„Für Mbappé, der tot ist“: Argentiniens Torwart tröstet Franzosen noch auf dem Platz, in der Kabine spottet er

Von: Christoph Klaucke

Argentinien feiert mit einer Kabinen-Party den WM-Titel. Torhüter Emiliano Martinez verhöhnt Frankreich-Star Kylian Mbappé und fordert eine Schweigeminute.

Doha –Wie ein kleines Häufchen Elend saß Kylian Mbappé noch Minuten nach Abpfiff auf dem Rasen des Lusail Iconic Stadium. Trotz seines Hattricks verlor Frankreich das Finale der WM 2022 gegen Argentinien im Elfmeterschießen. Als wäre die Enttäuschung über die verpasste Titelverteidigung nicht schon groß genug, musste Mbappé nach dem Endspiel auch noch Hohn und Spott der Argentinier, allen voran Torhüter Emiliano Martinez, über sich ergehen lassen.

Damian Emiliano Martinez Geboren: 2. September 1992 (Alter 30 Jahre), Mar del Plata, Argentinien Größe: 1,95 Meter Länderspiele für Argentinien: 20 Verein: Aston Villa

Argentinier feiern nach WM-Sieg Kabinen-Party: Hohn und Spott für Mbappé

Argentinien um Superstar Lionel Messi war nach dem Gewinn des WM-Titels auf Wolke sieben und veranstaltete dementsprechend eine feuchtfröhliche Kabinen-Party. Die Spieler des frischgebackenen Weltmeisters tanzen ausgelassen mit einer Polonaise durch die Umkleide, wie auf Videos auf Twitter zu sehen ist.

Die Gauchos singen und grölen: „Eine Schweigeminute“. Plötzlich bleibt die ganze Meute stehen und es wird mucksmäuschenstill. „Für Mbappé, der tot ist“, ruft der argentinische Torwart Emiliano Martinez. Dann setzt sich die Polonaise unter tosendem Jubel wieder in Bewegung. Auch nach dem Verlassen des Stadions sollen die Argentinier in ihrem Bus nochmal eine Schweigeminute für den 23-Jährigen gefordert haben.

Frankreichs Kylian Mbappé wird nach dem verlorenen WM-Finale von Macron und Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez getröstet. © Natacha Pisarenko/dpa

„Schweigeminute für Mbappé“: Argentinier verspotten Frankreichs tragischen WM-Held

Eine geschmacklose Aktion, die eines Weltmeisters unwürdig ist. Martinez, der bereits bei der Siegerehrung für die Wahl zum besten Torhüters des Turniers mit einem obszönem Jubel polarisierte, konnte im Elfmeterschießen gegen Kingsley Coman parieren. Gegen Mbappé konnte er hingegen keinen der drei Versuche halten.

Hintergrund für den Hohn könnten Aussagen von Mbappé vor dem Turnier gewesen sein. Vor einigen Monaten hatte der Angreifer von Paris Saint-Germain gesagt, dass der Fußball in Südamerika nicht so weit fortgeschritten sei wie in Europa. Teams wie Argentinien oder Brasilien würden nicht auf einem hohen Niveau spielen. Deshalb würden – mit Blick auf die vergangenen Weltmeisterschaften – immer die europäischen Teams gewinnen.

Argentinischer Torwart tröstet Mbappé und verhöhnt ihn danach

Im Überschwang des Erfolgs lassen sich Fußballer des Öfteren mal zu Spott für den Gegner hinreißen. Umso überraschender war Martinez‘ andere Geste zuvor, als er den am Boden sitzenden Mbappé zu trösten versucht.

Als Präsident Emmanuel Macron dem Frankreich-Star ein paar aufmunternde Worte ins Ohr flüstert, kommt plötzlich Martinez dazu und reicht Mbappé die Hand. Nach einer Tätschelei an dessen Wange hilft er ihm sogar dabei aufzustehen. Nach den Bildern aus der Kabine stellt sich nun die Frage, wie ehrlich diese Geste in Wahrheit wirklich war.

WM-Schock für Frankreich: Macron tröstet Mbappé – Coman rassistisch beleidigt

Mbappé, der Frankreich mit seinem Hattrick erst ins Elfmeterschießen gerettet hatte, wurde mit acht Treffern WM-Torschützenkönig. „Ich habe ihm gesagt, dass er erst 23 Jahre alt ist, er war Torschützenkönig dieser Weltmeisterschaft, er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er hat uns sehr stolz gemacht“, sagte Macron. Unschöne Szenen gab es auch um einen anderen Spieler der Franzosen, Bayern-Star Kingsley Coman wurde nach seinem Elfer-Fehlschuss rassistisch beleidigt. (ck)