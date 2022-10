Hany Mukhtar träumt von WM-Nominierung - hat der Berliner das Zeug zum Nationalspieler

Hany wer? Erster Deutscher ist Torschützenkönig in den USA – Hier kennt ihn fast niemand

Von: Johannes Ohr

Teilen

Hany wer? Blicken deutsche Fußballfans dieser Tage in die USA, mag sich der ein oder andere verwundert die Augen reiben.

München – Denn während dieser Hany, Mukhtar mit Nachnamen, in der nordamerikanischen Profiliga MLS alles kurz und klein schießt, ist er in seiner Heimat nach wie vor nicht vielen ein Begriff. Das könnte sich nun ändern. Eine Nominierung für die WM 2022 scheint möglich.

Hany Abubakr Mukhtar Geboren: 21. März 1995 (Alter: 27 Jahre), Berlin Nashville SC Offensives Mittelfeld Marktwert: 8 Millionen Euro

Hany Mukhtar sichert sich als erster Deutscher den Titel des US-Torschützenkönigs

Mit 23 Treffern in 33 Spielen hat sich der Berliner als erster Deutscher den Titel des Torschützenkönigs in der MLS gesichert – doch damit muss längst noch nicht Schluss sein. „Mir fehlen die Worte, das ist ein wunderbares Gefühl“, sagte der 27-Jährige über seine historische Tat und schüttelte ungläubig den Kopf: „Ich bin sehr dankbar – meinen Teamkollegen, dem Klub, den Fans.“ Und seiner „besseren Hälfte“, die ihn zu Hause mit goldenen Luftballons empfing, die den Schriftzug „Golden Boot“ (Goldener Schuh) bildeten.

Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler (48 Einsätze, 20 Tore) hat beim Nashville SC sein Glück gefunden. Über ein paar Umwege, freilich.

Hany Mukhtar vom SC Nashville feiert ein Tor. Der Berliner Hany Mukhtar ist Torschützenkönig in der Major League Soccer. © Kevin Langley

Deutscher US-Torschützenkönig: Hany Mukhtar startet bei Herta BSC Fußball-Karriere

Mukhtar wird in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet, feiert 2012 in der 2. Liga sein Profi-Debüt für den Hauptstadtklub. Zwei Jahre später wechselt er mangels Perspektive zu Benfica Lissabon, später zu RB Salzburg und Bröndby Kopenhagen. Überall holt er Titel. Mukhtar wird Meister in Portugal und Österreich sowie Pokalsieger in Dänemark. Im Januar 2020 landet er schließlich in Nashville. Dort explodiert er.

Vor Kurzem wurde er in der MLS zum vierten Mal in seiner Karriere als Spieler der Woche ausgezeichnet. Seit seinem MLS-Debüt für Nashville vor zwei Jahren hat nach offiziellen Angaben kein anderer Fußballer in der nordamerikanischen Profiliga die Wahl mit Stimmen von Journalisten und Fans so oft gewonnen. Nach dem Gewinn des goldenen Schuhs darf der zum Stürmer umfunktionierte Mittelfeldspieler jetzt auf die Auszeichnung als wertvollster Profi der Saison („MVP“) hoffen.

Hany Mukthar: Der Berliner schreibt in den USA Fußballgeschichte. © IMAGO/Steve Roberts

Für seinen Trainer Gary Smith steht der Titel „außer Frage“, wie er nach dem 1:0 bei Los Angeles FC zum Hauptrunden-Abschluss sagte, bei dem Mukhtar ausnahmsweise leer ausgegangen war: „Er hat für uns eine wichtigere Rolle gespielt als irgendein anderer Spieler für irgendeinen anderen Klub.“ Mukhtar zeichnete für 44 Prozent der Tore des Klubs verantwortlich und gab elf Vorlagen. Damit hatte er großen Anteil am Einzug in die Playoffs, in denen Nashville am Samstag zunächst bei LA Galaxy antritt.



Hany Mukhtar träumt von WM-Nominierung - hat der Berliner das Zeug zum Nationalspieler

Und wer weiß, vielleicht schaltet dann ja auch Bundestrainer Hansi Flick den Fernseher ein. Mukhtar, Sohn einer Deutschen und eines Sudanesen, durchlief ab der U15 sämtliche Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes, wurde 2014 mit der U19 Europameister. Nach seiner Fabel-Saison – auch im Vorjahr sammelte er übrigens schon 26 Scorerpunkte in 33 Spielen – hofft er nun auf eine WM-Nominierung. Wenn Flick anrufen würde, „dann würde ich mit dem Fahrrad nach Deutschland fahren. Klingt ein bisschen absurd mit der Nationalmannschaft – aber warum soll man nicht träumen? Das macht doch jedes Kind, und es ist nicht unmöglich!“, sagte Hany kürzlich der Sport Bild.

Ernst Tanner (55) ist sicher, dass Mukhtar das Zeug zum Nationalspieler hätte. Ex-Löwe Tanner ist Sportdirektor bei Philadelphia Union, kennt Muhktar aus dem Eff-Eff. „Er spielt ja nicht erst seit dieser Saison so gut, sondern seit drei Jahren. In Deutschland wird man aber erst jetzt auf ihn aufmerksam“, sagt der Oberbayer im Gespräch mit der tz. „Hany kann das, er hat definitiv die Qualität. Was er in Nashville leistet, spricht Bände.“ Mukhtar liefert – klappt’s mit der WM-Nominierung, reibt sich garantiert niemand mehr die Augen.