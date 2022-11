WM 2022 live: Wo läuft Argentinien - Mexiko heute im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Nach der Pleite im Auftaktspiel muss Argentinien gegen Mexiko liefern. © IMAGO/Takamoto Tokuhara

Argentinien braucht nach dem verpatzten WM-Auftakt heute unbedingt einen Sieg gegen Mexiko. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Doha - Die Auftaktniederlage der Argentinier gegen Saudi-Arabien ist wohl einer der größten WM-Sensationen, die es jemals gab. Zunächst schien es ein lockerer Aufgalopp zu werden für Lionel Messi und seine Teamkollegen. Der mehrfache Weltfußballer brachte Argentinien nach einem Elfmeter früh in Führung (10. Minute). Auch in der Folge landeten zahlreiche Versuche der Südamerikaner im Netz der Saudis, doch jedes Mal entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits.

WM-Sensation: Saudi-Arabien dreht innerhalb von wenigen Minuten das Spiel gegen Argentinien

Doch in der zweiten Halbzeit drehte Saudi-Arabien plötzlich innerhalb von fünf Minuten das Spiel und damit die Fußball-Welt auf den Kopf. Von den Wirkungstreffern durch Saleh Al-Shehri (48.) und Salem Al-Dawsari (53.) sollte sich Argentinien schließlich nicht mehr erholen können. Durch die 1:2-Pleite ist einer der Titelfavoriten dieser WM 2022 bereits gehörig unter Druck. Das zweite Gruppenspiel gegen Mexiko dürfte jedoch ebenfalls kein Spaziergang werden. „El Tri“ holte am ersten Spieltag nach einem müden 0:0 gegen Polen immerhin einen Punkt.

Am dritten Spieltag geht es für Mexiko noch gegen Saudi-Arabien, Argentinien misst sich mit Polen (beide Partien finden am 30. November statt). Alle Spiele und Termine finden Sie in unserem WM-Spielplan. Das Match zwischen Argentinien und Mexiko geht im Lusail Iconic Stadium in Lusail über die Bühne.

Begegnung Argentinien - Mexiko Anpfiff 26. November, 20 Uhr Stadion Lusail Iconic Stadium (Lusail)

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Argentinien gegen Mexiko übertragen?

Die ARD zeigt auch das Abendspiel an diesem Samstag live im Free-TV. Im Vorlauf stimmt die Runde um Jessy Wellmer und den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira ab circa 19.15 Uhr auf die Partie ein.

Im WM-Sendeplan gibt es die Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zudem gibt es einen Überblick der Sendetermine des DFB-Teams.

Argentinien gegen Mexiko unter Druck: Die WM 2022 heute live bei Magenta TV

Bei Magenta TV starten die Vorberichte für Argentinien gegen Mexiko um 19.15 Uhr. Die Partie kommentieren wird dann Christian Strassburger. Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder via Live-Stream empfangen werden - ein gültiges Abo ist erforderlich. MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 heute live im Free-TV: Die Übertragung von Argentinien gegen Mexiko im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV Magenta TV Live-Stream ARD (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

