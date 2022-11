WM 2022: Wer überträgt Katar - Senegal heute live im TV und Stream?

Von: Lukas Rogalla

Am 2. Spieltag der WM 2022 muss Katar gegen Senegal ran. Wer überträgt das Spiel der Gastgeber live im TV und im Stream?

Doha – Spieltag zwei bei der WM 2022. Nach der Auftaktniederlage gegen Ecuador (0:2) trifft Gastgeber Katar am Freitag auf Senegal. Beide Mannschaften wollen ein vorzeitiges Aus in der Vorrunde vermeiden und stehen schon jetzt unter Druck. Katar ist klarer Außenseiter in der Gruppe und lag im ersten Spiel schon früh hinten. Gegen Senegal gilt es vor allem, defensiv stabil zu bleiben und hinten die Null zu halten. Gegen Ecuador war das Team von Trainer Félix Sánchez von Anfang an in Bedrängnis und lag früh hinten.

Doch auch Senegal muss unbedingt punkten. Im ersten Spiel der „Löwen von Teranga“ setzte es eine 0:2-Niederlage gegen die Niederlande. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, erst in der 84. Minute fiel der Führungstreffer für Oranje. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Superstar Sadio Mané geht Senegal als klarer Favorit ins Spiel gegen Katar. Talent ist auf allen Positionen vorhanden – defensiv etwa mit Kalidou Koulibaly, im Mittelfeld mit Idrissa Gueye oder im Angriff mit Ismaila Sarr.

WM 2022: Katar gegen Senegal kämpfen ums Weiterkommen

Das Spiel Katar gegen Senegal wird im al-Thumama-Stadion ausgetragen, das 40.000 Fans Platz bietet. Anstoß ist um 14 Uhr MEZ (16 Uhr Ortszeit). Später am Nachmittag beginnt dann das Duell zwischen der Niederlande und Ecuador, das Fans von Katar und Senegal ebenfalls gespannt verfolgen werden.

Begegnung Katar - Senegal Anpfiff 25. November, 14 Uhr Stadion al-Thumama-Stadion

Das Duell in Gruppe A wird live im Free-TV von der ARD übertragen. Kommentar im Ersten ist Gerd Gottlob. Auch Magenta TV überträgt Katar gegen Senegal. Um das Spiel dort zu sehen, ist ein Abo erforderlich. Die Übertragung beginnt um 13.50 Uhr. Das Spiel kann auch im Live-Stream empfangen werden.

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream Sportschau/ARD, Magenta TV

