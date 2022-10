WM in Katar: Schwedens Nationaltrainer Andersson setzt „Zeichen“ und schließt eine Sache aus

Von: Marcus Giebel

Die WM in Katar kann ihm gestohlen bleiben: Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson will nicht ins Emirat reisen. © IMAGO / Bildbyran

Während der WM wird sich Katar von seiner besten Seite zeigen wollen. Bei Janne Andersson verfängt das nicht. Er hat seine Entscheidung getroffen.

München - Aller Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Katar zum Trotz: Zur WM 2022 wird sich wohl alles im Emirat einfinden, was im Fußball Rang und Namen hat. Selbst nationale Verbände, die die Qualifikation für das Turnier verpasst haben, werden es sich nicht nehmen lassen, vor Ort vorbeizuschauen. Zu viel Prestige ist mit einer Weltmeisterschaft verbunden – unabhängig vom Austragungsort.

Janne Andersson wird sich dagegen nicht in Katar blicken lassen. Das machte der schwedische Nationaltrainer bereits deutlich. „Es ist klar, dass ich nicht fahre“, sagte der 60-Jährige am Rande der Nations League. Seit 2016 ist er für die Auswahl verantwortlich, führte das Team um den Leipziger Emil Forsberg, den damaligen Bremer Ludwig Augustinsson und den damaligen Mainzer Robin Quaison bei der EM 2021 zum Gruppensieg vor Spanien. Doch im Achtelfinale war nach einem Last-Minute-Gegentreffer in der Verlängerung zum 1:2 gegen die Ukraine Endstation.

Schweden und die WM in Katar: Quali verpasst – aber Delegation ohne Trainer Andersson reist an

Auf dem Weg nach Katar traf Schweden wieder auf die Furia Roja, kam diesmal in der Quali-Gruppe auf Rang zwei und musste den Umweg über die Playoffs gehen. Dort gelang im Halbfinale ein 1:0 nach Verlängerung gegen Tschechien, doch im Finale um das WM-Ticket setzte sich Polen mit 2:0 durch.

Trotz des Scheiterns wird eine Delegation des schwedischen Verbandes nach Katar reisen. Dazu zählen voraussichtlich auch Mitglieder aus Anderssons Stab. Der sagte jedoch: „Wenn wir dorthin fahren, dann mit so wenigen Leuten wie möglich.“ Der Trainer gab zu, dass es gerade für seine Spielanalysten von Vorteil sein könnte, die möglichen Gegner in der anstehenden Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland vor Ort zu beobachten.

Video: Frauenrechtsbewegung fordert in offenem Brief WM ohne Iran

Andersson boykottiert WM in Katar: Nach Schwedens Nations-League-Abstieg in der Kritik

In der Heimat gerät Andersson derweil wegen der sportlichen Rückschläge mehr und mehr unter Druck. Auf die verpasste WM-Qualifikation folgte der Abstieg aus der Liga B der Nations League. In einer Gruppe mit Serbien, Norwegen und Slowenien holte Schweden nur vier Punkte und ist damit in der nächsten Saison nur noch drittklassig unterwegs. „Es war ein Jahr, in dem vieles gegen uns lief. Alles hat sich gegen uns verschworen“, verteidigte sich der Coach.

Während sich die meisten Fußball-Verbände und -Teams mit Kritik am WM-Gastgeber vornehm zurückhalten, setzen neben Andersson auch andere Skandinavier Zeichen. So stellte Dänemark für das Turnier aus Protest einfarbige Trikots – unter anderem in Schwarz – vor, auf denen sowohl das Verbandswappen als auch das Ausrüster-Logo von Hummel nur bei genauerem Hinsehen zu erkennen sind. In Norwegen wurde sogar über einen Boykott nachgedacht, Verbandschefin Lise Klaveness nutzte einen Fifa-Kongress, um den Entscheidern die Leviten zu lesen. (mg)