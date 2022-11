WM 2022 in Katar: Alle Termine, Stadien und die TV-Übertragung im Überblick

Von: Michelle Brey

2022 wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen. © dpa/Nikku

Die WM 2022 findet in Katar statt. Der Austragungsort der Weltmeisterschaft ist scharf umstritten. Das Eröffnungsspiel findet am 20. November statt.

Die WM 2022 ist die erste Fußball-Weltmeisterschaft im Nahen Osten. Sie wird in Katar stattfinden.

Die insgesamt 64 WM-Partien werden in acht Stadien ausgetragen. Die Termine stehen bereits fest.

32 Mannschaften werden an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

München - Die WM 2022 wird in Katar stattfinden. Das verkündete der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter im Jahr 2010. Erstmals überhaupt geht damit eine WM im Winter über die Bühne. Acht Stadien und extreme Hitze erwarten die Teams in dem Golfstaat. Die WM 2022 steht indes unter keinem guten Stern.

Skandale über Menschenrechtsverletzungen und Bestechungen, die über die letzten Jahre publik geworden sind, rücken das Fußballfest in Katar in ein schlechtes Licht. Nicht zuletzt fordert die Fan-Organisation „ProFans“ im März 2021 den Deutschen Fußballbund (DFB) zum Boykott der WM auf. Zuvor hatte die britische Zeitung The Guardian berichtet, dass seit der Vergabe des Austragungsortes 2010 in Katar mehr als 6500 Gastarbeiter bei Bauarbeiten gestorben seien.

WM 2022: Qualifikation für Turnier in Katar

Die Qualifikation zur WM 2022 wird seit 2019 ausgetragen. Als Gastgeber war Katar als einziges Team direkt qualifiziert. Europa entsendet mit 13 Teams die meisten Mannschaften zur Weltmeisterschaft. Auch die deutsche Nationalmannschaft konnte sich unter dem neuen DFB-Trainer Hansi Flick frühzeitig für das Turnier qualifizieren. Flick beerbte damit den früheren Bundestrainer Joachim Löw, der 2014 den Weltmeistertitel gewonnen hatte, aber 2018 mit Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden war.

2014 feierten Hansi Flick und Joachim Löw gemeinsamt den Weltmeistertitel. Nach der EM 2021 wird Flick Löwe als Trainer der Nationalmannschaft ablösen. © afp/clemens bilan

Wann beginnt die Fußball-WM 2022 in Katar?

Die WM findet vom 20. November bis 18. Dezember 2022 in Katar statt.

Das Eröffnungsspiel wird am 20. November 2022 im Al Bayt Stadion ausgetragen. Anpfiff ist um 17 Uhr (MEZ).

Das WM-Finale 2022 steigt am 18. Dezember, dem 4. Advent in Deutschland, um 16 Uhr (MEZ). Es findet im 80.000 Zuschauer fassenden Lusail-Stadion statt.

Die Fußballweltmeisterschaft ist die kürzeste seit 1978 und die erste, die im Winter stattfindet. Trotz der „kühlen“ Jahreszeit müssen die Stadien noch klimatisiert werden. Die Fußballspieler müssen selbst im November und Dezember in Katar mit Temperaturen bis zu 50 Grad rechnen. Das ist einer der weiteren, großen Kritikpunkte der WM 2022.

Die Winter-WM hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb der Bundesliga. Die Saison 2022/23 beginnt am 5. August 2022 und endet am 27. Mai 2023. Logischerweise ruht der nationale Spielbetrieb während des WM-Turniers und muss für mehrere Wochen unterbrochen werden. Konkret bedeutet das, dass der letzte Spieltag der Bundesliga (15. Spieltag) vor der WM vom 11. bis zum 13. November gespielt wird. Am 20. Januar schließlich startet das deutsche Oberhaus dann wieder in die Rückrunde. Für die Nationalspieler des FC Bayern München bedeutet das ein Wettbewerbs-Marathon.

WM 2022 in Katar: Die Austragungsorte und Stadien der Weltmeisterschaft

An fünf Orten in Katar wird die Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen. Acht Stadien sollen bis zum Start im November 2022 fertig gebaut sein. Exakt 1.000 Tage vor Beginn der WM am 25. Februar 2021 waren zwei der acht Stadien des Wüstenstaates fertig und in Betrieb: das Khalifa International Stadion und das al-Janoub Stadion.

