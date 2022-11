WM 2022 in Katar: Sind die Stadien komplett ausgelastet?

Im Lusail Stadium findet das WM-Finale statt. © IMAGO/Laci Perenyi

Vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 dreht sich alles um das runde Leder – und die Stadionauslastung bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Doha – Rund um die katarische Hauptstadt Doha steigt vom 20. November bis zum 18. Dezember die WM 2022. Insgesamt haben sich 32 Nationen für die Endrunde qualifiziert. Sie alle hoffen auf den großen Coup, doch realistische Chancen auf den Gewinn des Goldpokals haben nur rund ein halbes Dutzend Mannschaften. Allumfassend stehen 64 Partien auf dem Spielplan. Sie werden in acht Stadien ausgetragen. Das kleinste fasst 40.000 Menschen, das größte mehr als doppelt so viel.

Wie steht es um die Stadionauslastung bei der WM 2022?

Die Stadien und ihre Auslastung unterliegen bei der WM 2022 individuellen Kriterien. Das größte Stadion ist das Lusail Stadium in der Stadt Lusail. Die Arena ist zugleich das Aushängeschild der WM. Hier werden die meisten Spiele ausgetragen: sechs Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und das Finale. Die Bauarbeiten an der futuristisch anmutenden Arena (Kosten: 660 Millionen US-Dollar) begannen im Jahr 2017 und werden erst unmittelbar vor Anpfiff der WM beendet sein. Das im Nordosten Katars gelegene Stadion al-Bayt rückt hingegen die Stadt al-Chaur in den Fokus. In der örtlichen Arena wird am 20. November 2022 die Weltmeisterschaft eröffnet.

Das Stadion Ahmad bin Ali befindet sich in al-Rayyan. Es wurde über einen Zeitraum von acht Jahren umfänglich renoviert und ist während der WM 2022 Schauplatz von Gruppen- und K.-o.-Spielen. Hier ist mit einer ähnlich hohen Stadionauslastung zu rechnen wie in der Arena al-Thumama, die der katarischen Hauptstadt Doha angehört. al-Thumama erfüllt die Mindestkapazität von 40.000 Zuschauern und wird sowohl während der Gruppenphase als auch in den Ausscheidungs-Duellen bespielt. Ebenfalls in Doha findet sich das Stadion al-Janoub. Die knapp 600 Millionen Euro teure Wettkampfstätte wird bis zum Achtelfinale genutzt.

Khalifa International ist in al-Rayyan verortet. Das Stadion kann nach seiner Renovierung mit deutlich mehr Menschen ausgelastet werden als zuvor und ist reserviert für Gruppenspiele, ein Achtelfinalduell und das Spiel um Platz 3. Das dritte und letzte Stadion Dohas ist das Stadium 974. Es bietet Mindeststandard und erinnert bautechnisch an ein Gebäude aus Legosteinen. Die Wettkampfstätte Education City komplettiert die Reihe der bei der WM 2022 zur Verfügung stehenden Arenen. Education City ist der Stadt al-Rayyan zugeordnet und reklamiert eine sechsjährige Bauzeit für sich. Ihr außergewöhnliches Design brachte der Spielstätte den Beinamen „Juwel der Wüste“ ein.

Wie viele Zuschauer werden bei der Fußball-WM erwartet?

Die in Katar anwesenden Zuschauer werden die Stadionauslastung bei der WM 2022 bestimmen. Bei einer Auslastung von 100 Prozent würden knapp 1,7 Millionen Fans die Stadiontore passieren. Eine dermaßen hohe Nutzungsquote ist jedoch unrealistisch, wie die Erfahrungen der letzten Endrunden zeigen. Insgesamt ist die Auslastungsquote bei Weltmeisterschaften rückläufig. Da Katar zudem geografisch nicht gerade einen Knotenpunkt markiert und das Wüstenemirat auch im Winter über extreme klimatische Bedingungen verfügt, könnte sich die Zahl der anreisenden Fußballfans in Grenzen halten.

Stadionauslastung bei der WM 2022: Plätze

Die Stadionauslastung bei der WM 2022 ist abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze. Die Stadien bieten folgenden Umfang:

al-Janoub (45.000 Plätze)

Ahmad bin Ali (44.000 Plätze)

Education City (45.000 Plätze)

Lusail (86.000 Plätze)

al-Bayt (60.000 Plätze)

974 (40.000 Plätze)

Khalifa International (68.000 Plätze)

al-Thumama (40.000 Plätze)

Alle Stadien befinden sich im Osten Katars und liegen geografisch relativ dicht beieinander.

Was ist mit Corona?

Die Stadionauslastung bei der WM 2022 wird unter anderem davon abhängen, welche Corona-Regeln final gelten. Sie werden der Situation im November 2022 angepasst sein. Es ist davon auszugehen, dass vollständig Geimpfte von einer Quarantäne befreit werden. Unvollständig Geimpfte werden sich hingegen einer 7-tägigen Heimquarantäne unterziehen müssen. Unklar ist, ob die Spieler eine Impfung nachweisen müssen.