werden auch diese auf Basis der Solartechnik CO 2 -neutral klimatisiert. Entsprechend der Vorgaben der FIFA sollen Zuschauer und Spieler – auch bei geöffnetem Stadiondach – nicht mehr als 27 °C erwarten. Solarkollektoren auf den geschlossenen Stadiondächern und Kälteabsorptionsmaschinen verwandeln Sonnenenergie in Kälte. Diese wird unter dem Rasen gespeichert und per Ventilatoren während der Spielzeiten aufgewirbelt wird.

Das sind Fakten rund um das Lusail Iconic Stadium:

Austragungsort für das Halbfinalspiel Sieger Viertelfinale 2 – Sieger Viertelfinale 1 am 13.12.2022

Kapazität 80.000 Zuschauer

Bauzeit April 2017 bis Dezember 2021

Umbau nach der WM zu neuer Gemeinschaftszone der Planstadt Lusail

Design und Lichteffekte angelehnt an Gefäße und Schalen des arabischen Kunsthandwerks

Das al-Bayt Stadium in Stichpunkten:

Austragungsort für das Halbfinalspiel Sieger Viertelfinale 4 – Sieger Viertelfinale 3 am 14.12.2022

Kapazität 60.000 Zuschauer

Bauzeit 2014 bis Ende November 2021

unter anderem auch Austragungsort der Eröffnungsfeier

Name und Optik nehmen Bezug auf die Zelte der Nomadenvölker der Region

einziehbares Dach der Zeltkonstruktion soll viel Schatten bieten

Das Halbfinale der WM 2022 live erleben: Der Ticketverkauf im Losverfahren

Die Anmeldung für die mehr als 2,6 Millionen Tickets der WM 2022 ist bereits abgeschlossen (Stand Juni 2022). FIFA und teilnehmende Verbände geben die Ticketzusagen in unterschiedlichen Verfahren an die Fans ab. Nach dem 31. Mai begann die Benachrichtigung darüber, ob man zum Kreis der Glücklichen gehört, die live vor Ort mitfiebern dürfen. Die rund 350.000 Zutrittskarten der günstigsten 4. Kategorie bleiben den Besuchern des Gastgeberlandes vorenthalten. Die Preise für die beiden Halbfinals der WM 2022 liegen zwischen 315 Euro und 842 Euro (Stand Wechselkurs 29.03.2022).

Übrigens: Wer die Halbfinalspiele im winterlichen Vorweihnachts-Deutschland verfolgt, findet die Live-Übertragungen bei ARD und ZDF sowie dem Pay-TV-Sender Magenta TV der Telekom.