WM 2022: Flick will Kroos offenbar zum DFB-Comeback überreden

Von: Christoph Klaucke

Gibt es in der deutschen Nationalmannschaft kurz vor der WM 2022 eine spektakuläre Rückkehr? Hansi Flick will offenbar Toni Kroos zum DFB-Comeback überreden.

München/Madrid – In einer Woche ist Stichtag. Am 10. November will Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 nominieren. Wie immer ist bei der Kader-Bekanntgabe mit der ein oder anderen Überraschung zu rechnen. Profis, mit denen keiner gerechnet hat, springen plötzlich auf den letzten Drücker auf den WM-Zug auf.

Dabei ist zumeist die Rede von eher unbekannteren Spielern, die noch nie für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kamen. Niclas Füllkrug als Heilsbringer im DFB-Sturm oder Grischa Prömel als Laufwunder im Mittelfeld wären beispielsweise solche Überraschungs-Kandidaten. Flick könnte jedoch auch einen bereits zurückgetretenen Weltmeister aus dem Hut zaubern – die Rede ist von Toni Kroos.

Toni Kroos Geboren: 4. Januar 1990 (Alter 32 Jahre), Greifswald Aktuelles Team: Real Madrid Position: Zentrales Mittelfeld Länderspiele für Deutschland: 106 (17 Tore)

WM 2022: Flick will angeblich Toni Kross vom DFB-Comeback überzeugen

Kroos hat seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft nach der EM im vergangenen Jahr beendet. Kommt es nun knapp eineinhalb Jahre später zum Sensations-Comeback? Wie der Radio-Marca-Moderator Amalio Moratalla berichtet „gibt es in Deutschland Bestrebungen, Toni Kroos dazu zu bewegen, seine Position zu überdenken und in die Nationalmannschaft zurückzukehren, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.“

Eine Kroos-Rückkehr kurz vor der WM wäre eine absolute Überraschung, zumal der Star von Real Madrid nach seinem Rücktritt deutlich gemacht hat, dass es kein DFB-Comeback geben werde. Doch im Fußball ändern sich Meinungen bekanntlich sehr schnell. Vielleicht hat Flick ja die richtigen Worte gefunden?

Toni Kroos könnte für die WM 2022 in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehren. © Frank Augstein/dpa

WM 2022: Holt Flick Kroos zurück? Es wäre nicht das erste Comeback im DFB-Team

Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Nationalmannschaft, dass ein verdienter Spieler unmittelbar vor einem großen Turnier zurückgeholt wird. Zuletzt wurde Mats Hummels kurz vor der EM von Ex-Bundestrainer Jogi Löw nach zweieinhalb Jahren ohne Länderspiel berufen.

Ob Hansi Flick Toni Kroos die WM schmackhaft machen kann? Beide kennen sich bestens von der Nationalmannschaft. 2014 in Brasilien wurden Flick als Co-Trainer und Kroos als Mittelfeldspieler gemeinsam Weltmeister (DFB-Titel in der Übersicht). Dem Familienmensch Kroos waren die vielen Reisen von Madrid zur DFB-Elf zuletzt zu viel, eine Weltmeisterschaft könnte den 32-jährigen Greifswalder jedoch nochmal reizen.

WM 2022: Toni Kroos vor DFB-Rückkehr? Flick braucht Überredungskünste

Kroos könnte der Mannschaft mit seiner spielerischen Klasse als Denker und Lenker definitiv weiterhelfen. Das Mittelfeld-Ass hat Real Madrid erst in diesem Jahr zum vierten Champions-League-Sieg unter seiner Regie geführt. Kroos gilt mit seiner Übersicht und präzisen Pässen als Bessermacher.

Ein Kroos-Comeback in der Nationalmannschaft bleibt dennoch fraglich. Seit seinem Rücktritt haben Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan das Zepter im Mittelfeld übernommen. Zudem ist ungewiss, ob Flick Kroos tatsächlich zum Rücktritt vom Rücktritt bewegen kann. Womöglich nur dann, wenn Not am Mann ist. Im Sturm hat nun Timo Werner verletzungsbedingt das WM-Aus ereilt. (ck)