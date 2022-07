Hansi Flick überrascht mit Aussage zu Max Kruse

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Hansi Flick ist auf großer Sommertour. © Darius Simka/imago

Bundestrainer Hansi Flick besucht seine Nationalspieler in deren Trainingslagern – und macht vier Monate vor der WM in Katar eine überraschende Aussage.

Frankfurt – Wäre 2022 ein normales Fußball-Jahr, hätten wir gerade zum Ende der Weltmeisterschaft einen Weltmeister gekürt und bejubelt. Doch normal ist in diesem Jahr nichts. Das liegt nicht wie in den vergangenen Jahren an der Corona-Pandemie, sondern an der WM 2022 im Wüstenstaat Katar.

Die WM 2022 wirbelt den Terminplan vieler Ligen durcheinander, denn das Eröffnungsspiel findet am 21. November statt, das Endspiel wird am 18. Dezember bestritten. Die Bundesligisten haben auf der anderen Seite in diesem Sommer viel Zeit, sich auf die neue Saison 2022/2023 vorzubereiten. Und während einige Spieler um einen Stammplatz in ihrer Mannschaft kämpfen, geht es für andere noch um eine Nominierung für die Weltmeisterschaft im Winter, berichtet fr.de.

DFB-Team: Kader für WM 2022 steht noch nicht fest

Denn wer mit dem DFB-Team um Bundestrainer Hansi Flick zur WM 2022 nach Katar fliegen darf, steht aktuell noch nicht fest. Einige Spieler können der Nominierung zwar sicherlich entspannt entgegenschauen, andere jedoch müssen noch zittern oder können sich noch Hoffnungen auf einen Platz im Team machen.

Bundestrainer Hansi Flick hat gerade beim VfL Wolfsburg Halt gemacht und dort mit einer Aussage für Überraschung gesorgt. Denn offenbar hat auch Max Kruse, der zuletzt 2015 für das DFB-Team auflief, noch eine Chance. Er mache „für niemanden die Tür zu“, betonte Flick. Die Leistung im Klub sei „das Ticket dafür, dass du bei der Nationalmannschaft dabei sein kannst“. Dies gelte „auch für Max Kruse“.

DFB-Team: Aufstockung des Kaders bietet Hansi Flick mehr Möglichkeiten

Durch die Aufstockung des Kaders für die WM 2022 in Katar von 23 auf 26 Spieler bieten sich Flick mehr Möglichkeiten. Daher sieht er vor dem Saisonstart ganz genau hin. Am vergangenen Freitag schaute er schon bei Borussia Mönchengladbach in Rottach-Egern am Tegernsee vorbei. „Ich werde noch ein paar Mannschaften besuchen“, kündigte der Bundestrainer an.

Einer der Spieler, die bereits gesetzt sind, ist offenbar Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. „Wenn man die letzten Spiele sieht, dann muss man sagen, dass er schon gesetzt ist“, sagte der DFB-Coach zum Kicker-Sportmagazin bei seinem Besuch der Mannschaft im Trainingslager. „Es ist auch für ihn wichtig, dass er weiter seine Leistung zeigt. Er hat gerade auf der offensiven Position, die er gespielt hat, ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass er auch in der Nationalmannschaft eine feste Größe ist“, so Flick weiter. (msb/dpa)