Manuel Neuer will bei Protest gegen WM-Gastgeber Katar „sehen, wie weit man gehen kann“

Von: Stefan Schmid

Teilen

Je näher die WM in Katar rückt, desto stärker sprechen sich die DFB-Spieler für offenen Protest gegen das Gastgeberland während des Turniers aus.

Mainz/München - Nur noch wenige Tage, dann beginnt die höchst umstrittene Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Am 20. November trifft Gastgeber Katar im Eröffnungsspiel auf die Nationalmannschaft aus Ecuador. Drei Tage später greift die DFB-Elf das erste Mal in das Geschehen ein, ob es schon bei der Begegnung gegen Japan zu einem sichtbaren Protest der deutschen Spieler gegen das Gastgeberland kommen wird, ist noch nicht abzusehen.

Dass man ein Zeichen setzen will, gilt hingegen als gesichert, auch wenn sich die Formulierungen der jeweiligen Akteure in ihrer Klarheit bis jetzt noch unterscheiden. Während Leon Goretzka bereits sehr deutliche Wort gewählt hat, klingt die Wortwahl von DFB-Kapitän Manuel Neuer noch etwas zurückhaltender.

Was kommt nach der „One-Love“-Kapitänsbinde?

Nach dem letzten Spiel des FC Bayern vor der WM unterstrich Manuel Neuer im ZDF-Sportstudio nochmals den Willen der deutschen Nationalmannschaft, nicht nur das sportliche Programm in Katar abspulen zu wollen. Die Mannschaft von Hansi Flick wolle ein sichtbares Zeichen setzen gegen die Zustände im Gastgeberland Katar. Zu den bereits bekannten Menschenrechtsverletzung gesellte sich nun auch noch die indiskutable Äußerung des katarischen WM-Botschafters gegenüber homosexuellen Menschen.

Bei der EM 2021 trug Manuel Neuer die Regenbogenflagge auf der Kapitänsbinde, nun soll es die „One-Love“-Binde sein. © imago

Als „absolut inakzeptabel“ bezeichnete auch Manuel Neuer die Äußerungen des katarischen Botschafters und verspricht: „Wir machen uns Gedanken darüber und werden unsere Werte vertreten.“ Der Keeper weiter bezüglich Möglichkeiten, ein Zeichen für Toleranz und Menschenrechte zu setzen: „Wir werden in enger Absprache mit dem DFB, der Mannschaft, dem Mannschaftsrat und den Verantwortlichen sehen, wie weit man gehen kann.“ Einen Beitrag dazu solle die „One-Love“-Kapitänsbinde leisten, die wohl auch die Kapitäne von Frankreich und England tragen werden, so Neuer. Wie stark das Zeichen der Binde strahlen wird, bleibt zumindest fraglich, denn auf eine Farbgebung angelehnt an die LGBTQI-Flagge wurde wohl bewusst verzichtet.

Kritik an WM-Gastgeber Katar: Wo Neuer vage bleibt, wählt Goretzka deutliche Worte

Alles in allem bleibt die Aussage von Neuer damit ziemlich vage, was die Sichtbarkeit und Deutlichkeit eines möglichen Zeichens angeht. Ähnlich zahm wie die bunte Kapitänsbinde wirkt auch das Zeichen der Lufthansa. Die Fluggesellschaft lackierte das Flugzeug, welches die DFB-Elf nach Katar befördern wird, mit dem Schriftzug „Diversity Wins“. Aufnahmen des Fliegers wurden auf Twitter veröffentlicht.

Man darf also gespannt sein, wie die DFB-Elf gedenkt, ihren Protest Ausdruck zu verleihen. Die Worte, die Leon Goretzka in der ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ wählte, lassen vermuten, dass der Mittelfeldspieler eine deutliche Aktion bevorzugen würde. „Das Zeichen muss im Optimalfall maximal sichtbar sein“, so Goretzka. Der Bayern-Star hat sich mittlerweile zum absoluten Wortführer gemausert und sich in Sachen Katar auch gegen die Position des eigenen Vereins gestellt. (sch)