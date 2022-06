DFB-Botschaft an Nationalspieler vor Katar-WM: „Redet nur über Dinge, bei denen ihr Bescheid wisst“

Von: Günter Klein

Die Menschenrechtslage in Katar beschäftigt vor der WM 2022 auch den DFB. Die Nationalspieler werden vor dem heiklen Wüsten-Turnier explizit geschult.

Herzogenaurach – Da saßen sie, die deutschen Nationalspieler, aufrecht und aufmerksam. Ihr Blick richtete sich auf den Bildschirm, auf dem Thomas Hitzlsperger, der lange für Deutschland gespielt hat, aus Boston zugeschaltet war. Es ging um Katar, die anstehende Weltmeisterschaft, die wegen der dortigen Menschenrechtslage ein kompliziertes Turnier sein wird.

„Mein Appell“, so der für den DFB als Botschafter für Vielfalt tätige Hitzlsperger, „weil man viel von euch wird wissen wollen: Redet nur über Dinge, bei denen ihr Bescheid wisst, und sagt, wenn das nicht der Fall ist.“

WM 2022: DFB-Direktor Bierhoff gesteht Zweifel wegen Katar-Situation

Ja, wie ist das mit Katar? Wie ist es mit Bauarbeitern, die in Scharen zu Tode gekommen sind, wie mit den Menschenrechten, was dürfen Frauen, sind Homosexuelle dort überhaupt erwünscht, droht ihnen Verfolgung? Der DFB versucht, seinen Nationalspielern im Vorfeld der WM so viele Informationen wie möglich an die Hand zu geben. Darum wird die gemeinsame Zeit im Trainingslager vor den Spielen der Nations League genutzt, in dieses große Thema einzutauchen. Gestern lud der DFB Experten ein.



Auch wer Katar schon öfter bereist hat wie Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff, würde nicht behaupten, sich ein umfassendes Bild verschafft zu haben. „Mein Gefühl ist: Es gibt Menschen verschiedener Klassen. Die dritte und vierte Klasse siehst du gar nicht oder nur am Rande. Du kannst nur erahnen, wie es ihnen geht.“ Alle Termine, Stadien und Infos zur TV-Übertragung der WM 2022 in Katar im Überblick.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich aktuell auf die Spiele in der Nations League vor. © IMAGO/Sportfoto Zink / HMB / Julien Becker

WM 2022: Marketingexperte schwärmt von Katar – Zweitliga-Sportchef warnt

Es finden sich Leute, die relativ positiv über den Gastgeber der WM 2022 sprechen. Wie Roland Bischof, ein Marketingexperte, der seit 2005 – er hat mitgezählt – „75 Mal dort war. Es gibt keine Gewalt, eine wahnsinnige Infrastruktur, 5G flächendeckend. Katar ist wie ein Europa, das funktioniert.“



Carsten Wehlmann, heute Sportlicher Leiter des Zweitligisten Darmstadt 98, hat zwei Jahre für die Katar Stars League gearbeitet, er ist schon kritischer. Er erinnert sich an Leute, „die in die Stadien gebracht wurden, um dort Stimmung zu erzeugen“, und berichtet aus dem Alltag: „Wenn’s dort einen Unfall gibt, ist wahrscheinlich der schuld, der nicht aus Katar kommt.“



WM 2022: ARD-Journalist vermisst Meinungsfreiheit in Katar

Philipp Sohmer, ARD-Journalist, der demnächst eine Doku im Programm haben wird, verrät: „Meinungsfreiheit und eine Zivilgesellschaft, die aufstehen würde, gibt es nicht.“



Das sei, so findet Martin Endemann von den „Football Supporters Europe“, auch der Unterschied zu Russland 2018. Vor vier Jahren habe man eine Community vor Ort unterstützen können. Endemann wird aber nach Katar reisen – und sich bemühen, etwa „Kanäle zu öffnen, um Leuten aus problematischen Situationen zu helfen“.



DFB-Beauftragter für Vielfalt boykottiert WM in Katar

Helmut Spahn, ehemals beim DFB, nun Sicherheitsbeauftragter der FIFA und Katar-Kenner, rät davon ab, „irgendetwas zu boykottieren. Das würde nur die Kräfte stärken, die zurückwollen.“ Positive Entwicklungen gebe es durch eine junge Generation an Kataris, aufgewachsen im Ausland und toleranter.



Christian Rudolph, der beim DFB die Anlaufstelle für Vielfalt leitet, wird nicht in Katar sein und sich die WM nicht mal am TV-Gerät ansehen: „Kann ich für mich nicht vertreten. Ich hätte am liebsten, dass sie nicht übertragen wird. So sehr ich verstehe, dass sie für euch Spieler groß ist.“ Katar – ein kaum zu lösender Zwiespalt. Am Mittwochabend bekam es die Ukraine in ihrem ersten Pflichtspiel seit Kriegsbeginn im Halbfinale der WM-Playoffs mit Schottland zu tun. GÜNTER KLEIN