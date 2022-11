Klinsmann fordert WM-Halbfinale: „Alles andere enttäuschend“ – „Desaster“ vergessen machen

Von: Christoph Klaucke

Jürgen Klinsmann fordert von der deutschen Nationalmannschaft bei der WM den Einzug ins Halbfinale. Seine beiden Favoriten sind aber andere.

München/London – Die deutsche Nationalmannschaft will bei der WM 2022 wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Bei der letzten Weltmeisterschaft scheiterte das DFB-Team bereits als Titelverteidiger nach der Gruppenphase.

Diesmal zählt Deutschland zwar nicht zu den Favoriten, dennoch hat sich die Elf von Hansi Flick einiges vorgenommen. Für Ex-Teamchef Jürgen Klinsmann ist das Halbfinale (Spielplan zur WM 2022) zumindest Pflicht. Titelanwärter sind seiner Meinung jedoch andere.

Jürgen Klinsmann Geboren: 30. Juli 1964 (Alter 58 Jahre), Göppingen Länderspiele: 108 (47 Tore) Weltmeister 1990 Größter Erfolg als Trainer: WM-Dritter mit Deutschland

WM 2022: Klinsmann fordert von Deutschland das Halbfinale

„Das ist ihre Mission und das wissen sie auch. Alles andere als das Erreichen der Runde der letzten Vier ist für uns enttäuschend, wenn man unsere Geschichte bei Weltmeisterschaften betrachtet“, schrieb Klinsmann für BBC online. Der 58-Jährige fordert bei der WM in Katar mindestens den Halbfinal-Einzug der DFB-Elf.

Klinsmann weiß wovon er spricht. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer wurde 1990 in Italien Weltmeister mit Deutschland. Bei der WM 2006 sorgte Klinsi als Coach (Trainerhistorie beim DFB) mit dem dritten Platz für das Sommermärchen. Im Halbfinale war damals mit 0:2 nach Verlängerung gegen Italien Endstation.

Jürgen Klinsmann erwartet von der deutschen Nationalmannschaft das WM-Halbfinale. © Andreas Gora/dpa

WM 2022: DFB-Team muss laut Klinsmann „Desaster von Russland“ vergessen zu machen

Für Deutschland gehe es darum, das „Desaster von Russland“ vergessen zu machen. Vor vier Jahren schied das DFB-Team erstmals in seiner Geschichte in der Vorrunde aus. Elf Spieler um Manuel Neuer und Thomas Müller von damals sind auch bei der WM 2022 im WM-Kader DFB.

Bundestrainer Hansi Flick habe „eine junge Mannschaft und ich wünsche mir, dass sie voller Energie und mutig spielt“, meinte Klinsmann. Der frühere DFB-Kapitän sei „gespannt, wie sie sich schlagen werden“. Den WM-Titel machen laut Klinsmann aber zwei andere große Fußball-Nationen unter sich aus.

Weltmeister 2022: Klinsmanns Favoriten sind Argentinien und Brasilien

„Diesmal sind Brasilien und Argentinien meine persönlichen Favoriten, denn beide gehen extrem hungrig in dieses Turnier“, meinte Klinsmann. Für Argentiniens Lionel Messi (35) sei es die letzte Chance. „Das weiß er auch, und das weiß auch seine Mannschaft, die alles tun wird, um diese Weltmeisterschaft zu gewinnen“, schrieb Klinsmann.

Und „Brasilien hat auf jeder Position so viel Qualität. Ich habe die Mannschaft in den letzten Jahren oft beobachtet und war sehr beeindruckt. Sie kommen nach Katar, um die WM zu gewinnen, und ich glaube, das werden sie auch“. Damit liegt Klinsi gar nicht so verkehrt. Ein Computer hat bereits den Weltmeister ausgerechnet: Für Deutschland ist aber schon im Viertelfinale Schluss. (ck)

