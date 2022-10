Finale bei der WM 2022: Termin, Stadion, Tickets - Alle Infos

Das WM-Finale 2022 findet im Lusail Iconic Stadium statt. © IMAGO / MIS

Das WM-Finale 2022 ist für Fußball-Fans der Höhepunkt des Jahres. Infos rund um das Endspiel in Lusail.

Lusail – Am 18. Dezember 2022 erlebt die Welt um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) den Anpfiff zum Finale der Fußball-WM der Männer im Lusail Iconic Stadium. Es wird der Abschluss einer Veranstaltung, zu der 1,4 Millionen Besucher aus aller Welt erwartet werden. Um diesen Ansturm zu bewältigen, werden sogar Flüge aus nicht teilnehmenden Nationen gestrichen und entsprechend umgelegt. Abseits des großen Ereignisses findet am Termin des Finales die bisher wohl umstrittenste Weltmeisterschaft ihren Abschluss.

Wo steigt das WM-Finale 2022?

Lusail, das größte der acht WM-Stadien 15 Kilometer nördlich von Doha (Gemeinde ad-Da‘ayan) fasst offiziell 80.000 Plätze und wurde als letzter Austragungsort des Turniers nach viereinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Es ist Teil der neu angelegten Planstadt Lusail und wird nach dem Finale der WM 2022 in eine Gemeinschaftszone mit Geschäften, Schulen, Freizeitangeboten und medizinischen Versorgungsstätten umgewandelt werden.

Das Design der Sportstätte ist angelehnt an das arabische Kunsthandwerk des Schalenflechtens, insbesondere an das faszinierende Spiel aus Licht und Schatten einer Fanar-Laterne. Das Stadion ist voll klimatisiert, da auch zum Zeitpunkt der Winter-WM Temperaturen jenseits der 30 Grad sicher sind.

Finale der WM 2022: Wer sind die Favoriten?

Zu den Top-Teams im Kampf um die Fußballkrone zählen (Stand Oktober 2022):

Frankreich

Brasilien

England

Weitere als Favoriten gehandelte Teams sind:

Spanien

Deutschland

Belgien

Portugal

Argentinien

Zu den Außenseitern mit Überraschungs-Potenzial zählen die Fachleute:

Dänemark

die Schweiz

Kroatien

Wer die größte Turnierstärke zeigt, betritt am 4. Advent das atemberaubende Rund des Lusail Iconic Stadium.

WM-Finale 2022: Termin, TV-Übertragung und Streaming-Möglichkeiten

Bevor im Finale der WM 2022 der neue Weltmeister bejubelt werden darf, finden zuvor ab 20. November 2022 sechs Gruppenspiele, Achtel-, Viertel- und Halbfinal-Begegnungen im neu erbauten Stadion statt.

Die Uhrzeiten der Live-Übertragungen finden mit zwei Stunden Zeitverschiebung nach vorn statt. Für deutsche Fans bedeutet dies: Vorrunden-Anpfiff im TV an den ersten beiden Tagen um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr, an den Tagen drei und vier um 16 Uhr und 20 Uhr. 48 der 64 Spiele, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung, werden von ARD und ZDF übertragen und parallel beim Pay-TV Sender Magenta TV übertragen. Das Finale startet um 16 Uhr (MEZ).

Finale der WM 2022: Ticketverkauf für das Live-Spektakel

Den Vorverkauf der Eintrittskarten für ein Live-Erlebnis der WM regelte die FIFA. Beginnend mit dem 5. April bis Ende Mai 2022 konnten Ticketbestellungen abgegeben werden, die jedoch keine Garantie auf tatsächlichen Erhalt waren. In der direkt angeschlossenen Ziehung der ersten Verkaufsphase wurden dann WM-Tickets zugewiesen oder bei Mehranfrage ausgelost. Frühestens ab 31. Mai erhielten die Fans eine Benachrichtigung, ob der Verkaufsantrag von Erfolg gekrönt war.

WM-Finale 2022: Die Kehrseite der Medaille

Mit der Vergabe der WM 2022 an Katar entbrannte eine Diskussion um Sinn und Richtigkeit der Entscheidung. Abgesehen von der Belastung der Fußballer durch die hohen Temperaturen in dem arabischen Land muss sich das Land heftige Kritik zu Menschenrechtsverstößen in Bezug auf den Bau der Stadien und Infrastruktur gefallen lassen. Nicht nur die ungewöhnliche Jahreszeit drückt der WM ihren Stempel auf. Erstmals wird ein Weltmeister im Fußball mitten im Winter gekürt. Damit soll das heiße Klima der Sommermonate umgangen werden, die eine reguläre Austragung unmöglich gemacht hätten. Trotzdem ist mit Temperaturen von bis zu 50 Grad zu rechnen – ein weiterer Kritikpunkt am Austragungsort Katar.