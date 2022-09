WM 2022: Schwacher Saisonstart gefährdet Nominierung eines gesetzten DFB-Stars

Von: Jan Oeftger

Timo Werner wollte mit seinem Wechsel seine Karriere in Schwung bringen. Sein schwacher Saisonstart verringert jedoch seine Chancen in der Deutschen Nationalmannschaft.

Leipzig – In der Deutschen Nationalmannschaft setzte Bundestrainer Hansi Flick bislang voll auf Timo Werner. Mit acht Treffern in elf Spielen konnte der Stürmer das Vertrauen rechtfertigen, wenngleich viele Gegner eher Leichtgewichte waren. Für die WM 2022 in Katar forderte Flick Spielpraxis und Rhythmus von seinen Profis ein. Beides erhoffte sich Werner durch seine Rückkehr zu RB Leipzig. Doch bislang ging der Plan nicht auf.

Werner wechselte nach einer schwachen letzten Saison beim FC Chelsea zurück in die Bundesliga, wo er einst seine erfolgreichste Zeit hatte. In England kam er vergangene Spielzeit auf nur vier Treffer. Außerdem war er häufig nur auf der Bank zu finden oder wurde frühzeitig ausgewechselt. Mit dem Wechsel nach Leipzig sollte alles besser werden.

Doch nach sechs Spielen fällt die Bilanz ernüchternd aus. Genau wie die gesamte Mannschaft kommt auch Werner nicht richtig in Schwung. Seine Bilanz mit vier Toren und zwei Vorlagen in sechs Spielen täuscht darüber hinweg. Vier dieser Scorerpunkte sammelte er im DFB-Pokalspiel gegen den Viertligisten Teutonia Ottensen.

Timo Werner (Nummer 9) startete mit RB Leipzig schwach in die Saison. © Hansjürgen Britsch/imago

DFB-Star Werner tauchte in den wichtigen Spielen ab

Dagegen enttäuschte Werner in wichtigen Spielen. Beim 0:4 in Frankfurt und der 1:4-Niederlage im Champions-League-Heimspiel gegen Shakhtar Donetsk zeigte er extrem schwache Leistungen. Das kann Auswirkungen auf das DFB-Team haben. Seine Konkurrenten in der Offensive des FC Bayern sind aktuell in Torlaune. Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller und Jamal Musiala könnten in der Gunst des Bundestrainers derzeit vor dem Leipziger stehen. Auch Dortmunds Kapitän Marco Reus befindet sich in einer sehr guten Form.

Mit der Entlassung des Trainers Domenico Tedesco hat RB Leipzig auf den schwachen Saisonstart des Teams reagiert. Als Nachfolger kommt Marco Rose, der einen schnellen Offsnsivfußball spielen lässt. Das könnte dem sprintstarken Werner entgegenkommen. Allerdings muss der gebürtige Stuttgarter schnell in Form kommen und am besten einige Tore erzielen. Nur so bewahrt er die Chance auf einen Stammplatz bei der WM 2020 in der Deutschen Nationalmannschaft. Ein anderer DFB-Stürmer wird die WM wohl verletzungsbedingt verpassen. (Jan Oeftger)