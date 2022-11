WM 2022 in Katar: Diese 32 Teams haben sich qualifiziert

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Welche Nationen haben sich für die WM 2022 qualifiziert? © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Welche Nationen nehmen an der WM 2022 in Katar teil? Ein Überblick über alle qualifizierten Teams.

Doha - Der Countdown läuft! Die WM 2022 rückt immer näher und so viel ist jetzt schon klar: Ein solches Turnier hat es noch nie gegeben. Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 20. November bis 18. Dezember statt, also mitten in der normalen Saison des Vereinsfußballs. Üblicherweise werden die großen Turniere in den Sommermonaten nach den jeweiligen Spielzeiten in den Top-Ligen ausgetragen. Im Juni und Juli hätte es im Emirat aber um die 50 Grad Celsius - sinnlos, bei diesen Temperaturen einen Weltmeister auszuspielen.

Fernab des Termins wird seit Jahren schon wegen der Vergabe diskutiert. Die Menschenrechtsverletzungen in Katar bestimmen die Schlagzeilen, inzwischen vergeht keine Woche ohne neue Meldung. Gespielt wird letztlich trotzdem - tz.de gibt einen Überblick über die qualifizierten Teams:

WM 2022 in Katar: Alle Teilnehmer im Überblick

Europa (13) Afrika (5) Asien/Australien (6) Südamerika (4) Nord-/Mittelamerika (4) Deutschland Marokko Katar Brasilien Kanada Dänemark Kamerun Japan Argentinien USA Frankreich Tunesien Südkorea Uruguay Mexiko Belgien Senegal Saudi-Arabien Ecuador Costa Rica Kroatien Ghana Iran Spanien Australien Serbien Schweiz England Niederlande Portugal Polen Wales

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Europa (13)

Deutschland

Dänemark

Frankreich

Belgien

Kroatien

Spanien

Serbien

Schweiz

England

Niederlande

Portugal

Polen

Wales

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Afrika (5)

Marokko

Kamerun

Tunesien

Senegal

Ghana

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Asien/Australien (6)

Katar (Gastgeber)

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Iran

Australien

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Südamerika (4)

Brasilien

Argentinien

Uruguay

Ecuador

WM 2022 in Katar: Die Teilnehmer aus Nord- und Mittelamerika (4)

Kanada

USA

Mexiko

Costa Rica

WM 2022: Gruppenauslosung am 1. April

Wer spielt wann und wo gegen wen? Hier gibt es den Spielplan für die WM 2022 - dort finden Sie alle Spiele der DFB-Elf im Überblick. Welche Spiele der WM laufen eigentlich im Free-TV? Alle Infos zu den Sendeterminen. (akl)