Die Wüste bebt: Fan-Gesänge und schweißtreibende Temperaturen fordern DFB-Team

Von: Manuel Bonke

Schweißtreibende Angelegenheit: Leroy Sané und seine Kollegen müssen sich auf Hitze einstellen. © IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Vuvuzelas? Bei so manchem TV-Zuschauer könnten beim DFB-Test im Oman Erinnerungen an Südafrika hochgekommen sein. Worauf müssen sich die Kicker in Katar noch einstellen?

München - Lärm und Hitze – auf diese beiden Begriffe ließ sich die Atmosphäre beim letzten Test der Deutschen Nationalmannschaft im Oman reduzieren. In der arabischen Welt ticken die Uhren eben auch im Stadion anders. Die lauten Fan-Gesänge der Omanis erinnerten die Fans am TV und die Spieler an die Vuvuzelas der WM 2010 in Südafrika.

Verantwortlich dafür waren mehrere Vorsänger mit großen Megafonen, die, statt Gesänge nur kurz anzustimmen und dann die Menge zu dirigieren, mehr oder weniger die gesamte Spielzeit durchsangen. „Mal was anderes, so ein Dauerton“, sagte Manuel Neuer zum menschlichen Vuvuzela-Trompeten-Sound. Die Frage: Gibt’s bei der WM 2022 in Katar ähnlich schräge Töne? Vermutlich nicht, da die Stadien in Katar eher von Einwanderern und internationalen Fans geprägt sein dürften.(WM-Spielplan)

In sieben von acht WM-Stadien gibt es Klimaanlagen

Die Hitze allerdings wird die gleiche sein wie im Oman – allerdings ohne Hitze-Koller-Gefahr: In Katar wurden in sieben von acht WM-Stadien Klimaanlagen installiert. Sie könnten die Temperatur auf bis zu 19 Grad abkühlen. Allerdings sagt die FIFA: „Da die WM im November und Dezember stattfindet, wird die Nutzung des Kühlsystems begrenzt sein, da die Außentemperaturen auf 18 – 24°C geschätzt werden.“ Aktuell liegen die Temperaturen in Doha bei über 30 Grad. bok

Informationen zu allen Teams der WM 2022 finden Sie hier.

