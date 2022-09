Deutschlands Kader bei der WM 2022: Flick hat erste Entscheidungen schon getroffen

Von: Stefan Schmid

Die Winter-WM in Katar rückt näher und somit auch die Gedanken an den möglichen DFB-Kader. Wer fährt sicher mit? Welche Überraschungen sind möglich?

München – Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit dem Auftaktspiel der Gastgeber gegen Ecuador. Drei Tage später, am 23. November, steigt die Deutsche Nationalmannschaft mit der Partie gegen Japan in das Turnier ein. Bundestrainer Hansi Flick darf bis zu 26 Spieler für den finalen Kader nominieren – eine Neuerung, wie auch die festgeschriebene Mindestanzahl von 23 Spielern. Durch die vergangenen vier Nations-League-Spiele im Juni kristallisierte sich bereits ein fester Stamm heraus, der auch so zur WM fahren wird. Trotzdem gibt es weiterhin Fragezeichen und Möglichkeiten für überraschende Nominierungen.

Wann Hansi Flick den finalen Kader genau bekannt geben wird, ist noch nicht klar, man kann aber in etwa von Ende Oktober ausgehen. Die FIFA spricht in ihrem Reglement davon, dass die Verbände „binnen der im maßgebenden Zirkular vorgegebenen Frist“ ihre „definitive Liste“ einreichen müssen. Vorher muss der DFB eine „provisorische Liste“ mit bis zu 55 Spielern einreichen, die dann auf die angesprochen 23 bis 26 Spieler zusammengeschrumpft werden muss. Wir werfen einen Blick auf den möglichen Kader, inklusive Wackel- und Streichkandidaten sowie mögliche Überraschungen.

Sichere WM-Fahrer

Der Bundestrainer machte bei der Nominierung für die Spiele der Nations League im Juni bereits klar, dass diese Zusammensetzung wegweisend für die WM 2022 ist. Somit orientiert sich die Liste der sicheren Fahrer an diesem Kader, sofern die Spieler mit den Leistungen in ihren Vereinen dies weiterhin rechtfertigen konnten.

Tor

Manuel Neuer (FC Bayern)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Manuel Neuer ist als Kapitän der Nationalmannschaft im Tor ohne Wenn und Aber gesetzt. Seine erste Vertretung ist Marc-André ter Stegen, der in diesem Sommer eine Pause von der DFB-Elf einlegte, Hansi Flick aber jetzt wieder zur Verfügung steht.

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Matthias Ginter (SC Freiburg)

Thilo Kehrer (West Ham United)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

David Raum (RB Leipzig)

Die Liste der sicheren Defensiv-Spieler besteht nur aus fünf Spielern, da die weiteren etatmäßigen Verteidiger entweder ihrer Form hinterherlaufen oder zu wenig Einsatzzeiten bekommen. Anders sieht das bei Nico Schlotterbeck, Thilo Kehrer und Matthias Ginter aus, die alle in diesem Sommer den Verein wechselten und dort jeweils gesetzt sind. Besonders für Kehrer hat sich der Schritt auf die Insel zu West Ham gelohnt, wurde er doch in Paris vorher aussortiert. Für Antonio Rüdiger ist auch ein Platz reserviert, auch wenn dieser noch nicht auf die erhofften Minuten bei Real Madrid kommt, allerdings ist er eine feste Stütze im System von Hansi Flick.

Auch David Raum wechselte diesem Sommer und wagte den nächsten Schritt zu RB Leipzig. Er beackert bei den Sachsen die linke Abwehrseite und besticht dort mit seinem Offensivdrang, der so auch in der DFB-Elf zur Geltung kommen wird.

Mittelfeld/Sturm

Leon Goretzka (FC Bayern)

Joshua Kimmich (FC Bayern)

İlkay Gündoğan (Manchester City)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Kai Havertz (Chelsea London)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Serge Gnabry (FC Bayern)

Leroy Sané (FC Bayern)

Thomas Müller (FC Bayern)

Timo Werner (RB Leipzig)

Der Bayern-Block bringt viel internationale Erfahrung, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein, mit. In Person von Jamal Musiala wartet die Abordnung von der Säbener Straße zusätzlich mit dem wohl vielversprechendsten deutschen Talent auf, das im Mittelfeld des FC Bayern bereits die Fäden zieht. Als weitere Taktgeber neben Musiala, der wegen seiner herausragenden Technik wohl eher in der Offensive zum Zug kommen wird, werden wohl sein Vereinskollege Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan von Manchester City agieren. Leon Goretzka ist eine weitere Option für das defensive Zentrum, nach seiner Verletzung muss er aber erst wieder in Fahrt kommen.

