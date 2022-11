Den Preisen sind nach oben keine Grenzen gesetzt

Der Koch, dem die Fußballer vertrauen: Im Restaurant Nusr-Et lassen WM-Stars ihr Geld – und das nicht zu knapp

Von: Manuel Bonke

Bei ihm gehen die WM-Stars ein und aus: Nusret Gökçe. © bok

Nusret Gökçe hat mit dem „Nurs-Et“ ein weltweites Steak-Imperium aufgebaut. Während der WM empfängt er in seiner Filiale in Katar die Prominenz des Weltfußballs.

Doha/Dubai - Nusret Gökçe hat sich in den vergangenen Jahren ein wahres Steak-Haus-Imperium aufgebaut. Der gelernte Metzger betreibt weltweit Restaurants unter dem Namen Nusr-Et – und die Prominenz liebt es, dort zu dinieren. Gökçe ist mittlerweile selbst ein Star, nachdem er im Januar 2017 ein Video in den sozialen Medien postete, das seine liebevolle Fleisch-Salz-Technik zeigte. Der Clip ging viral und seitdem will sich jeder sein Steak vom Türken salzen lassen. Vor allem das Restaurant in Dubai ist ein beliebter Treffpunkt der Fußballstars, während der WM hat sich das Geschehen nach Doha verlagert.

Neben Robert Lewandowski (34) war auch schon die spanische Nationalmannschaft zu Gast. Normalerweise ist Gökçe – der ein Geheimnis aus seinem Alter macht (laut Wikipedia 38 oder 39 Jahre) – maximal zweimal pro Jahr in der katarischen Hauptstadt vor Ort. Derzeit ist er täglich da – und genießt das Bad in der Fußballer-Menge. Vor sechs Jahren hat er die Steak-Zweigstelle eröffnet, in den vergangenen zwei Tagen wurden Umsatzrekorde aufgestellt. Die Schlange am Einlass ist dementsprechend lang.

„Ich gehe mit FIFA-Präsident Gianni Infantino zur WM“

Bereitwillig posiert der Edel-Metzger für Erinnerungsfotos mit den Gästen. Zeit für ein kurzes Interview mit der deutschen Zeitung hat er nicht: „Nein, mein Freund! Ich denke global: New York Times, CNN. Wenn du irgendwann mal da arbeitest, können wir ein Interview machen.“ (Spielplan der WM 2022 in Katar)

Und wenn man ihm Tickets für ein WM-Spiel organisiert? „Mein Freund, ich gehe mit FIFA-Präsident Gianni Infantino, er ist regelmäßig hier.“ Schade. Immerhin kommt der Chef persönlich an den Tisch, um das bestellte Striploin-Steak (300 Gramm) zu schneiden und es im Anschluss zu salzen.



Den Preisen sind nach oben keine Grenzen gesetzt

Den Preisen sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Ein 1200 Gramm schweres Rib-Eye-Steak am Knochen beispielsweise kostet umgerechnet 250 Euro. Im Preis inbegriffen: Gökçe füttert die Gäste am Tisch, ein gern verwendetes Foto-Motiv. Weiter hinten in der Karte wird es dann dekadent. Es finden sich mit Blattgold veredelte Steaks. Ein vergoldetes Rib-Eye-Steak kostet über 550 Euro.



So edel die Speisekarte ist, so kühl ist die Einrichtung im Lokal gehalten. Viel dunkles Holz – und wer in der Nähe der Klimaanalage sitzt, sollte besser einen Pullover anziehen. Heiß her geht’s vor allem dann, wenn Fangruppen ins Nusr-Et stürmen. Vor allem die mexikanische Anhängerschaft hat es Gökçe angetan – sie feierten derart ausgelassen, dass der Chef ankündigte, demnächst auch ein Lokal in Mexiko zu eröffnen. Manuel Bonke

