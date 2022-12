„Fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden ...“: Musiala-Statement nach WM-Aus

Von: Stefan Schmid

Nach dem WM-Aus der DFB-Elf wendet sich Jamal Musiala an seine Fans und lässt dabei tief in sein enttäuschtes Inneres blicken.

München/Doha - Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits aus Katar abgereist, die Spieler müssen jetzt das enttäuschend frühe Ausscheiden bei der WM 2022 verdauen. Mit Jamal Musiala meldet sich nun ein Spieler des FC Bayern über die sozialen Medien zu Wort, dem noch die richtigen Worte fehlen und gerade deshalb tief blicken lässt. Die Enttäuschung sitzt auch bei vielen anderen DFB-Spielern tief, die allesamt in ihrer Gefühlswelt gefangen sind.

Jamal Musiala ist nach dem WM-Aus geknickt. © IMAGO/Laci Perenyi

Musiala nach DFB-Aus: „Die Enttäuschung ist gerade riesig“

Man hatte sich im DFB-Team so viel vorgenommen für diese WM. Man wollte nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2018 auf der großen Bühne wieder den Nachweis erbringen, zur Weltspitze zu gehören. Allerdings kam alles anders als gewünscht und so ist nun auch in Katar bereits nach Vorrunde Schluss. Die Mannschaft ist abgereist und die Spieler befinden sich mittlerweile wieder zu Hause oder bereits im Urlaub.

Von dort melden sich die ersten Akteure über Instagram zu Wort, so auch FCB-Youngster Jamal Musiala. „Momentan fällt es mir noch schwer, die richtigen Worte zu finden. Diese WM sollte mehr für uns werden, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Definitiv! Die Enttäuschung ist gerade riesig.“ Mehr Worte braucht es dann auch nicht, um zu begreifen, wie tief der Stachel beim Mittelfeldspieler sitzt. Er bedankt sich noch bei seinen Fans und verspricht, wenn die Erfahrung verarbeitet ist, nächstes Jahr „mit voller Motivation“ anzugreifen.

Kollektiver Schockzustand im DFB-Team

Nicht nur Musiala hat sich mittlerweile über seinen Instagram-Kanal zu Wort gemeldet. Fast alle Spieler haben schon ein persönliches Statement angemeldet und dabei gleichen sich die Aussagen beinahe bis aufs Haar. Ersatztorhüter Kevin Trapp findet es wie Musiala „immer noch nicht leicht zu beschreiben, wie es sich anfühlt“ und auch Christian Günter schreibt: „Um ehrlich zu sein, fehlen mir die richtigen Worte.“

Den Wortkargen gegenüber stehen diejenigen, die einfach nur „unfassbar enttäuscht“ (Niclas Füllkrug) sind. Kai Havertz, unglücklicher Man of the Match gegen Costa Rica, lässt seine englischen Follower wissen, dass er „very frustrated“ sei. FCB-Torwart Manuel Neuer bringt es für die deutschen Fans nochmal auf den Punkt: „Der Schmerz und die Enttäuschung sitzen tief.“ (sch)