Etwas weiter vorne sind Thomas Müller mit der Erfahrung von über 100 Länderspielen und Timo Werner, der sich mit seiner Rückkehr zu RB Leipzig die für die Nominierung so wichtige Spielzeit sichert, anzusiedeln. Beide können aber auch gemeinsam auflaufen, dann würde Müller den Part hinter Werner übernehmen. Außerdem ist Kai Havertz, der sich beim FC Chelsea festgespielt hat, eine echte Waffe.

Auf den offensiven Flügeln dominieren wiederum zwei Spieler des FC Bayern. Auf Serge Gnabry und Leroy Sané wartet mit Jonas Hofmann aber ein Herausforderer, der sich zuletzt im Trikot der Nationalmannschaft in Parade-Form zeigte. Der Allrounder wäre auch eine Option für die rechte Abwehrseite der Deutschen.

DFB-Trainer Hansi Flick mit Jamal Musiala und Nico Schlotterbeck. © IMAGO/UWE KRAFT

WM-Kader: Die Wackelkandidaten

Für einige Spieler hat der Transfer-Sommer keine Besserung gebracht, sie laufen ihrer Form hinterher oder hatten Verletzungspech. Hinter ihnen steht genauso ein Fragezeichen wie hinter den Spielern, die auf den Sprung zurück in die Nationalmannschaft hoffen.

Tor

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

Kevin Trapp und Oliver Baumann waren beide in der Nations League im Juni dabei, allerdings wird einer von ihnen Marc-André ter Stegen weichen müssen. Trapp, der am Ende der Transferperiode noch ein Angebot von Manchester United ausschlug und sich diese Saison in der Champions League beweisen darf, hat die besseren Karten für den letzten Platz im Torhüter-Trio der Mannschaft von Hansi Flick.

Abwehr

Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Benjamin Henrichs (RB Leipzig)

Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Christian Günter (SC Freiburg)

Hinter den Innenverteidigern Niklas Süle und Jonathan Tah stehen momentan noch Fragezeichen. Die Gründe dafür sind verschieden. Jonathan Tah ist zwar fester Teil der Startelf von Bayer Leverkusen, das Team erwischte aber einen rabenschwarzen Saisonstart, zu dem auch die Defensive – das Kerngeschäft von Tah – ihren Teil beitrug. Und Niklas Süle, dessen Wechsel zum BVB vor der Saison noch als Transfer-Coup gefeiert wurde, darf sich mittlerweile Kritik aufgrund seines unzureichenden Fitnesszustandes gefallen lassen. Beide miteinander werden sicherlich nicht aus dem Aufgebot für die WM gestrichen, es scheint aber durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, dass einer von ihnen das Turnier vor dem Bildschirm verfolgen wird.

Außerdem schon in der Nations League dabei war Benjamin Henrichs, der mit David Raum in Leipzig die defensive Flügelzange bildet. Anders verhält es sich bei Ridle Baku, der kein Teil des letzten Aufgebots von Hansi Flick war, aber bei entsprechender Leistung eine zusätzliche Alternative auf der defensiven Außenbahn sein kann, genauso wie der Freiburger Christian Günter. Beide kennen auch schon die Abläufe in der Nationalmannschaft.

Mittelfeld/Sturm

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Anton Stach (FSV Mainz 05)

Julian Draxler (Benfica Lissabon)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)

Im Mittelfeld finden sich gleich fünf Spieler, die sich im ohnehin schon glänzend besetzten Zentrum der Nationalmannschaft wohlfühlen. Anton Stach, der nach seiner ersten Nominierung gerade mal auf 31 Minuten bei zwei Kurzeinsätzen kam, dürfte die geringsten Chancen haben. Diese Chance versucht sich Julian Draxler mit seinem Last-Minute-Wechsel zu Benfica Lissabon zu sichern. Bei Reus ist ohnehin nicht die Qualität der ausschlaggebende Punkt, sondern dessen Verletzungspech, von dem er diesmal hoffentlich verschont bleibt. Florian Neuhaus, der seine Qualität im DFB-Trikot bereits unter Beweis gestellt hat, wird aufgrund der enormen Konkurrenz wohl ebenfalls um ein Katar-Ticket zittern müssen.

