„Japans Siegchancen liegen bei 40 Prozent“: TV-Experte hat WM-Spiel gegen Deutschland ausgerechnet

Von: Philipp Kessler

Yuto Nagatomo (l) gestikuliert im Training der japanischen Nationalmannschaft in Katar. © Eugene Hoshiko/dpa

Am Mittwoch trifft die DFB-Auswahl bei der WM 2022 in Katar auf Japan. Oldie Yuto Nagatomo freut sich bereits auf das Aufeinandertreffen und ist vorbereitet.

Doha - Yuto Nagatomo (36/aktuell FC Tokyo) ist eine feste Größe in der japanischen Nationalmannschaft. Für den amtierenden Ostasienmeister hat der ehemalige Star von Inter Mailand bereits 138 Mal gespielt. Kurios: Obwohl Japan erst am Mittwoch

(14 Uhr, ZDF, Magenta TV) gegen Deutschland in die WM 2022 startet, hat Nagatomo das Auftaktmatch bereits mehrmals durchlebt – in seinen Gedanken.

WM 2022 in Katar: Japans Nagatomo hat im Kopf „schon 1000 Mal“ gegen Deutschland gespielt

„Ich bin das Spiel schon viele Male im Kopf durchgegangen. Ich glaube, ich habe es schon 1000 Mal gemacht“, verrät Nagatomo. Der Außenverteidiger hat sich bereits vorgestellt, wie es sei, auf seine Gegenspieler zu treffen. „Wenn ich auf der linken Seite der Abwehr spiele, muss ich wohl entweder Jonas Hofmann oder Serge Gnabry, die über die rechte Angriffsseite der Deutschen kommen, stoppen. In meinem Kopf habe ich das schon 1000 Mal gemacht“, betont Nagatomo.

Wie Skifahrer, die vor einem Rennen die Strecke im Kopf durchgehen, vertraut auch der japanische Routinier auf die Kraft seiner Gedanken. „Ich gehe die Spiele im Kopf durch und stelle mir vor, wie es sein wird, gegen den ein oder anderen Spieler zu spielen. Das mache ich immer“, erklärte Nagatomo, für den das Turnier in Katar seine bereits vierte Weltmeisterschaft sein wird. Um die Wichtigkeit eines guten WM-Starts weiß er natürlich. Nagatomo: „Ich stelle mir auch vor, einen starken Gegner wie Deutschland zu schlagen.“

WM 2022: Japans-Ersatztorwart Schmidt hofft auf Sieg gegen Deutschland

Auch Japans Ersatztorwart Daniel Schmidt (30), der in den USA geboren wurde und einen amerikanischen Vater mit deutschen Wurzeln hat, träumt von einem Sieg gegen den DFB. „Wenn wir gegen Deutschland gewinnen, kann ich zurückkommen und sagen: Ich habe euch geschlagen – und ein paar Sprüche machen“, scherzte der Torhüter des belgischen Erstligisten St. Truiden.

Aber wie realistisch ist ein japanischer Erfolg am Mittwoch überhaupt? „Japans Siegchancen liegen bei 40 Prozent“, meint Atsuya Ogawa vom japanischen Fernsehsender TV Asahi im Gespräch mit der tz. „Deutschland hat zwar mehr individuelle Qualität als Japan und zählt zu den Mitfavoriten auf den Titel. Aber das japanische Team weiß das und trainiert so, dass man als Kollektiv gegen die DFB-Mannschaft gewinnen kann.“

Japan-Experte warnt Flick besonders vor einem Spieler: „Einer der besten Dribbler“

Vor allem auf Kaoru Mitoma (25) soll das Team von Trainer Hansi Flick (57) aufpassen. „Er ist einer der besten Dribbler Japans. Seine Fähigkeiten könnten die deutschen Verteidiger vor Probleme stellen“, sagt Ogawa. Aus Sicht von Guido Buchwald (61) dürfe Deutschland zwei Japaner aus der Bundesliga nicht unterschätzen. „Alle wissen, wie gut ein Daichi Kamada oder ein Ritsu Doan ist“, so der Weltmeister von 1990 über den Mittelfeldspieler von Frankfurt und Angreifer von Freiburg.

Buchwald war bei Urawa Red Diamonds als Spieler sowie Trainer aktiv und verfolgt den japanischen Fußball noch sehr intensiv. „Mit ihrer Ordnung und ihrer individuellen Klasse haben sie das Potenzial zu überraschen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Sie kommen aus einer sehr guten Grundordnung und sind technisch sehr beschlagen“, warnt Buchwald Deutschland vor einem Fehlstart. Japans Ziel ist das Viertelfinale. Mit einem Auftaktsieg wäre das Team auf einem guten Weg dahin. (Philipp Kessler)