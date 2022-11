„Sollten Katar eine Chance geben“: Ex-Bundestrainer Klinsmann erwartet „Riesenstimmung“ bei der WM

Von: Antonio José Riether

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann gilt als positiver Typ, der WM in Katar kann der 58-Jährige offenbar nur Gutes abgewinnen.

Doha - Pünktlich zu den großen Nationalmannschafts-Turnieren melden sich stets ehemalige Verantwortliche zu Wort. Jürgen Klinsmann, der das DFB-Team von 2004 bis 2006 trainierte, äußerte sich erst kürzlich zu seinen sportlichen Erwartungen an die deutsche Mannschaft bei er WM und setzte sich nun gegen eine Vorverurteilung des Gastgebers Katar ein. Der 58-Jährige machte Werbung für die unter sklavenähnlichen Bedingungen errichteten Stadien und sprach von einer „Riesenstimmung“.

WM 2022: Jürgen Klinsmann will Katar eine Chance geben - „Das haben sie verdient“

Klinsmann, der sich aufgrund seiner Tätigkeit für die britische Rundfunkanstalt BBC in Katar befindet, kritisierte gegenüber der Rheinischen Post den Zeitpunkt der Debatten über den Austragungsort. „Die Diskussion um Katar hätte man viel früher führen müssen. Jetzt sollte man Katar einfach die Chance geben, die WM umzusetzen“, so der Göppinger.

Klinsmann geht sogar noch weiter und meint bezüglich des Gastgebers: „Das haben sie verdient, und es ist das erste Mal, dass eine WM in der Region stattfindet. Die Stadien sind erstklassig, die Spiele werden top sein, da bin ich mir sicher“, bewarb der Weltmeister von 1990 das Turnier, für das in den letzten Jahren tausende Menschen – zum Großteil Arbeitsmigranten aus Asien – ihr Leben ließen.

WM 2022: Jürgen Klinsmann rechnet mit „Riesenstimmung“ in Katar

Kritik äußerte der gescheiterte Bundesliga-Trainer, der sich beim FC Bayern München und besonders bei seinem kurzen Intermezzo bei Hertha BSC die Finger verbrannte, zu keiner Zeit. Dafür rechnet Klinsmann mit einer fantastischen Stimmung in Katar, bereits im Vorjahr habe er diese beim Arabischen Nationenpokal erlebt.

„Die Stadien werden beben, es wird eine Riesenstimmung herrschen. Und es wird in Doha auch Fan-Festivals geben – aber eben auf andere Art“, sagte der Schwabe. Mit der anderen Art könnte er auf die strengen Regeln für Besucher oder auf die eingeschränkte Zugänglichkeit zum Alkohol in Katar anspielen.

WM 2022: Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann arbeitet in Katar für die BBC

„Dass die Fans in Deutschland mit einer ungewohnten Stimmung in das Turnier gehen, ist klar, wir sind es gewohnt, diese Fußballfeste im Sommer zu feiern“, merkte der ehemalige Stürmer an und fügte hinzu: „Wir sollten einfach dem Ganzen eine Chance geben und hoffen, dass uns die Mannschaft mit tollem Fußball mitreißt“.

Gegenüber seinem Arbeitgeber BBC hatte sich „Klinsi“ bereits zuversichtlich zur Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick geäußert. „Alles andere als das Erreichen der Runde der letzten Vier ist für uns enttäuschend, wenn man unsere Geschichte bei Weltmeisterschaften betrachtet“, wurde der 108-fache Nationalspieler zitiert.

WM 2022: Jürgen Klinsmann sieht bei DFB-Team „Potenzial, den Titel zu holen“

Bei der Rheinischen Post fiel seine Prognose etwas gemäßigter aus. „Grundsätzlich hat jede deutsche Mannschaft, die zu einer WM fährt, das Potenzial, den Titel zu holen. Denn wir gehören qualitativ einfach zu den besten Fußball-Nationen“, so Klinsmanns Einschätzung.

Die Nationalteams aus Frankreich, Spanien, England und Portugal zählen für den ehemaligen Nationaltrainer der USA zu den „üblichen Verdächtigen“ auf den WM-Sieg. „Dazu kommen die zwei Mega-Kaliber Brasilien und Argentinien, die für mich die Top-Anwärter auf den Titel sind“. Am Sonntag findet das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador in Al-Chaur statt, die US-Auswahl spielt erstmals am Montagabend gegen Wales, am frühen Mittwochnachmittag startet das DFB-Team gegen Japan ins Turnier. (ajr)

