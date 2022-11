Erneute Kehrtwende: FIFA erlaubt Regenbogenfarben jetzt doch im Stadion

Von: Melanie Gottschalk

Nicht nur Paddington, sondern auch den Fans in den Stadien der WM 2022 soll es nun erlaubt sein, Regenbogenfarben zu tragen. © Dave Shopland/imago

Bei der WM 2022 in Katar gehen Ordnungskräfte hart gegen Menschen vor, die etwas mit Regenbogenfarben tragen. Das soll sich nun ändern.

Doha - Fünf Spieltage bei der WM 2022 in Katar haben schon einige Kritik am Gastgeberland und der FIFA hervorgebracht. So verbat der Fußball-Weltverband beispielsweise den Kapitänen von neun europäischen Nationen kurzfristig das Tragen der „One Love“-Binde und drohte mit undefinierten „sportlichen Konsequenzen“. Darüber hinaus wurden Fans, die mit Kleidungsstücken oder Gegenstände mit Regenbogenfarben in den Stadien wollten, von den Sicherheitskräften angewiesen, diese auszuziehen oder zu bedecken.

Damit soll nun aber überraschend Schluss ein. Denn wie der Walisische Fußball-Verband (FAW) am Donnerstagabend (24. November) via Twitter mitteilte, dürfen die walisischen Fans bei den kommenden Spielen der WM 2022 in Katar mit ihren Hüten und Fahnen in Regenbogenfarben ins Stadion, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Der Weltverband FIFA hätte das vor dem Gruppenspiel zwischen Wales und Iran am Freitag (25. November) bestätigt. „Alle WM-Austragungsorte wurden kontaktiert und angewiesen, die vereinbarten Regeln und Vorschriften einzuhalten“, teilten die Waliser mit. Am Verbot der „One Love“-Binde wird sich aber wohl nichts ändern.

WM 2022: Walisische Fans haben Ärger bei Einlass ins Stadion

Walisische Fans hatten zum Start der WM 2022 Ärger beim Einlass ins Stadion bekommen, weil sie Hüte in Regenbogenfarben getragen hatten. Diese wurden den Anhänger:innen vor dem 1:1 ihres Teams gegen die USA am Montagabend (21. November) im Ahmad bin Ali Stadion abgenommen. Die traditionellen Kopfbedeckungen namens Buckets hatten Fans mit farbigen Streifen als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQI+-Community herstellen lassen.

Auch andere Fans, darunter ein deutscher Anhänger, hatten wegen Utensilien in Regenbogenfarben bei dieser WM Ärger mit Stadionpersonal. Einem dänischen Fan war aufgrund von Regenbogen-Socken der Zutritt zum Stadion verweigert worden. Laut Gesetz ist Homosexualität in Katar verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft.

WM 2022: Walisischer Fußball-Verband kritisiert Vorfälle rund ums Stadion

Der Walisische Fußball-Verband hatte die Vorfälle rund um die Stadien sofort scharf kritisiert. Man sei extrem enttäuscht über entsprechende Berichte, teilte die FAW bereits am Dienstag (22. November) mit. Demnach wurden auch Verbandsmitglieder aufgefordert, ihre Hüte vor dem Spiel abzunehmen und wegzuwerfen, bevor ihnen Zutritt gewährt wurde. „Wir bleiben bei der Überzeugung, dass Fußball für ALLE da ist“, teilten die Waliser mit und forderten die FIFA erneut dazu auf, „sich an ihre Botschaft zu halten, dass jeder während der Weltmeisterschaft in Katar willkommen ist“. (msb/dpa)