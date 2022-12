„Katastrophe“: Fehlt Kroatiens Glücksbringer gegen Argentinien? Sie will mit Outfit überraschen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Influencerin und Kroatien-Fan Ivana Knöll nutzt die WM als große Bühne. © IMAGO

Für Kroatien läuft die WM in Katar blendend: Das Team steht überraschend im Halbfinale. Auch Edelfan Ivana Knöll nutzt die große Bühne für sich - auch gegen Argentinien?

München/Doha - So steigert man seinen Marktwert! Ivana Knöll (30), der wohl bekannteste Fan Kroatiens, katapultierte ihre Instagram-Followerzahl von 600.000 auf 2,5 Milllionen. Ihre freizügigen Anfeuerungs-Auftritte bei der WM 2022 sorgten im konservativen Katar und im Internet für Aufsehen.

Von Erfolg gekrönt waren sie nicht nur für Miss Kroatien, sondern auch für die kroatische Nationalmannschaft, die nach zwei Elfer-Krimis (gegen Japan und Brasilien) nun am Dienstag (13. Dezember 2022, 20 Uhr) gegen Argentinien im Halbfinale steht. Nun soll mit der Win-Win-Situation für Team und Influencerin aber Schluss sein - zumindest, wenn es nach den Medien in Südamerika geht. (Spielplan der WM 2022 in Katar)

Mehrere Zeitungen aus Argentinien berichten, dass Kroatiens Edelfan Probleme bekommen wird, ins Stadion in Lusail gelassen zu werden. So schreibt beispielsweise Clarin: „Knöll ist einer der bekanntesten Fans Kroatiens, sie macht der Mannschaft vom Balkan Mut. Allerdings könnte es sein, dass sie beim wichtigsten Spiel ihrer Truppe bei dieser WM nicht dabei sein kann.“

„Ich habe eine Karte, werde drei bis vier Stunden vor Anpfiff am Stadion sein“

Worauf das Medium diese These stützt? Auf gar nichts. Nur ein altes Zitat der in Frankfurt geborenen Knöll wird bemüht, denn vor dem Turnier soll sie gesagt haben: „Es ist eine Katastrophe. Es tut mir leid für alle Fans, die wegen der schlechten Organisation dieser WM nicht dabei sein können.“

Einem „Einsatz“ von Knöll steht aber nichts im Wege, wie sie selbst beteuert. Zu Bild sagte sie: „Ich habe keine Zeit, mich mit solchen Fake-News zu befassen! Ich habe eine Karte, werde drei bis vier Stunden vor Anpfiff am Stadion sein. Und dann ganz normal zum Spiel gehen.“ Ihr Outfit soll eine „Überraschung“ werden. (cgsc)

Sein Team sorgte bei der WM für Furore, doch Holland-Star Quincy Promes hat ganz andere Probleme. Ihm droht ein Mordprozess, dem er mit einem neuen Pass entgehen will.