Die Aussichten von Lukas Nmecha auf die WM-Teilnahme sind hingegen gar nicht so schlecht, liefert er in der Bundesliga doch konstant Leistung. Einziges Manko ist, dass er mit dem VfL Wolfsburg diese Saison in keinem europäischen Wettbewerb vertreten ist und er im Nationalmannschafts-Trikot bislang wenig überzeugte. Karim Adeyemi wäre im Sturm sicherlich eine Bereicherung für das Team von Hansi Flick, allerdings wird der BVB-Spieler immer wieder von Verletzungen ausgebremst und könnte somit nicht rechtzeitig das nötige Fitnesslevel erreichen.

Kein WM-Ticket trotz großem Namen

Es gibt Spieler, die viele fest mit der Nationalmannschaft verknüpfen, es diesen Winter aber nicht in den Kader der DFB-Elf schaffen. Die Gründe sind unterschiedlich.

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Emre Can (Borussia Dortmund)

Robin Gosens (Inter Mailand)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Kevin Volland (AS Monaco)

Lukas Klostermann und Florian Wirtz wären sicherlich im erweiterten Kader von Hansi Flick gelandet, beide werden aber die WM aufgrund langwieriger Verletzungen verpassen. Selbiges gilt für Kevin Volland, der zumindest als weitere Alternative im Sturmzentrum interessant gewesen wären.

Mats Hummels‘ Zeit im Trikot des DFB ist wohl endgültig vorbei, da war der Kader für die Nations League im Juni ein zu deutlicher Fingerzeig. Emre Can hingegen kommt beim BVB schlicht nicht mehr auf die nötige Einsatzzeit, um ernsthafte Ansprüche auf ein WM-Ticket anzumelden. Dasselbe gilt für Robin Gosens bei Inter Mailand, der in letzter Minute noch versucht hatte, den Absprung nach Leverkusen zu schaffen, der Transfer scheiterte aber schließlich.

Mögliche Überraschungen im Kader von Hansi Flick

Wie vor jedem großen Turnier gibt es auch diesmal wieder Spieler, die überraschend zum ersten Mal berufen werden könnten oder nach jahrelanger Abwesenheit ihr Comeback in der Nationalmannschaft feiern könnten.

Armel Bella-Kotchap (FC Southampton)

Robin Koch (Leeds United)

Ismail Jakobs (AS Monaco)

Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Für Armel Bella-Kotchap, Ismail Jakobs und Marius Wolf wären es die ersten Auftritte im Dress der DFB-Elf – ausgenommen U-Mannschaften – und alle drei könnten sie von den Fragezeichen in der Abwehrreihe profitieren. Innenverteidiger Bella-Kotchap hat sich nach seinem Wechsel vom VfL Bochum zum FC Southampton in diesem Sommer zum unumstrittenen Stammspieler in der Premier League entwickelt und wird dort gefeiert. Auf dem Weg dorthin ist auch der Ex-Kölner und Linksverteidiger Ismail Jakobs in der Ligue 1 während seiner zweiten Saison bei der AS Monaco. Marius Wolf hingegen macht dem angestammten Rechtsverteidiger Thomas Meunier bei Borussia Dortmund den Platz streitig.

Einen Vorteil aus der ungewissen Lage in der Defensive könnte auch Robin Koch ziehen und damit sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Den letzten Strohhalm für ein WM-Ticket hat hingegen Julian Weigl ergriffen, als er im letzten Augenblick von Benfica Lissabon zu Gladbach gewechselt ist. Bei ihm wird abzuwarten sein, wie seine Leistungen in der Bundesliga zu bewerten sind. Das ohne Zweifel größte Comeback könnte der WM-Held von 2014, Mario Götze, feiern, der nach der Station bei der PSV Eindhoven nun wieder in Deutschland aufläuft. Götze selbst will von der WM aber (noch) nichts wissen. (sch)