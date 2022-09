Japan – aktueller Nationalkader 2022 (Stand: 27.6.2022)

WM 2022: Japans Nationalmannschaft in Katar - Kader, Erfolge, Infos

Teilen

Spieler der japanischen Fußball-Nationalmannschaft (Symbolbild) © IMAGO / Kyodo News

Viele Spieler Japans sind bei deutschen Bundesliga-Vereinen unter Vertrag und deshalb für Teamchef Hansi Flick keine Unbekannten. Wissenswertes über Deutschlands Gruppengegner bei der WM 2022.

München – Von 20. November bis 18. Dezember wird in Katar die WM 2022 veranstaltet. In der Gruppe E wird das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Spanien, Japan und Costa Rica treffen. „Die Aufgaben sind nicht ganz so einfach, aber wir haben uns viel vorgenommen für das Turnier“, so Flick unmittelbar nach der Auslosung am 1. April 2022 in Doha. „Eine spannende, interessante Gruppe für uns alle. Japan ist eine Mannschaft, die immer dabei ist. Sie haben viele Spieler, die in der Bundesliga spielen – von daher haben sie eine hohe Qualität. Alle Mannschaften haben sich weiterentwickelt, alle Mannschaften haben etwas Spezielles. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns durchsetzen.“

Japan – die WM 2022 in Katar

Der erste Gegner für das DFB-Team wird am 23. November (Ortszeit: 14:00 Uhr) der viermalige Asienmeister Japan sein - der Spielplan mit allen deutschen Spielen im Überblick. Japans Mannschaft wird seit 2018 von Hajime Moriyasu trainiert und zählt seit Beginn der 1990er Jahre zu den stärksten Mannschaften Asiens. 1998 konnte sich Japan erstmals für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und nahm seither an jeder Endrunde teil. In der jüngsten Vergangenheit hat Japans Nationalmannschaft meistens mit einem 4-2-3-1- oder einem offensiveren 4-3-3-System gespielt. Einer der interessantesten Spieler Japans ist Rechtsaußen Takefusa Kubo, der bei der WM erst 20 Jahre alt sein wird und in den Medien oftmals schon als „der japanische Messi“ bezeichnet wird.

Japan – die Gruppenspiele bei der WM 2022 in Katar

23.11.2022, 14:00 Uhr, Gruppe E, al Rayyan (Khalifa International Stadium), Deutschland – Japan

27.11.2022 – 11:00 Uhr, Gruppe E, al Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium), Japan – Costa Rica

01.12.2022 – 20:00 Uhr, Gruppe E, al Rayyan (Khalifa International Stadium), Japan - Spanien

Japan – die größten Erfolge der Nationalmannschaft

Weltmeisterschaft

Endrundenteilnahmen: 6 (Erste: 1998)

Beste Ergebnisse: Achtelfinale 2002, 2010, 2018

Asienmeisterschaft

Endrundenteilnahmen: 9 (Erste: 1988)

Beste Ergebnisse: Sieger 1992, 2000, 2004, 2011

Konföderationen-Pokal

Endrundenteilnahmen: 4 (Erste: 1995)

Beste Ergebnisse: Finale 2001

Südamerikameisterschaft

Endrundenteilnahmen: 2

Beste Ergebnisse: Gruppenphase 1999, 2019

Olympische Spiele

Bronze: 1968

Japan – die Bilanz gegen Deutschland

Aus der Sicht des japanischen Teams: 1 Unentschieden, 1 Niederlage

30.05.2006, BayrArena Leverkusen, Testspiel, 2:2

Tore: Klose, Schweinsteiger / Takahara (2)



16.12.2004, International Stadium Yokohama, Testspiel, 0:3

Tore: Klose (2), Ballack

Japan – aktueller Nationalkader 2022 (Stand: 27.6.2022)

Name, Position, Verein

Shuichi Gonda, Torwart, Shimizu S-Pulse



Keisuke Osako, Torwart, Sanfrecce Hiroshima

Keisuke Osako, Torwart, Sanfrecce Hiroshima Daniel Schmidt, Torwart, VV St. Truiden

Eiji Kawashima, Torwart, RC Straßburg Alsace

Ko Itakura, Innenverteidiger, FC Schalke 04

Hiroki Ito, Innenverteidiger, VfB Stuttgart

Shogo Taniguchi, Innenverteidiger, Kawasaki Frontale

Maya Yoshida, Innenverteidiger, Sampdoria Genua

Yuta Nakayama, Innenverteidiger, PEC Zwolle

Yuto Nagatomo, Linker Verteidiger, FC Tokyo

Takehiro Tomiyasu , Rechter Verteidiger, FC Arsenal

Miki Yamane, Rechter Verteidiger, Kawasaki Frontale

Wataru Endo, Defensives Mittelfeld, VfB Stuttgart

Ao Tanaka, Zentrales Mittelfeld, Fortuna Düsseldorf

Gaku Shibasaki, Zentrales Mittelfeld, CD Leganés

Daichi Kamada, Offensives Mittelfeld, Eintracht Frankfurt

Genki Haraguchi, Offensives Mittelfeld, 1. FC Union Berlin

Takumi Minamino, Linksaußen, FC Liverpool

Kyogo Furuhashi, Linksaußen, Celtic Glasgow

Kaoru Mitoma, Linksaußen, Royale Union Saint Gilloise

Daizen Maeda, Linksaußen, Celtic Glasgow

Ritsu Doan, Rechtsaußen, PSV Eindhoven

Takefusa Kubo, Rechtsaußen, RCD Mallorca

Junya Ito, Rechtsaußen, KRC Genk

Takuma Asano, Rechtsaußen, VfL Bochum