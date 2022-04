WM 2022: Katar-Maskottchen La‘eeb wird makaber kommentiert – „Geist eines toten Zwangsarbeiters“

Von: Kai Hartwig

La‘eeb ist das Maskottchen der Fußball-WM 2022 in Katar. © FIFA/dpa

Nicht nur die Gruppen für die WM 2022 in Katar stehen nun fest, sondern auch das Maskottchen des Turniers. Sein Aussehen kommt nicht bei allen gut an.

München/Doha – Die Gruppen für die WM 2022 in Katar sind ausgelost worden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei dem höchst umstrittenen Turnier in Gruppe E auf Spanien, Japan sowie den Sieger der Play-off-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland.

Bundestrainer Hansi Flick und das DFB-Team wissen also nun, auf welche Gegner sie sich vorbereiten müssen. Doch nicht nur hier herrscht seit Freitagabend (1. April) Klarheit. Unmittelbar vor der WM-Auslosung wurde durch die FIFA ein weiterer Aspekt des im Winter (21. November bis 18. Dezember) stattfindenden Turniers enthüllt: Das offizielle WM-Maskottchen.

WM 2022: Katar-Maskottchen La‘eeb vorgestellt – es erinnert an einen Geist

Die WM 2022 in Katar wird von einem fliegenden weißen Gewand mit Gesicht begleitet. Es trägt den Namen La’eeb und sieht auf den ersten Blick wie ein Gespenst aus. Die WM- und EM-Maskottchen waren schon oft Gegenstand heißer Diskussionen über Geschmack oder Geschmacklosigkeit. Doch wohl noch nie passte der Satz „Daran scheiden sich die Geister“ besser, als bei Katar-Maskottchen La’eeb.

Erinnert man sich an die Heim-WM 2006 in Deutschland, löste auch Maskottchen Goleo bei den Fans keine Begeisterungsstürme aus. Unter anderem wunderte sich so mancher Beobachter, warum der Löwe keine Hose trug. Und aus welchem Grund Goleos ständiger Begleiter, der sprechende Ball Pille, zu dem Maskottchen des Sommermärchens gehören musste. Für EM-Maskottchen „Skillzy“ hagelte es 2021 ebenfalls reichlich Spott.

Gemischte Reaktionen auf Katars WM-Maskottchen La‘eeb

Im Netz kommentierten am Tag der Auslosung für die WM 2022 in Katar zahlreiche Menschen die Präsentation von Maskottchen La’eeb. Auf Twitter fragte sich ein User: „Hui Buh wird Maskottchen der Fußball-WM?“ Ein weiterer Nutzer mutmaßte: „Das Maskottchen der WM in Katar ist einfach das Abstiegsgespenst.“

„Man kann ja über die WM sagen was man will, aber dieses Maskottchen ist wirklich next Level shit hahahahaha…“, zeigte sich ein anderer Twitter-User amüsiert. Bei einer Nutzerin kam La’eeb dagegen offenbar sehr gut an: „Warum ist das Maskottchen so süß? Ich will doch alles rund um diese unsägliche WM hassen... Na gut, dann alles, bis auf das Maskottchen“, schrieb sie.

WM 2022 in Katar: Maskottchen La‘eeb sorgt für makabere Kommentare

Während einige Nutzer durchaus in den Gesichtszügen des Maskottchens der WM 2022 in Katar gewisse Ähnlichkeiten mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erkennen wollten, wurde La’eeb vielfach makaber kommentiert. „Das WM-Maskottchen ist der Geist aller während der Bauarbeiten ums Leben gekommenen Arbeiter“, hieß es da. Oder auch „WM-Maskottchen passend zum Standort: Der Geist eines toten Zwangsarbeiters... brillantes Marketing“. Fast identisch äußerten sich zahlreiche weitere Nutzer auf Twitter.

Damit bezogen sie sich auf einen Bericht des britischen Guardian von Anfang 2021. Demnach starben bei den Arbeiten rund um die WM knapp 6.500 Menschen. Amnesty International gab in seinem Lagebericht von Ende 2021 an, dass seit der WM-Vergabe 2010 bis 2019 insgesamt 15.021 Nicht-Katarer gestorben sind. Ob diese Gastarbeiter allesamt Opfer der Vorbereitungen auf das WM-Turnier wurden, ließ sich allerdings nicht genau sagen. (kh)