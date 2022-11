Kimmich und die „New Gen“ sind bei der WM 2026 schon jenseits der 30

Kimmich knabbert noch am WM-Debakel 2018: Bayern-Star hat für Katar eine neue Strategie

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Für Joshua Kimmich soll die WM 2022 ganz anders laufen als die Weltmeisterschaft vor vier Jahren. Er blickt zurück und voraus.

Katar – Beim FC Bayern gibt es eine Maxime, die sich auf die Nationalmannschaft übertragen lässt – vor allem während einer Weltmeisterschaft: Im Fußball gibt es nur zwei Spiele, die wirklich wichtig sind: das letzte und das nächste.

Selbst einem Vorzeigeprofi wie Joshua Kimmich (27) gelingt es nicht immer, dieses Credo auf dem Platz zu verinnerlichen. So geschehen beim Turnier 2018 in Russland, als das DFB-Team als amtierender Weltmeister mit entsprechend großem Selbstvertrauen und hochdekorierten Spielern antrat. Dieses Selbstverständnis wurde der damaligen Mannschaft zum Verhängnis.

Joshua Kimmich will aus dem WM-Aus 2018 in Russland Motivation ziehen

„Es spielt keine Rolle, was du sonst noch gemacht hast. Du bist immer nur so gut, wie dein letztes Ergebnis“, schreibt Kimmich in einem Beitrag für The Players’ Tribune und blickt zurück: „Wir hatten starke Einzelspieler, aber kein starkes Team.“

Er habe in jenem Sommer gelernt, was ein echtes Team ausmache.

In Katar bei der WM 2022 soll so eine Mannschaft auf dem Platz stehen. Das hat sich der Münchner Führungsspieler auf die Fahne geschrieben. Immerhin wartet Kimmich bereits seit viereinhalb Jahren auf die Chance, Weltmeister zu werden – auch wenn er seine Karriere einmal nicht nur an diesem Pokal messen möchte. Aus den Fehlern der vorherigen Turniere hat er trotzdem seine Schlüsse gezogen: „Vielleicht haben wir in der Vergangenheit zu viel über den Titel geredet und den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht.“

Die nächsten Wochen bieten der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick (57) die Möglichkeit, eine alte Fußballer-Floskel mit positivem Ausgang in die Tat umzusetzen: von Spiel zu Spiel denken (WM 2022 in Katar: Alle Termine, Stadien und die TV-Übertragung im Überblick). Kimmich und seine Mitspieler wissen, dass viele von ihnen den Titel erwarten – auch wegen Flick. Oder dank ihm? Der Bundestrainer kennt die enorme Erwartungshaltung aus seiner Zeit als Cheftrainer des FC Bayern, wie Kimmich auch.

Druck mit der Nationalmannschaft etwas größer – „Das nächste Turnier kann immer dein letztes sein“

„Der einzige Unterschied ist, dass der Druck mit der Nationalmannschaft noch etwas größer ist, denn wir laufen dem Erfolg nun seit geraumer Zeit hinterher. Und als Spieler bekommst du nicht so viele Möglichkeiten, einen Titel für dein Land zu holen“, ist sich der Mittelfeldspieler bewusst. Für die Menschen in Deutschland, für die Fans, sei diese goldene Trophäe die wichtigste von allen. Doch nicht nur deswegen machen sich die Spieler auch selbst Druck: „Das nächste Turnier kann immer dein letztes sein.“

Für Karl-Heinz Rummenigge, bei seinem Transfer 2015 aus Leipzig im Amt, ist klar: „Die deutsche Nationalmannschaft braucht in Katar einen Joshua Kimmich in Bestform.“ Gegenüber unserer Zeitung betont der 67-Jährige, der den gebürtigen Rottweiler schon vor zweieinhalb Jahren als designierten Bayern-Kapitän bezeichnete, Kimmichs Schlüsselrolle in der sogenannten „New Gen“. „Sein Transfer“, sagt Rummenigge, „war ein sehr wichtiger Bestandteil im Aufbau einer erneuerten und jungen Mannschaft.“ Auf „drängende Initiative von Pep Guardiola“ sei der Wechsel damals zustandegekommen „und hat sich als sehr kluge Verpflichtung erwiesen.“



Nationalspieler Joshua Kimmich (M.) geht ehrgeizig in die WM. © Arne Dedert/dpa/POOL/dpa

Kimmich und die „New Gen“ sind bei der WM 2026 schon jenseits der 30

Bei Bayern wurde Kimmich zum Boss, das überträgt er auf die Nationalmannschaft. Und trotzdem rennt die Zeit. Beim nächsten Turnier 2026 in USA, Kanada und Mexiko sind Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Niklas Süle allesamt Ü 30 – also: echte Oldies!

Das Problem bei der WM 2022: Glaubt einem Computer, dann ist für Deutschland schon im Viertelfinale Schluss.