Eines der WM-Stadien in Katar ist das Khalifa-International-Stadion. © Peter Kneffel/dpa

Die Eröffnung von drei weiteren soll noch 2021 erfolgen. Hierzu zählen das Education City Stadion, das al-Rayyan Stadion und das al-Bayt Stadion. Die restlichen drei Stadien sollen „lange vor dem Turnier fertig sein“, wie die FIFA schrieb. FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte: „1.000 Tage vor WM-Beginn ist Katar so weit wie kein anderer Gastgeber zuvor. Katar will die Welt beeindrucken und ist auf dem besten Weg dazu.“

Die Austragungsorte und Stadien der WM 2022 in Katar im Überblick:

Austragungsort Stadion al Rayyan Khalifa International Stadion al Rayyan Education City Stadion al Rayyan Ahmad-bin-Ali-Stadion / al-Rayyan Stadion al-Chaur al-Bayt-Stadion Doha al-Thumama-Stadion Doha Ras Abu Aboud Stadion / Doha Port ad-Daʿayan Lusail Iconic Stadion al-Wakra al-Janoub Stadion

WM 2022: Alle Termine in der Übersicht - das ist der Spielplan

Die Gruppenphase der WM wird vom 20. November 2022 bis einschließlich 2. Dezember 2022 ausgetragen. Die insgesamt acht Gruppen A bis H bestehen aus jeweils vier Teams. Am 15. Juli 2020 hat die FIFA den Rahmen-Terminkalender bekannt gegeben. Demnach werden die Gruppenspiele um 13, 16, 19 und 22 Uhr Ortszeit angepfiffen. Für Fans in Deutschland bedeutet das: Die Partien beginnen um 11, 14, 17 und 20 Uhr deutscher Zeit - alle Infos zur Zeitverschiebung im Überblick.

Pro Tag werden jeweils vier Spiele stattfinden. Somit soll den Spielern eine optimale Regeneration zwischen den Spielen ermöglicht werden. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe ziehen nach der Gruppenphase ins Achtelfinale und damit in die K.o.-Phase des Wettbewerbs ein. Die letzte Runde der wie üblich gleichzeitig stattfindenden Gruppenspiele sowie sämtliche Begegnungen der K.o.-Phase werden um 18 oder 22 Uhr Ortszeit (16 oder 20 Uhr deutscher Zeit) angepfiffen.

WM 2022 in Katar: Die Termine des Achtelfinales

Datum Uhrzeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 3. Dezember 2022 16 Uhr (MEZ) Achtelfinale 1 Erster Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B 20 Uhr (MEZ) Achtelfinale 2 Erster Gruppe C vs. Zweiter Gruppe D 4. Dezember 2022 16 Uhr (MEZ) Achtelfinale 3 Erster Gruppe D vs. Zweiter Gruppe C 20 Uhr (MEZ) Achtelfinale 4 Erster Gruppe B vs. Zweiter Gruppe A 5. Dezember 2022 16 Uhr (MEZ) Achtelfinale 5 Erster Gruppe E vs. Zweiter Gruppe F 20 Uhr (MEZ) Achtelfinale 6 Erster Gruppe G vs. Zweiter Gruppe H 6. Dezmeber 2022 16 Uhr (MEZ) Achtelfinale 7 Erster Gruppe F vs. Zweiter Gruppe E 20 Uhr (MEZ) Achtelfinale 8 Erster Gruppe H vs. Zweiter Gruppe G

WM 2022 in Katar: Die Termine des Viertelfinales

Datum Uhrzeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 9. Dezember 2022 16 Uhr (MEZ) Viertelfinale 1 Sieger Achtelfinale 5 vs. Sieger Achtelfinale 6 20 Uhr (MEZ) Viertelfinale 2 Sieger Achtelfinale 1 vs. Sieger Achtelfinale 2 10. Dezember 2022 16 Uhr (MEZ) Viertelfinale 3 Sieger Achtelfinale 7 vs. Sieger Achtelfinale 8 20 Uhr (MEZ) Viertelfinale 4 Sieger Achtelfinale 3 vs. Sieger Achtelfinale 4

WM 2022 in Katar: Die Termine des Halbfinales

Datum Uhrzeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 13. Dezember 2022 20 Uhr (MEZ) Halbfinale 1 Sieger Viertelfinale 1 vs. Sieger Viertelfinale 2 14. Dezember 20 Uhr (MEZ) Halbfinale 2 Sieger Viertelfinale 3 vs. Sieger Viertelfinal 4

WM 2022 in Katar: Die Termine des Halbfinales

Datum Uhrzeit Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 18. Dezember 2022 16 Uhr (MEZ) Finale Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2

Das WM-Spiel um Platz drei wird am 17. Dezember um 16 Uhr (MEZ) zwischen den beiden Verlierern der Halbfinalspiele ausgetragen.

WM 2022 in Katar: Das ist die Gruppe der DFB-Elf

Gruppe E Deutschland Spanien Japan Costa Rica

WM 2022 in Katar: Hier sehen sie die Weltmeisterschaft im TV

Alle 64 Spiele der WM 2022 werden bei MagentaTV zu sehen sein. Davon werden insgesamt 16 WM-Partien exklusiv im TV-Angebot von Telekom übertragen. Hierbei handelt es sich um Spiele im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Nationalmannschaft nicht daran beteiligt ist.

48 Spiele der Weltmeisterschaft in Katar werden bei ARD und ZDF im TV und Live-Stream übertragen. Hierzu zählen neben allen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das WM-Finale. Bevor das Turnier Ende des Jahres startet, wurden zuvor noch die WM-Gruppen ausgelost. Falls Sie Interesse haben, zur WM nach Katar zu reisen, dann gibt es hier Infos zu Verkaufsphasen und Kategorien der Tickets für die WM 2022. (mbr)