Leon Goretzka feiert Teamkollegen: „Im Ausland wäre Leroy Sané ein Superstar“

Von: Florian Schimak

Die WM 2022 in Katar steht an. Leon Goretzka will trotz der umstrittenen Vergabe das Turnier zu einem Fan-Fest machen. Zudem bricht er eine Lanze für seinen Teamkollegen.

München – Was haben Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé gemeinsam? Abgesehen von einem prallgefüllten Bankkonto und ihrer überragenden fußballerischen Fähigkeiten versteht sich. Genau, sie sind allesamt Weltstars!

Wenn man die Bundesliga oder das DFB-Team vor der kommenden WM 2022 durchgeht, stellt man fest, dass dort solch eine Kategorie fehlt. Oder etwa doch nicht? Leon Goretzka wurde auf diese Thematik angesprochen und gefragt, warum ein vermeintlicher Weltstar im deutschen Fußball fehle. „Weil wir das in Deutschland nicht zulassen, glaube ich“, sagte der Bayern-Star in der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated: „Im Ausland wäre beispielsweise Leroy Sané ein Superstar.“

Leon Goretzka und Leroy Sané verstehen sich auf und neben dem Platz. © IMAGO / Sven Simon

Und weiter: „Wir wissen, dass wir hervorragende Individualisten in unserem Team haben“, so der 27-Jährige: „Am Ende wird es jedoch nur funktionieren, wenn wir eine Einheit auf dem Platz sind.“

Am Donnerstag (10. November) wird Hansi Flick den DFB-Kader für die Winter-WM in Katar bekannt geben. Im Vorfeld gibt es viele Gerüchte um die möglichen Nominierungen. Noch steht nicht fest, für welche 26 Stars sich der Bundestrainer final entscheiden wird. Goretzka und Sané werden aber, anders als vor vier Jahren, in jedem Fall dabei sein. Vor der WM 2018 in Russland wurde Sané, der damals im Dienste von Manchester City als bester Youngster der Premier League ausgezeichnet wurde, von Joachim Löw überraschend aus dem WM-Kader gestrichen.

Dieses Mal werden Goretzka und Sané aller Voraussicht nach die deutschen Farben in der Wüste vertreten. Das DFB-Trikot zu tragen, ist für den Bayern-Star immer eine große Ehre. „Die Brust wird ein wenig breiter. Es ist bis heute etwas Besonderes, dieses Trikot überstreifen zu dürfen und die Nationalhymne zu hören und zu singen“, so der Mittelfeldmotor weiter: „Dann weißt du, dass etwas Spezielles ansteht, dass du für dein Land und 84 Millionen spielst. Egal, ob du in einem Stadion auf den Färöer-Inseln auf dem Platz stehst oder bei einer WM-Endrunde. Das bleibt ein Kindheitstraum, den man sich erfüllt.“

Nun findet die WM 2022 nicht wie sonst üblich im Sommer, sondern im November und Dezember statt. Das ist zum einen für die Stars ungewohnt, aber vor allem auch für die Fans eine Umstellung. „Das Live-Erlebnis – zum Stadion fahren und die WM rund ums Stadion zu erleben – gestaltet sich für die meisten unmöglich. Allein aus finanzieller Sicht“, bedauert Goretzka die Katar-Vergabe.

Kritik an WM 2022 in Katar? Goretzka will „Turnier im eigenen Land zu einem Fan-Erlebnis zu machen“

Daher „wird man darauf angewiesen sein, das Turnier im eigenen Land zu einem Fan-Erlebnis zu machen“, so der gebürtige Bochumer weiter, der weiß: „Viel wird von unserer sportlichen Performance abhängen: Wenn wir es schaffen, dass die Menschen sich mit uns identifizieren und sehen, dass wir uns auf dem Platz für unser Land zerreißen, dann werden die Fans wieder geschlossen unserer Seite stehen. Ob zuhause vor dem Fernseher, mit Freunden in der Kneipe oder im Vereinsheim oder bei Public Viewings, ist da bei dieser WM, zwei Jahre vor der Heim-EM, fast zweitrangig.“

Das DFB-Team startet am 23. November (14 Uhr, MEZ) gegen Japan ins Turnier. Vier Tage später wartet mit Spanien (20 Uhr, MEZ) der vermeintlich dickste Brocken in der Gruppe. Zum Abschluss muss die Flick-Truppe am 1. Dezember (20 Uhr, MEZ) gegen Costa Rica ran. (smk)